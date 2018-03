TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Feb 28

Feb 28 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE040A16BY4 HDFC BK 1-Mar-18 99.9836 5.9870 3 200 99.9836 5.9870 INE237A16X50 KOTAK MAH BK 1-Mar-18 99.9836 5.9870 1 50 99.9836 5.9870 INE238A16Q90 AXIS BK 1-Mar-18 99.9836 5.9870 1 25 99.9836 5.9870 INE705A16PX4 VIJAYA BK 5-Mar-18 99.9182 5.9785 2 325 99.9186 5.9470 INE090A168L5 ICICI BK 5-Mar-18 99.9172 6.0494 1 100 99.9172 6.0494 INE705A16PX4 VIJAYA BK 5-Mar-18 99.9343 5.9991 2 50 99.9343 5.9991 INE092T16CI6 IDFC BK 5-Mar-18 99.9179 5.9982 1 10 99.9179 5.9982 INE238A16V93 AXIS BK 8-Mar-18 99.8860 5.9511 2 125 99.8860 5.9511 INE040A16BX6 HDFC BK 9-Mar-18 99.8498 6.1006 1 195 99.8498 6.1006 INE095A16WC0 INDUSIND BK 9-Mar-18 99.8506 6.0681 2 60 99.8486 6.1494 INE238A16W01 AXIS BK 12-Mar-18 99.8018 6.0406 1 100 99.8018 6.0406 INE095A16WH9 INDUSIND BK 12-Mar-18 99.8015 6.0497 1 25 99.8015 6.0497 INE160A16LC5 PUNJAB NATIONAL BK 13-Mar-18 99.7776 6.2582 4 200 99.7776 6.2582 INE092T16AS9 IDFC BK 14-Mar-18 99.7700 6.0103 2 54 99.7650 6.1412 INE095A16WF3 INDUSIND BK 15-Mar-18 99.7520 6.0497 1 70 99.7520 6.0497 INE556F16135 SIDBI 16-Mar-18 99.7239 6.3160 1 25 99.7239 6.3160 INE160A16LF8 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-18 99.6598 6.2298 1 135 99.6598 6.2298 INE160A16LF8 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-18 99.6659 6.4398 1 25 99.6659 6.4398 INE040A16BM9 HDFC BK 20-Mar-18 99.6602 6.5500 1 5 99.6602 6.5500 INE160A16LD3 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-18 99.5495 6.3529 3 385 99.5448 6.4195 INE238A16W84 AXIS BK 26-Mar-18 99.5568 6.2495 1 5 99.5568 6.2495 INE095A16WW8 INDUSIND BK 28-Mar-18 99.5266 6.2005 1 50 99.5266 6.2005 INE092T16CS5 IDFC BK 3-Apr-18 99.3399 7.3496 1 5 99.3399 7.3496 INE976G16HF2 RBL BK 19-Apr-18 99.0163 7.4004 1 5 99.0163 7.4004 INE683A16KD6 THE SOUTH INDIAN BK 25-Apr-18 98.8923 7.4332 2 30 98.8825 7.4999 INE976G16GY5 RBL BK 27-Apr-18 98.8500 7.4497 1 25 98.8500 7.4497 INE238A16Y17 AXIS BK 8-May-18 98.6582 7.3003 5 250 98.6582 7.3003 INE238A16Y17 AXIS BK 8-May-18 98.6397 7.2950 1 25 98.6397 7.2950 INE092T16DC7 IDFC BK 11-May-18 98.5795 7.3049 1 75 98.5795 7.3049 INE095A16XK1 INDUSIND BK 21-May-18 98.4082 7.2001 1 125 98.4082 7.2001 INE238A16Y58 AXIS BK 22-May-18 98.4133 7.0902 1 200 98.4133 7.0902 INE683A16KH7 THE SOUTH INDIAN BK 25-May-18 98.2892 7.3873 1 100 98.2892 7.3873 INE040A16CB0 HDFC BK 28-May-18 98.2636 7.2469 8 2175 98.2635 7.2475 INE683A16KJ3 THE SOUTH INDIAN BK 30-May-18 98.2080 7.3188 8 750 98.2083 7.3176 INE095A16WI7 INDUSIND BK 30-May-18 98.2005 7.3500 1 200 98.2005 7.3500 INE238A16W19 AXIS BK 30-May-18 98.2197 7.2702 1 125 98.2197 7.2702 INE683A16KJ3 THE SOUTH INDIAN BK 30-May-18 98.2277 7.3173 1 100 98.2277 7.3173 INE090A160O6 ICICI BK 31-May-18 98.2030 7.2599 5 102 98.2030 7.2599 INE238A16W92 AXIS BK 31-May-18 98.2005 7.2701 2 33.1 98.2005 7.2701 INE092T16DM6 IDFC BK 31-May-18 98.2054 7.2500 1 23.1 98.2054 7.2500 INE237A166D0 KOTAK MAH BK 31-May-18 98.2054 7.2500 1 23.1 98.2054 7.2500 INE238A16S56 AXIS BK 6-Jun-18 98.0738 7.3150 1 20 98.0738 7.3150 INE090A165L1 ICICI BK 13-Jun-18 97.9391 7.3148 1 75 97.9391 7.3148 INE238A16V44 AXIS BK 14-Jun-18 97.9198 7.3151 1 40 97.9198 7.3151 INE095A16WX6 INDUSIND BK 14-Sep-18 96.1181 7.4450 2 50 96.1181 7.4450 INE095A16WZ1 INDUSIND BK 29-Jan-19 93.4394 7.6500 3 175 93.4394 7.6500 INE238A16X75 AXIS BK 29-Jan-19 93.4595 7.6249 3 2.25 93.4595 7.6249 INE238A16X91 AXIS BK 31-Jan-19 93.4028 7.6500 2 100 93.4028 7.6500 INE238A16X91 AXIS BK 31-Jan-19 93.4211 7.6500 1 100 93.4211 7.6500 INE528G16N54 YES BK 1-Feb-19 93.3845 7.6500 1 12 93.3845 7.6500 INE261F16264 NABARD 14-Feb-19 93.1893 7.6000 1 12 93.1893 7.6000 INE090A168O9 ICICI BK 21-Feb-19 93.0522 7.6126 1 25 93.0522 7.6126 INE238A16Y82 AXIS BK 26-Feb-19 92.9614 7.6132 2 23 92.9728 7.6000 INE095A16XJ3 INDUSIND BK 26-Feb-19 92.9298 7.6500 1 12 92.9298 7.6500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com