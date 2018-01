TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Jan 16

Jan 16 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16Q09 AXIS BK 19-Jan-18 99.9501 6.0742 1 50 99.9501 6.0742 INE092T16CC9 IDFC BK 25-Jan-18 99.8524 5.9948 1 190 99.8524 5.9948 INE238A16Q17 AXIS BK 25-Jan-18 99.8482 6.1637 3 90 99.8481 6.1698 INE238A16V77 AXIS BK 31-Jan-18 99.7472 6.1671 1 200 99.7472 6.1671 INE238A16Q33 AXIS BK 2-Feb-18 99.7125 6.1906 1 150 99.7125 6.1906 INE090A166N5 ICICI BK 12-Feb-18 99.5709 6.0499 1 5 99.5709 6.0499 INE092T16CB1 IDFC BK 14-Feb-18 99.5059 6.2497 3 50 99.5059 6.2497 INE261F16249 NABARD 20-Feb-18 99.4258 6.1998 1 5 99.4258 6.1998 INE040A16BY4 HDFC BK 1-Mar-18 99.2439 6.3200 2 75 99.2439 6.3200 INE705A16PX4 VIJAYA BK 5-Mar-18 99.1748 6.3272 2 500 99.1748 6.3272 INE238A16V93 AXIS BK 8-Mar-18 99.1212 6.3452 1 175 99.1212 6.3452 INE040A16BX6 HDFC BK 9-Mar-18 99.1411 6.2003 1 5 99.1411 6.2003 INE095A16WH9 INDUSIND BK 12-Mar-18 99.0567 6.3197 2 125 99.0567 6.3197 INE238A16W01 AXIS BK 12-Mar-18 99.0552 6.3298 1 5 99.0552 6.3298 INE092T16AS9 IDFC BK 14-Mar-18 99.0179 6.3514 6 675 99.0227 6.3199 INE095A16WF3 INDUSIND BK 15-Mar-18 99.0057 6.3201 1 50 99.0057 6.3201 INE092T16CQ9 IDFC BK 16-Mar-18 98.9820 6.3626 4 375 98.9820 6.3626 INE095A16WP2 INDUSIND BK 22-Mar-18 98.8783 6.3702 1 25 98.8783 6.3702 INE238A16W84 AXIS BK 26-Mar-18 98.8138 6.3502 1 50 98.8138 6.3502 INE090A162O2 ICICI BK 28-Mar-18 98.7799 6.3498 1 100 98.7799 6.3498 INE092T16CR7 IDFC BK 16-Apr-18 98.3366 6.8601 2 200 98.3366 6.8601 INE092T16CK2 IDFC BK 11-Jun-18 97.2193 7.1999 1 50 97.2193 7.1999 INE095A16WK3 INDUSIND BK 12-Jun-18 97.1820 7.2000 6 575 97.1820 7.2000 INE095A16WR8 INDUSIND BK 20-Jun-18 97.0332 7.1999 1 50 97.0332 7.1999 INE040A16BR8 HDFC BK 29-Jun-18 96.9184 7.1199 1 75 96.9184 7.1199 INE556F16291 SIDBI 11-Dec-18 93.8858 7.2250 1 2 93.8858 7.2250 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com