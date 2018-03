TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Mar 5

Mar 5 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE528G16L31 YES BK 6-Mar-18 99.9836 5.9870 1 50 99.9836 5.9870 INE238A16V93 AXIS BK 8-Mar-18 99.9511 5.9524 1 10 99.9511 5.9524 INE040A16BX6 HDFC BK 9-Mar-18 99.9349 5.9403 4 700 99.9343 5.9991 INE040A16BX6 HDFC BK 9-Mar-18 99.9507 6.0011 1 50 99.9507 6.0011 INE095A16WH9 INDUSIND BK 12-Mar-18 99.8851 5.9981 1 300 99.8851 5.9981 INE683A16JU2 THE SOUTH INDIAN BK 13-Mar-18 99.8665 6.0991 2 150 99.8665 6.0991 INE237A16Y26 KOTAK MAH BK 15-Mar-18 99.8367 5.9702 1 50 99.8367 5.9702 INE090A167K9 ICICI BK 16-Mar-18 99.8204 5.9702 1 50 99.8204 5.9702 INE092T16CQ9 IDFC BK 16-Mar-18 99.8381 5.9189 1 5 99.8381 5.9189 INE160A16LF8 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-18 99.7449 6.2233 3 182 99.7449 6.2233 INE528G16L64 YES BK 26-Mar-18 99.6343 6.3795 1 80 99.6343 6.3795 INE090A162O2 ICICI BK 28-Mar-18 99.6397 5.9993 1 5 99.6397 5.9993 INE092T16CS5 IDFC BK 3-Apr-18 99.4548 6.8996 1 125 99.4548 6.8996 INE092T16CT3 IDFC BK 4-Apr-18 99.4020 7.3194 1 215 99.4020 7.3194 INE683A16KB0 THE SOUTH INDIAN BK 9-Apr-18 99.3047 7.3018 1 1.8 99.3047 7.3018 INE683A16KD6 THE SOUTH INDIAN BK 25-Apr-18 98.9992 7.3797 1 5 98.9992 7.3797 INE551W16206 UJJIVAN SMALL FINANCE BK26-Apr-18 98.8996 7.8099 1 5 98.8996 7.8099 INE092T16DA1 IDFC BK 2-May-18 98.8347 7.5500 1 5 98.8347 7.5500 INE092T16CZ0 IDFC BK 4-May-18 98.8142 7.3002 1 100 98.8142 7.3002 INE090A165O5 ICICI BK 4-May-18 98.8223 7.2497 1 25 98.8223 7.2497 INE168A16LE4 THE JAMMU AND KASHMIR BK 7-May-18 98.7388 7.4003 1 1.5 98.7388 7.4003 INE238A16W35 AXIS BK 14-May-18 98.6287 7.2498 1 50 98.6287 7.2498 INE692A16EW0 UNION BK OF INDIA 24-May-18 98.4358 7.2501 1 500 98.4358 7.2501 INE040A16CB0 HDFC BK 28-May-18 98.3589 7.2499 1 100 98.3589 7.2499 INE683A16KJ3 THE SOUTH INDIAN BK 30-May-18 98.2818 7.4198 2 200 98.2818 7.4198 INE095A16WI7 INDUSIND BK 30-May-18 98.3000 7.3399 1 100 98.3000 7.3399 INE090A166M7 ICICI BK 30-May-18 98.3114 7.2898 1 25 98.3114 7.2898 INE090A160O6 ICICI BK 31-May-18 98.3116 7.2051 9 463.1 98.3105 7.2099 INE168A16LG9 THE JAMMU AND KASHMIR BK 4-Jun-18 98.1861 7.4099 2 200 98.1861 7.4099 INE238A16U86 AXIS BK 28-Jun-18 97.7708 7.3001 1 25 97.7708 7.3001 INE040A16CA2 HDFC BK 25-Jan-19 93.6592 7.5800 2 50 93.6592 7.5800 INE238A16X91 AXIS BK 31-Jan-19 93.5394 7.6163 2 135 93.5404 7.6150 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com