TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Jan 9

Jan 9 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16P75 AXIS BK 10-Jan-18 99.9837 5.9505 1 100 99.9837 5.9505 INE092T16710 IDFC BK 12-Jan-18 99.9504 6.0327 3 115 99.9503 6.0498 INE238A16U52 AXIS BK 15-Jan-18 99.8998 6.1016 2 600 99.8998 6.1016 INE238A16Q09 AXIS BK 19-Jan-18 99.8332 6.0984 2 150 99.8332 6.0984 INE238A16Q17 AXIS BK 25-Jan-18 99.7316 6.1394 1 100 99.7316 6.1394 INE092T16CA3 IDFC BK 30-Jan-18 99.6474 6.1502 2 150 99.6474 6.1502 INE092T16CJ4 IDFC BK 2-Feb-18 99.6033 6.3205 2 25 99.6033 6.3205 INE238A16V36 AXIS BK 7-Feb-18 99.5175 6.3202 1 25 99.5175 6.3202 INE092T16CB1 IDFC BK 14-Feb-18 99.3891 6.4100 1 5 99.3891 6.4100 INE171A16GI9 THE FEDERAL BK 22-Feb-18 99.2391 6.3604 1 50 99.2391 6.3604 INE683A16JX6 THE SOUTH INDIAN BK 23-Feb-18 99.2320 6.4202 1 5 99.2320 6.4202 INE683A16KA2 THE SOUTH INDIAN BK 26-Feb-18 99.1796 6.2901 1 5 99.1796 6.2901 INE238A16U94 AXIS BK 26-Feb-18 99.2016 6.2502 1 5 99.2016 6.2502 INE040A16BY4 HDFC BK 1-Mar-18 99.1235 6.4550 1 25 99.1235 6.4550 INE090A168L5 ICICI BK 5-Mar-18 99.0596 6.3001 1 20 99.0596 6.3001 INE040A16BX6 HDFC BK 9-Mar-18 98.9842 6.3487 1 100 98.9842 6.3487 INE040A16BX6 HDFC BK 9-Mar-18 98.9855 6.4498 2 25 98.9855 6.4498 INE614B16586 THE KARNATAKA BK 22-Mar-18 98.7494 6.4201 4 300 98.7494 6.4201 INE528G16L72 YES BK 27-Mar-18 98.6761 6.3598 1 50 98.6761 6.3598 INE238A16W19 AXIS BK 30-May-18 97.3998 6.9601 1 50 97.3998 6.9601 INE040A16BO5 HDFC BK 12-Jun-18 97.1493 6.9548 1 50 97.1493 6.9548 INE237A161D1 KOTAK MAH BK 15-Jun-18 97.0852 6.9799 1 25 97.0852 6.9799 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com