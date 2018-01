TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Jan 2

Jan 2 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE683A16JS6 THE SOUTH INDIAN BK 5-Jan-18 99.9503 6.0498 1 125 99.9503 6.0498 INE261F16223 NABARD 5-Jan-18 99.9507 6.0011 1 100 99.9507 6.0011 INE092T16BX7 IDFC BK 11-Jan-18 99.8510 6.0518 1 25 99.8510 6.0518 INE503A16EL2 DCB BK 24-Jan-18 99.6165 6.3871 1 50 99.6165 6.3871 INE237A164C7 KOTAK MAH BK 25-Jan-18 99.6171 6.0998 1 50 99.6171 6.0998 INE092T16CC9 IDFC BK 25-Jan-18 99.6158 6.1206 1 25 99.6158 6.1206 INE238A16U29 AXIS BK 30-Jan-18 99.5327 6.1202 2 370 99.5327 6.1202 INE238A16Q25 AXIS BK 1-Feb-18 99.4995 6.1200 2 165 99.4995 6.1200 INE238A16V28 AXIS BK 6-Feb-18 99.4027 6.2664 1 325 99.4027 6.2664 INE090A167N3 ICICI BK 15-Feb-18 99.2344 6.4000 1 5 99.2344 6.4000 INE261F16249 NABARD 20-Feb-18 99.1432 6.4374 2 50 99.1432 6.4374 INE040A16BW8 HDFC BK 21-Feb-18 99.1719 6.2200 1 10 99.1719 6.2200 INE040A16BW8 HDFC BK 21-Feb-18 99.1309 6.4001 1 5 99.1309 6.4001 INE092T16934 IDFC BK 21-Feb-18 99.1679 6.2503 1 5 99.1679 6.2503 INE528G16J50 YES BK 23-Feb-18 99.0865 6.4712 1 50 99.0865 6.4712 INE528G16L98 YES BK 26-Feb-18 99.0626 6.2798 1 200 99.0626 6.2798 INE683A16KA2 THE SOUTH INDIAN BK 26-Feb-18 99.0489 6.3725 2 100 99.0489 6.3725 INE683A16KA2 THE SOUTH INDIAN BK 26-Feb-18 99.0693 6.3499 1 5 99.0693 6.3499 INE238A16V02 AXIS BK 27-Feb-18 99.0714 6.2203 1 10 99.0714 6.2203 INE528G16M06 YES BK 28-Feb-18 99.0280 6.2853 2 100 99.0280 6.2853 INE095A16WN7 INDUSIND BK 28-Feb-18 99.0293 6.2768 1 35 99.0293 6.2768 INE683A16JY4 THE SOUTH INDIAN BK 28-Feb-18 99.0457 6.2799 1 5 99.0457 6.2799 INE261F16256 NABARD 2-Mar-18 98.9977 6.2634 1 50 98.9977 6.2634 INE238A16R08 AXIS BK 6-Mar-18 98.9327 6.2503 1 300 98.9327 6.2503 INE040A16BX6 HDFC BK 9-Mar-18 98.8878 6.2200 20 3125 98.8878 6.2200 INE040A16BX6 HDFC BK 9-Mar-18 98.9045 6.2198 3 500 98.9045 6.2198 INE095A16WC0 INDUSIND BK 9-Mar-18 98.8768 6.2822 1 35 98.8768 6.2822 INE092T16AS9 IDFC BK 14-Mar-18 98.7942 6.2745 1 50 98.7942 6.2745 INE095A16WF3 INDUSIND BK 15-Mar-18 98.7744 6.2902 2 450 98.7744 6.2902 INE036D16HG0 THE KARUR VYSYA BK 16-Mar-18 98.7537 6.3101 1 125 98.7537 6.3101 INE036D16HG0 THE KARUR VYSYA BK 16-Mar-18 98.7725 6.3001 1 125 98.7725 6.3001 INE095A16WY4 INDUSIND BK 16-Mar-18 98.7771 6.1902 2 100 98.7771 6.1902 INE090A167K9 ICICI BK 16-Mar-18 98.7645 6.2548 1 75 98.7645 6.2548 INE556F16135 SIDBI 16-Mar-18 98.7625 6.2650 1 25 98.7625 6.2650 INE095A16WP2 INDUSIND BK 22-Mar-18 98.6585 6.2823 1 30 98.6585 6.2823 INE090A161O4 ICICI BK 26-Mar-18 98.5898 6.2902 1 400 98.5898 6.2902 INE090A162O2 ICICI BK 28-Mar-18 98.5753 6.2801 3 75 98.5753 6.2801 INE095A16WS6 INDUSIND BK 14-May-18 97.5603 6.9148 1 125 97.5603 6.9148 INE090A160O6 ICICI BK 31-May-18 97.2497 6.9279 3 350 97.2411 6.9501 INE040A16BO5 HDFC BK 12-Jun-18 97.0422 6.9100 1 150 97.0422 6.9100 INE090A165L1 ICICI BK 13-Jun-18 97.0244 6.9100 1 25 97.0244 6.9100 INE095A16WR8 INDUSIND BK 20-Jun-18 96.8786 7.0001 1 200 96.8786 7.0001 INE238A16U78 AXIS BK 20-Jun-18 96.9219 6.8999 2 195 96.9219 6.8999 INE237A168D6 KOTAK MAH BK 28-Jun-18 96.7623 6.9000 1 350 96.7623 6.9000 INE040A16BR8 HDFC BK 29-Jun-18 96.7552 6.8768 12 675 96.7400 6.9101 INE092T16BH0 IDFC BK 16-Jul-18 96.5542 6.6801 2 200 96.5566 6.6752 INE090A164M2 ICICI BK 18-Jul-18 96.5192 6.6818 13 805 96.5226 6.6750 INE090A167M5 ICICI BK 19-Jul-18 96.3425 6.9983 1 100 96.3425 6.9983 INE514E16BA0 EXIM 2-Aug-18 96.2838 6.6451 2 200 96.2838 6.6451 INE095A16WM9 INDUSIND BK 23-Oct-18 94.8337 6.7634 1 200 94.8337 6.7634 INE237A160C5 KOTAK MAH BK 23-Oct-18 94.8337 6.7634 1 50 94.8337 6.7634 INE237A165C4 KOTAK MAH BK 26-Oct-18 94.7835 6.7637 1 50 94.7835 6.7637 INE237A167C0 KOTAK MAH BK 30-Oct-18 94.7166 6.7642 1 100 94.7166 6.7642 INE092T16BY5 IDFC BK 5-Nov-18 94.6166 6.7646 1 100 94.6166 6.7646 INE095A16WU2 INDUSIND BK 7-Dec-18 94.0864 6.7673 1 50 94.0864 6.7673 INE090A169N9 ICICI BK 10-Dec-18 94.0370 6.7676 1 200 94.0370 6.7676 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com