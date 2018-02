TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Jan 31

Jan 31 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16Q25 AXIS BK 1-Feb-18 99.9836 5.9870 1 5 99.9836 5.9870 INE092T16CJ4 IDFC BK 2-Feb-18 99.9666 6.0975 1 25 99.9666 6.0975 INE551W16057 UJJIVAN SMALL FIN BK 5-Feb-18 99.9320 6.2092 1 75 99.9320 6.2092 INE141A16XZ1 OBC 5-Feb-18 99.9171 6.0567 1 50 99.9171 6.0567 INE261F16231 NABARD 7-Feb-18 99.8819 6.1654 1 15 99.8819 6.1654 INE238A16V69 AXIS BK 9-Feb-18 99.8503 6.0803 1 250 99.8503 6.0803 INE238A16V51 AXIS BK 12-Feb-18 99.7958 6.2238 1 200 99.7958 6.2238 INE092T16BR9 IDFC BK 12-Feb-18 99.7999 6.0986 1 150 99.7999 6.0986 INE551W16073 UJJIVAN SMALL FIN BK 12-Feb-18 99.8129 6.2200 1 75 99.8129 6.2200 INE092T16CB1 IDFC BK 14-Feb-18 99.7625 6.2067 1 200 99.7625 6.2067 INE090A167N3 ICICI BK 15-Feb-18 99.7499 6.1010 2 350 99.7499 6.1010 INE092T16CG0 IDFC BK 20-Feb-18 99.6669 6.0994 1 35 99.6669 6.0994 INE976G16GW9 RBL BK 20-Feb-18 99.6565 6.2905 1 25 99.6565 6.2905 INE092T16CH8 IDFC BK 22-Feb-18 99.6337 6.0996 1 100 99.6337 6.0996 INE705A16PX4 VIJAYA BK 5-Mar-18 99.4327 6.3105 1 20 99.4327 6.3105 INE238A16R08 AXIS BK 6-Mar-18 99.4336 6.3004 1 25 99.4336 6.3004 INE095A16WC0 INDUSIND BK 9-Mar-18 99.3654 6.3002 1 0.75 99.3654 6.3002 INE238A16W01 AXIS BK 12-Mar-18 99.3176 6.2697 3 200 99.3176 6.2697 INE095A16WF3 INDUSIND BK 15-Mar-18 99.2691 6.2498 1 50 99.2691 6.2498 INE090A166K1 ICICI BK 19-Mar-18 99.1953 6.3000 1 1 99.1953 6.3000 INE092T16CM8 IDFC BK 20-Mar-18 99.1978 6.2802 1 25 99.1978 6.2802 INE976G16HA3 RBL BK 21-Mar-18 99.1508 6.3799 2 100 99.1508 6.3799 INE092T16CX5 IDFC BK 26-Apr-18 98.3352 7.2699 3 500 98.3352 7.2699 INE528G16N47 YES BK 26-Apr-18 98.3318 7.2850 2 50 98.3318 7.2850 INE614B16594 THE KARNATAKA BK 27-Apr-18 98.2772 7.4401 4 500 98.2772 7.4401 INE092T16CY3 IDFC BK 27-Apr-18 98.3148 7.2749 2 250 98.3148 7.2749 INE503A16EU3 DCB BK 27-Apr-18 98.2408 7.6001 1 50 98.2408 7.6001 INE976G16GZ2 RBL BK 2-May-18 98.1957 7.3700 2 200 98.1957 7.3700 INE238A16W27 AXIS BK 7-Jun-18 97.5138 7.3276 1 2.7 97.5138 7.3276 INE040A16BO5 HDFC BK 12-Jun-18 97.4262 7.3050 1 95 97.4262 7.3050 INE090A165L1 ICICI BK 13-Jun-18 97.4262 7.2500 1 25 97.4262 7.2500 INE090A162M6 ICICI BK 18-Jun-18 97.3392 7.2300 1 50 97.3392 7.2300 INE095A16WR8 INDUSIND BK 20-Jun-18 97.2799 7.2900 2 100 97.2799 7.2900 INE238A16U78 AXIS BK 20-Jun-18 97.2663 7.3275 1 50 97.2663 7.3275 INE095A16WR8 INDUSIND BK 20-Jun-18 97.2988 7.2900 1 25 97.2988 7.2900 INE040A16CA2 HDFC BK 25-Jan-19 93.1536 7.4724 1 2.7 93.1536 7.4724 INE095A16WZ1 INDUSIND BK 29-Jan-19 93.0187 7.5466 6 675 93.0179 7.5475 INE528G16N21 YES BK 30-Jan-19 92.9893 7.5600 1 50 92.9893 7.5600 INE528G16N39 YES BK 31-Jan-19 92.9498 7.5850 2 300 92.9498 7.5850 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com