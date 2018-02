TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Feb 22

Feb 22 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16S23 AXIS BK 23-Feb-18 99.9832 6.1330 1 50 99.9832 6.1330 INE683A16KA2 THE SOUTH INDIAN BK 26-Feb-18 99.9310 6.3006 2 75 99.9310 6.3006 INE238A16V02 AXIS BK 27-Feb-18 99.9145 6.2468 1 75 99.9145 6.2468 INE040A16BY4 HDFC BK 1-Mar-18 99.8774 6.4006 2 150 99.8774 6.4006 INE238A16V93 AXIS BK 8-Mar-18 99.7570 6.3508 1 50 99.7570 6.3508 INE040A16BX6 HDFC BK 9-Mar-18 99.7446 6.2306 6 1200 99.7446 6.2306 INE171A16GN9 THE FEDERAL BK 12-Mar-18 99.6916 6.2730 1 400 99.6916 6.2730 INE092T16AS9 IDFC BK 14-Mar-18 99.6809 6.1497 1 5 99.6809 6.1497 INE090A166K1 ICICI BK 19-Mar-18 99.5672 6.3463 1 300 99.5672 6.3463 INE040A16BM9 HDFC BK 20-Mar-18 99.5563 6.2566 1 20 99.5563 6.2566 INE238A16W84 AXIS BK 26-Mar-18 99.4762 6.1998 1 5 99.4762 6.1998 INE092T16CU1 IDFC BK 5-Apr-18 99.2530 6.7002 1 5 99.2530 6.7002 INE683A16KB0 THE SOUTH INDIAN BK 9-Apr-18 99.0862 7.3177 1 25 99.0862 7.3177 INE683A16KC8 THE SOUTH INDIAN BK 17-Apr-18 98.9290 7.3175 1 50 98.9290 7.3175 INE090A163O0 ICICI BK 20-Apr-18 98.8881 7.2001 3 250 98.8881 7.2001 INE095A16WS6 INDUSIND BK 14-May-18 98.4166 7.2499 1 125 98.4166 7.2499 INE092T16DD5 IDFC BK 14-May-18 98.4187 7.2401 1 50 98.4187 7.2401 INE556F16176 SIDBI 16-May-18 98.3847 7.2201 1 25 98.3847 7.2201 INE528G16N70 YES BK 18-May-18 98.3397 7.2499 1 25 98.3397 7.2499 INE528G16N88 YES BK 21-May-18 98.2809 7.2551 1 400 98.2809 7.2551 INE238A16Y41 AXIS BK 21-May-18 98.2867 7.2302 1 100 98.2867 7.2302 INE528G16M89 YES BK 22-May-18 98.2617 7.2551 6 700 98.2617 7.2551 INE092T16DK0 IDFC BK 22-May-18 98.2653 7.2398 3 500 98.2653 7.2398 INE683A16KF1 THE SOUTH INDIAN BK 22-May-18 98.2469 7.3178 3 225 98.2470 7.3175 INE238A16Y25 AXIS BK 24-May-18 98.2358 7.2833 5 300 98.2390 7.2699 INE092T16BG2 IDFC BK 29-May-18 98.1314 7.2399 1 15 98.1314 7.2399 INE238A16W19 AXIS BK 30-May-18 98.1466 7.1799 5 250 98.1466 7.1799 INE238A16S56 AXIS BK 6-Jun-18 97.9897 7.2001 2 55 97.9897 7.2001 INE551W16115 UJJIVAN SMALL FINANCE 8-Jun-18 97.7739 7.8399 1 2 97.7739 7.8399 INE095A16WK3 INDUSIND BK 12-Jun-18 97.8474 7.2999 2 50 97.8474 7.2999 INE238A16U86 AXIS BK 28-Jun-18 97.6034 7.1699 1 25 97.6034 7.1699 INE238A16T06 AXIS BK 19-Jul-18 97.1817 7.2501 1 50 97.1817 7.2501 INE095A16XD6 INDUSIND BK 17-Dec-18 94.2326 7.4964 2 300 94.2326 7.4964 INE556F16317 SIDBI 22-Jan-19 93.5159 7.6000 1 200 93.5159 7.6000 INE040A16CA2 HDFC BK 25-Jan-19 93.5201 7.5269 4 325 93.5418 7.5000 INE040A16CA2 HDFC BK 25-Jan-19 93.5076 7.5201 5 179 93.4834 7.5500 INE095A16WZ1 INDUSIND BK 29-Jan-19 93.4112 7.5500 1 200 93.4112 7.5500 INE090A164O8 ICICI BK 29-Jan-19 93.4699 7.5000 1 200 93.4699 7.5000 INE238A16X75 AXIS BK 29-Jan-19 93.4321 7.5244 2 154 93.4316 7.5250 INE095A16XF1 INDUSIND BK 8-Feb-19 93.2562 7.5199 1 4 93.2562 7.5199 INE556F16333 SIDBI 8-Feb-19 93.3022 7.4649 1 4 93.3022 7.4649 INE514E16BH5 EXIM 12-Feb-19 93.2310 7.4650 1 4 93.2310 7.4650 INE090A169O7 ICICI BK 14-Feb-19 93.2174 7.4601 1 100 93.2174 7.4601 INE261F16264 NABARD 14-Feb-19 93.1836 7.5000 1 100 93.1836 7.5000 INE261F16264 NABARD 14-Feb-19 93.1955 7.4649 1 4 93.1955 7.4649 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com