TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Feb 6

Feb 6 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F16231 NABARD 7-Feb-18 99.9836 5.9870 1 50 99.9836 5.9870 INE528G16J35 YES BK 7-Feb-18 99.9836 5.9700 1 50 99.9836 5.9700 INE238A16V36 AXIS BK 7-Feb-18 99.9836 5.9870 1 5 99.9836 5.9870 INE092T16876 IDFC BK 8-Feb-18 99.9663 6.1523 1 150 99.9663 6.1523 INE238A16V51 AXIS BK 12-Feb-18 99.9179 5.9982 1 25 99.9179 5.9982 INE092T16CB1 IDFC BK 14-Feb-18 99.8643 6.1997 1 200 99.8643 6.1997 INE090A167N3 ICICI BK 15-Feb-18 99.8510 6.0518 1 200 99.8510 6.0518 INE976G16GP3 RBL BK 26-Feb-18 99.6652 6.1306 1 50 99.6652 6.1306 INE238A16V02 AXIS BK 27-Feb-18 99.6483 6.1345 1 175 99.6483 6.1345 INE040A16BY4 HDFC BK 1-Mar-18 99.6104 6.2070 1 150 99.6104 6.2070 INE171A16GN9 THE FEDERAL BK 12-Mar-18 99.4175 6.2899 1 400 99.4175 6.2899 INE238A16W01 AXIS BK 12-Mar-18 99.4258 6.1998 1 5 99.4258 6.1998 INE160A16LC5 PUNJAB NATIONAL BK 13-Mar-18 99.4099 6.1904 1 50 99.4099 6.1904 INE171A16GO7 THE FEDERAL BK 15-Mar-18 99.3662 6.2922 4 500 99.3662 6.2922 INE092T16CL0 IDFC BK 21-Mar-18 99.2575 6.3498 1 90 99.2575 6.3498 INE095A16WP2 INDUSIND BK 22-Mar-18 99.2403 6.3503 1 90 99.2403 6.3503 INE171A16GP4 THE FEDERAL BK 26-Mar-18 99.1794 6.2919 5 500 99.1796 6.2901 INE238A16W50 AXIS BK 27-Mar-18 99.1615 6.4302 2 10 99.2029 6.1100 INE238A16X59 AXIS BK 25-Apr-18 98.4847 7.1999 2 100 98.4847 7.1999 INE092T16CZ0 IDFC BK 4-May-18 98.3255 7.1448 4 600 98.3255 7.1448 INE949L16031 AU SMALL FINANCE BK 4-May-18 98.2351 7.5375 2 65 98.2351 7.5375 INE090A160O6 ICICI BK 31-May-18 97.7858 7.2499 2 100 97.7858 7.2499 INE095A16WK3 INDUSIND BK 12-Jun-18 97.5354 7.3199 4 125 97.5354 7.3199 INE556F16291 SIDBI 11-Dec-18 94.0629 7.4799 2 50 94.0629 7.4799 INE556F16317 SIDBI 22-Jan-19 93.2782 7.5150 3 444.25 93.2782 7.5150 INE040A16CA2 HDFC BK 25-Jan-19 93.2231 7.5167 3 75 93.2203 7.5200 INE040A16CA2 HDFC BK 25-Jan-19 93.2634 7.4900 1 75 93.2634 7.4900 INE238A16X67 AXIS BK 25-Jan-19 93.2119 7.5300 2 50 93.2119 7.5300 INE238A16X67 AXIS BK 25-Jan-19 93.2466 7.5100 1 50 93.2466 7.5100 INE528G16N21 YES BK 30-Jan-19 93.1054 7.5499 3 200 93.1054 7.5499 INE238A16X91 AXIS BK 31-Jan-19 93.1130 7.5200 2 300 93.1130 7.5200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com