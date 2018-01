TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Jan 22

Jan 22 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16VO7 INDUSIND BK 23-Jan-18 99.9832 6.1330 1 50 99.9832 6.1330 INE976G16GO6 RBL BK 25-Jan-18 99.9491 6.1960 1 53 99.9491 6.1960 INE238A16V77 AXIS BK 31-Jan-18 99.8498 6.1006 1 5 99.8498 6.1006 INE171A16GH1 THE FEDERAL BK 5-Feb-18 99.7743 6.3513 1 5 99.7743 6.3513 INE238A16V28 AXIS BK 6-Feb-18 99.7448 6.2258 1 25 99.7448 6.2258 INE261F16231 NABARD 7-Feb-18 99.7268 6.2494 2 150 99.7268 6.2494 INE238A16V51 AXIS BK 12-Feb-18 99.6400 6.2797 1 25 99.6400 6.2797 INE092T16BR9 IDFC BK 12-Feb-18 99.6614 6.2004 1 5 99.6614 6.2004 INE683A16KA2 THE SOUTH INDIAN BK 26-Feb-18 99.4137 6.1503 1 5 99.4137 6.1503 INE090A169L3 ICICI BK 28-Feb-18 99.3971 6.1498 1 5 99.3971 6.1498 INE040A16BY4 HDFC BK 1-Mar-18 99.3509 6.2755 1 30 99.3509 6.2755 INE528G16L49 YES BK 5-Mar-18 99.2973 6.3000 1 25 99.2973 6.3000 INE238A16R08 AXIS BK 6-Mar-18 99.2803 6.2999 1 25 99.2803 6.2999 INE238A16V93 AXIS BK 8-Mar-18 99.2281 6.3097 1 50 99.2281 6.3097 INE238A16W01 AXIS BK 12-Mar-18 99.1600 6.3101 1 50 99.1600 6.3101 INE095A16WH9 INDUSIND BK 12-Mar-18 99.1848 6.2499 1 5 99.1848 6.2499 INE092T16CQ9 IDFC BK 16-Mar-18 99.0935 6.3000 2 50 99.0935 6.3000 INE528G16M48 YES BK 23-Mar-18 98.9525 6.4397 1 140 98.9525 6.4397 INE238A16W68 AXIS BK 28-Mar-18 98.8992 6.2502 1 250 98.8992 6.2502 INE092T16CS5 IDFC BK 3-Apr-18 98.6310 7.1356 14 164 98.6316 7.1323 INE092T16CT3 IDFC BK 4-Apr-18 98.6121 7.1349 2 225 98.6121 7.1349 INE092T16CU1 IDFC BK 5-Apr-18 98.5932 7.1344 4 500 98.5931 7.1349 INE092T16CR7 IDFC BK 16-Apr-18 98.3913 7.1901 1 75 98.3913 7.1901 INE528G16K81 YES BK 18-Jun-18 97.1231 7.3549 4 250 97.1231 7.3549 INE556F16317 SIDBI 22-Jan-19 93.1142 7.3950 1 50 93.1142 7.3950 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com