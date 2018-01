TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Jan 8

Jan 8 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16P75 AXIS BK 10-Jan-18 99.9671 6.0062 1 296 99.9671 6.0062 INE238A16U52 AXIS BK 15-Jan-18 99.8826 6.1288 1 200 99.8826 6.1288 INE238A16U60 AXIS BK 16-Jan-18 99.8665 6.0991 3 900 99.8665 6.0991 INE528G16J01 YES BK 16-Jan-18 99.8687 5.9984 2 208.5 99.8687 5.9984 INE238A16Q09 AXIS BK 19-Jan-18 99.8180 6.0501 2 115 99.8180 6.0501 INE092T16CC9 IDFC BK 25-Jan-18 99.7144 6.1496 2 245 99.7144 6.1496 INE238A16Q17 AXIS BK 25-Jan-18 99.7144 6.1496 1 100 99.7144 6.1496 INE237A164C7 KOTAK MAH BK 25-Jan-18 99.7144 6.1496 1 50 99.7144 6.1496 INE238A16U29 AXIS BK 30-Jan-18 99.6309 6.1464 1 25 99.6309 6.1464 INE238A16V77 AXIS BK 31-Jan-18 99.6127 6.4506 1 5 99.6127 6.4506 INE090A166N5 ICICI BK 12-Feb-18 99.3673 6.6402 1 5 99.3673 6.6402 INE040A16BW8 HDFC BK 21-Feb-18 99.2463 6.2998 1 25 99.2463 6.2998 INE238A16S23 AXIS BK 23-Feb-18 99.2135 6.2902 1 125 99.2135 6.2902 INE092T16BP3 IDFC BK 23-Feb-18 99.2135 6.2902 1 100 99.2135 6.2902 INE683A16JX6 THE SOUTH INDIAN BK 23-Feb-18 99.2232 6.3500 1 5 99.2232 6.3500 INE528G16J76 YES BK 27-Feb-18 99.1376 6.3503 3 490 99.1376 6.3503 INE238A16V02 AXIS BK 27-Feb-18 99.1444 6.2998 2 300 99.1444 6.2998 INE238A16R08 AXIS BK 6-Mar-18 99.0427 6.2999 1 25 99.0427 6.2999 INE040A16BX6 HDFC BK 9-Mar-18 98.9670 6.3497 2 350 98.9670 6.3497 INE949L16023 AU SMALL FINANCE BK 9-Mar-18 98.9448 6.4876 1 50 98.9448 6.4876 INE238A16W01 AXIS BK 12-Mar-18 98.9155 6.3519 3 150 98.9158 6.3503 INE238A16V85 AXIS BK 21-Mar-18 98.7590 6.3702 1 100 98.7590 6.3702 INE090A161O4 ICICI BK 26-Mar-18 98.6740 6.3701 5 475 98.6740 6.3701 INE528G16L72 YES BK 27-Mar-18 98.6508 6.3999 1 100 98.6508 6.3999 INE238A16W68 AXIS BK 28-Mar-18 98.6358 6.3901 2 250 98.6358 6.3901 INE095A16WS6 INDUSIND BK 14-May-18 97.6357 7.0148 1 75 97.6357 7.0148 INE090A160O6 ICICI BK 31-May-18 97.3367 6.9839 1 50 97.3367 6.9839 INE237A161D1 KOTAK MAH BK 15-Jun-18 97.0712 6.9700 2 50 97.0712 6.9700 INE040A16BR8 HDFC BK 29-Jun-18 96.8244 6.9599 1 100 96.8244 6.9599 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com