TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Jan 3

Jan 3 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE092T16BW9 IDFC BK 9-Jan-18 99.9177 6.0128 1 50 99.9177 6.0128 INE092T16CC9 IDFC BK 25-Jan-18 99.6307 6.1497 2 175 99.6307 6.1497 INE237A164C7 KOTAK MAH BK 25-Jan-18 99.6325 6.1196 1 50 99.6325 6.1196 INE238A16V28 AXIS BK 6-Feb-18 99.4197 6.2661 1 100 99.4197 6.2661 INE261F16231 NABARD 7-Feb-18 99.4096 6.1936 2 135 99.4096 6.1936 INE261F16249 NABARD 20-Feb-18 99.1606 6.4370 1 20 99.1606 6.4370 INE171A16GI9 THE FEDERAL BK 22-Feb-18 99.1484 6.2701 1 10 99.1484 6.2701 INE683A16JX6 THE SOUTH INDIAN BK 23-Feb-18 99.1578 6.2003 1 5 99.1578 6.2003 INE238A16U94 AXIS BK 26-Feb-18 99.0693 6.3499 1 225 99.0693 6.3499 INE528G16L98 YES BK 26-Feb-18 99.0787 6.2852 2 200 99.0787 6.2852 INE683A16KA2 THE SOUTH INDIAN BK 26-Feb-18 99.1078 6.1997 1 5 99.1078 6.1997 INE238A16V02 AXIS BK 27-Feb-18 99.0911 6.1998 1 25 99.0911 6.1998 INE683A16JY4 THE SOUTH INDIAN BK 28-Feb-18 99.0744 6.2000 1 5 99.0744 6.2000 INE237A16X50 KOTAK MAH BK 1-Mar-18 99.0181 6.3500 2 50 99.0181 6.3500 INE514E16AW6 EXIM 1-Mar-18 99.0317 6.2611 1 10 99.0317 6.2611 INE261F16256 NABARD 2-Mar-18 99.0147 6.2623 1 22.4 99.0147 6.2623 INE238A16R08 AXIS BK 6-Mar-18 98.9281 6.3788 3 312 98.9279 6.3800 INE040A16BX6 HDFC BK 9-Mar-18 98.9045 6.2198 2 500 98.9045 6.2198 INE040A16BX6 HDFC BK 9-Mar-18 98.9211 6.2202 3 500 98.9211 6.2202 INE237A166B4 KOTAK MAH BK 12-Mar-18 98.8545 6.2199 1 100 98.8545 6.2199 INE092T16CQ9 IDFC BK 16-Mar-18 98.7788 6.2673 2 300 98.7788 6.2673 INE090A167K9 ICICI BK 16-Mar-18 98.7769 6.2772 1 25 98.7769 6.2772 INE040A16BM9 HDFC BK 20-Mar-18 98.7160 6.3301 1 125 98.7160 6.3301 INE092T16CM8 IDFC BK 20-Mar-18 98.7153 6.2502 4 125 98.7153 6.2502 INE040A16BM9 HDFC BK 20-Mar-18 98.6991 6.3301 1 75 98.6991 6.3301 INE092T16CL0 IDFC BK 21-Mar-18 98.6987 6.2498 2 500 98.6987 6.2498 INE238A16V85 AXIS BK 21-Mar-18 98.6884 6.3000 1 100 98.6884 6.3000 INE976G16GU3 RBL BK 26-Mar-18 98.6012 6.3149 2 100 98.6044 6.3000 INE528G16L72 YES BK 27-Mar-18 98.5788 6.3400 1 100 98.5788 6.3400 INE976G16GV1 RBL BK 27-Mar-18 98.5810 6.3300 1 50 98.5810 6.3300 INE090A162O2 ICICI BK 28-Mar-18 98.5639 6.3311 5 675 98.5574 6.3602 INE095A16WS6 INDUSIND BK 14-May-18 97.4980 7.1501 2 50 97.4980 7.1501 INE090A160O6 ICICI BK 31-May-18 97.2279 7.0315 7 305 97.2208 7.0500 INE090A160O6 ICICI BK 31-May-18 97.2391 7.0499 1 50 97.2391 7.0499 INE040A16BO5 HDFC BK 12-Jun-18 97.0187 7.0101 2 150 97.0352 6.9701 INE040A16BO5 HDFC BK 12-Jun-18 97.0204 7.0500 1 25 97.0204 7.0500 INE237A161D1 KOTAK MAH BK 15-Jun-18 96.9456 7.0551 6 400 96.9477 7.0501 INE090A162M6 ICICI BK 18-Jun-18 96.9342 6.9543 2 175 96.9318 6.9599 INE095A16WR8 INDUSIND BK 20-Jun-18 96.8786 7.0001 1 150 96.8786 7.0001 INE238A16U86 AXIS BK 28-Jun-18 96.7913 6.8750 2 45 96.7913 6.8750 INE040A16BR8 HDFC BK 29-Jun-18 96.7552 6.9157 5 350 96.7305 6.9701 INE090A167M5 ICICI BK 19-Jul-18 96.3449 7.0291 1 30 96.3449 7.0291 INE514E16BA0 EXIM 2-Aug-18 96.3034 6.6400 1 200 96.3034 6.6400 INE090A164N0 ICICI BK 28-Sep-18 95.3114 6.6997 1 200 95.3114 6.6997 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com