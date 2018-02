TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Feb 27

Feb 27 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F16256 NABARD 2-Mar-18 99.9666 4.0650 2 75 99.9666 4.0650 INE092T16AF6 IDFC BK 7-Mar-18 99.8652 6.1586 1 50 99.8652 6.1586 INE095A16WC0 INDUSIND BK 9-Mar-18 99.8329 6.1094 1 25 99.8329 6.1094 INE238A16W01 AXIS BK 12-Mar-18 99.7814 6.1511 2 50 99.7814 6.1511 INE092T16AS9 IDFC BK 14-Mar-18 99.7475 6.1605 2 51 99.7459 6.1989 INE090A166K1 ICICI BK 19-Mar-18 99.6641 6.1508 2 150 99.6641 6.1508 INE683A16JZ1 THE SOUTH INDIAN BK 19-Mar-18 99.6835 6.0994 1 5 99.6835 6.0994 INE160A16LF8 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-18 99.6598 6.2298 2 115 99.6598 6.2298 INE040A16BM9 HDFC BK 20-Mar-18 99.6474 6.1502 1 100 99.6474 6.1502 INE238A16V85 AXIS BK 21-Mar-18 99.6307 6.1497 1 25 99.6307 6.1497 INE095A16WP2 INDUSIND BK 22-Mar-18 99.6127 6.1702 1 100 99.6127 6.1702 INE160A16LD3 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-18 99.5398 6.2500 1 200 99.5398 6.2500 INE160A16LD3 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-18 99.5582 6.2297 2 115 99.5582 6.2297 INE090A162O2 ICICI BK 28-Mar-18 99.5285 6.1755 2 10 99.5342 6.1005 INE238A16X34 AXIS BK 26-Apr-18 98.8533 7.3000 8 302 98.8533 7.3000 INE095A16WS6 INDUSIND BK 14-May-18 98.4927 7.3498 2 225 98.4927 7.3498 INE238A16W35 AXIS BK 14-May-18 98.5028 7.2998 1 50 98.5028 7.2998 INE095A16XK1 INDUSIND BK 21-May-18 98.3583 7.3400 7 1350 98.3583 7.3400 INE238A16Y41 AXIS BK 21-May-18 98.3704 7.2850 2 125 98.3704 7.2850 INE238A16Y58 AXIS BK 22-May-18 98.4111 7.1001 1 200 98.4111 7.1001 INE556F16226 SIDBI 24-May-18 98.3136 7.2802 1 125 98.3136 7.2802 INE040A16CB0 HDFC BK 28-May-18 98.2478 7.2329 12 2800 98.2473 7.2350 INE503A16EW9 DCB BK 28-May-18 98.1635 7.5874 2 100 98.1635 7.5874 INE092T16BG2 IDFC BK 29-May-18 98.2149 7.2902 6 275 98.2149 7.2902 INE503A16EX7 DCB BK 29-May-18 98.1434 7.5877 2 100 98.1434 7.5877 INE090A160O6 ICICI BK 31-May-18 98.1758 7.2926 5 195 98.1764 7.2901 INE238A16W92 AXIS BK 31-May-18 98.1740 7.2999 1 50 98.1740 7.2999 INE095A16WX6 INDUSIND BK 14-Sep-18 96.0993 7.4450 2 300 96.0993 7.4450 INE040A16CA2 HDFC BK 25-Jan-19 93.5341 7.6000 1 25 93.5341 7.6000 INE238A16Y66 AXIS BK 22-Feb-19 93.0225 7.6051 2 75 93.0225 7.6051 INE095A16XJ3 INDUSIND BK 26-Feb-19 92.8892 7.6762 25 1975 92.8889 7.6765 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com