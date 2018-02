TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Feb 23

Feb 23 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE683A16KA2 THE SOUTH INDIAN BK 26-Feb-18 99.9483 6.2934 1 12 99.9483 6.2934 INE238A16V02 AXIS BK 27-Feb-18 99.9336 6.0587 3 210 99.9337 6.0539 INE092T16BQ1 IDFC BK 28-Feb-18 99.9158 6.1518 4 250 99.9158 6.1518 INE090A169L3 ICICI BK 28-Feb-18 99.9172 6.0494 1 20 99.9172 6.0494 INE040A16BY4 HDFC BK 1-Mar-18 99.9009 6.0336 4 385 99.9015 5.9980 INE238A16Q90 AXIS BK 1-Mar-18 99.9006 6.0528 1 50 99.9006 6.0528 INE090A168L5 ICICI BK 5-Mar-18 99.8309 6.1826 2 75 99.8318 6.1496 INE237A16Y00 KOTAK MAH BK 8-Mar-18 99.7814 6.1511 1 75 99.7814 6.1511 INE237A166B4 KOTAK MAH BK 12-Mar-18 99.7144 6.1496 1 125 99.7144 6.1496 INE095A16WH9 INDUSIND BK 12-Mar-18 99.7074 6.3007 1 25 99.7074 6.3007 INE238A16W01 AXIS BK 12-Mar-18 99.7666 6.0993 1 5 99.7666 6.0993 INE238A16W01 AXIS BK 12-Mar-18 99.7099 6.2467 1 1 99.7099 6.2467 INE095A16WF3 INDUSIND BK 15-Mar-18 99.6560 6.3000 1 25 99.6560 6.3000 INE040A16BM9 HDFC BK 20-Mar-18 99.5737 6.2506 2 150 99.5737 6.2506 INE238A16V85 AXIS BK 21-Mar-18 99.5546 6.2807 1 25 99.5546 6.2807 INE238A16V85 AXIS BK 21-Mar-18 99.5890 6.5493 1 5 99.5890 6.5493 INE092T16CN6 IDFC BK 26-Mar-18 99.4629 6.3581 1 700 99.4629 6.3581 INE528G16L64 YES BK 26-Mar-18 99.4603 6.3890 1 200 99.4603 6.3890 INE160A16LD3 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-18 99.4731 6.2367 1 90 99.4731 6.2367 INE090A161O4 ICICI BK 26-Mar-18 99.5152 6.3505 1 5 99.5152 6.3505 INE528G16L72 YES BK 27-Mar-18 99.4550 6.2505 1 25 99.4550 6.2505 INE528G16L72 YES BK 27-Mar-18 99.4823 6.5498 1 5 99.4823 6.5498 INE238A16W68 AXIS BK 28-Mar-18 99.4767 6.4003 1 5 99.4767 6.4003 INE949L16064 AU SMALL FINANCE BK 9-Apr-18 99.1119 7.2680 2 2 99.1119 7.2680 INE683A16KC8 THE SOUTH INDIAN BK 17-Apr-18 98.9488 7.3163 1 0.8 98.9488 7.3163 INE683A16KD6 THE SOUTH INDIAN BK 25-Apr-18 98.7919 7.3172 2 50 98.7919 7.3172 INE976G16GY5 RBL BK 27-Apr-18 98.7473 7.3498 7 125 98.7473 7.3498 INE238A16Y17 AXIS BK 8-May-18 98.5999 7.2999 5 175 98.5999 7.2999 INE238A16Y17 AXIS BK 8-May-18 98.5420 7.2981 4 135 98.5416 7.2999 INE095A16XE4 INDUSIND BK 10-May-18 98.5610 7.3000 2 100 98.5610 7.3000 INE238A16Y41 AXIS BK 21-May-18 98.2956 7.2746 1 32.75 98.2956 7.2746 INE092T16DL8 IDFC BK 23-May-18 98.2653 7.2398 1 500 98.2653 7.2398 INE683A16KG9 THE SOUTH INDIAN BK 23-May-18 98.2470 7.3175 5 500 98.2470 7.3175 INE528G16N96 YES BK 23-May-18 98.2617 7.2551 4 200 98.2617 7.2551 INE238A16Y25 AXIS BK 24-May-18 98.2390 7.2699 7 500 98.2390 7.2699 INE090A160O6 ICICI BK 31-May-18 98.1020 7.2801 3 105 98.1020 7.2801 INE238A16W92 AXIS BK 31-May-18 98.1547 7.3000 1 25 98.1547 7.3000 INE238A16W27 AXIS BK 7-Jun-18 97.9638 7.2948 1 22.3 97.9638 7.2948 INE090A162M6 ICICI BK 18-Jun-18 97.8149 7.2802 1 25 97.8149 7.2802 INE095A16WX6 INDUSIND BK 14-Sep-18 96.0251 7.4429 7 525 96.0253 7.4424 INE095A16WV0 INDUSIND BK 10-Dec-18 94.3798 7.4949 2 250 94.3798 7.4949 INE040A16CA2 HDFC BK 25-Jan-19 93.5176 7.5300 2 85 93.5176 7.5300 INE238A16X75 AXIS BK 29-Jan-19 93.4292 7.5500 1 25 93.4292 7.5500 INE556F16358 SIDBI 15-Feb-19 93.1233 7.5500 1 100 93.1233 7.5500 INE090A168O9 ICICI BK 21-Feb-19 93.1122 7.5001 1 60 93.1122 7.5001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com