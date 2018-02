TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Feb 26

Feb 26 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE528G16J76 YES BK 27-Feb-18 99.9833 6.0965 1 235 99.9833 6.0965 INE238A16V02 AXIS BK 27-Feb-18 99.9833 6.0965 1 75 99.9833 6.0965 INE095A16WN7 INDUSIND BK 28-Feb-18 99.9666 6.0975 1 350 99.9666 6.0975 INE040A16BY4 HDFC BK 1-Mar-18 99.9503 6.0521 5 346.2 99.9506 6.0133 INE261F16256 NABARD 2-Mar-18 99.9499 4.5739 1 75 99.9499 4.5739 INE092T16CI6 IDFC BK 5-Mar-18 99.8822 6.1497 1 50 99.8822 6.1497 INE238A16R08 AXIS BK 6-Mar-18 99.8654 6.1494 1 50 99.8654 6.1494 INE095A16WH9 INDUSIND BK 12-Mar-18 99.7690 6.5008 1 5 99.7690 6.5008 INE092T16CQ9 IDFC BK 16-Mar-18 99.7019 6.4195 1 5 99.7019 6.4195 INE095A16WY4 INDUSIND BK 16-Mar-18 99.7167 6.0999 1 5 99.7167 6.0999 INE683A16JZ1 THE SOUTH INDIAN BK 19-Mar-18 99.6360 6.3498 1 100 99.6360 6.3498 INE238A16V85 AXIS BK 21-Mar-18 99.6046 6.2997 2 250 99.6046 6.2997 INE090A161O4 ICICI BK 26-Mar-18 99.5435 6.1995 1 5 99.5435 6.1995 INE238A16W50 AXIS BK 27-Mar-18 99.5342 6.1005 1 5 99.5342 6.1005 INE092T16CS5 IDFC BK 3-Apr-18 99.3522 6.7997 1 5 99.3522 6.7997 INE238A16Y17 AXIS BK 8-May-18 98.6203 7.2948 2 200 98.6203 7.2948 INE238A16Y17 AXIS BK 8-May-18 98.5999 7.2999 4 175 98.5999 7.2999 INE976G16HE5 RBL BK 17-May-18 98.4146 7.3499 3 400 98.4146 7.3499 INE238A16Y41 AXIS BK 21-May-18 98.3544 7.2702 1 25 98.3544 7.2702 INE528G16N96 YES BK 23-May-18 98.3193 7.2551 1 100 98.3193 7.2551 INE092T16DJ2 IDFC BK 25-May-18 98.2844 7.2401 4 800 98.2844 7.2401 INE528G16O04 YES BK 25-May-18 98.2809 7.2551 5 625 98.2809 7.2551 INE683A16KH7 THE SOUTH INDIAN BK 25-May-18 98.2565 7.3600 4 350 98.2658 7.3199 INE040A16CB0 HDFC BK 28-May-18 98.2294 7.2299 18 1750 98.2294 7.2299 INE683A16KI5 THE SOUTH INDIAN BK 28-May-18 98.2083 7.3176 6 700 98.2083 7.3176 INE040A16CB0 HDFC BK 28-May-18 98.2467 7.2375 2 250 98.2467 7.2375 INE092T16BG2 IDFC BK 29-May-18 98.2005 7.2701 1 25 98.2005 7.2701 INE090A160O6 ICICI BK 31-May-18 98.1596 7.2802 1 190 98.1596 7.2802 INE040A16CA2 HDFC BK 25-Jan-19 93.5558 7.5500 4 100 93.5558 7.5500 INE040A16CA2 HDFC BK 25-Jan-19 93.5341 7.6000 1 25 93.5341 7.6000 INE090A164O8 ICICI BK 29-Jan-19 93.5176 7.5300 1 25 93.5176 7.5300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com