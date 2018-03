TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Mar 6

Mar 6 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE040A16BX6 HDFC BK 9-Mar-18 99.9507 6.0011 3 200 99.9507 6.0011 INE238A16W01 AXIS BK 12-Mar-18 99.9006 6.0528 1 100 99.9006 6.0528 INE095A16WH9 INDUSIND BK 12-Mar-18 99.9006 6.0528 1 50 99.9006 6.0528 INE092T16CL0 IDFC BK 21-Mar-18 99.7513 6.5001 1 5 99.7513 6.5001 INE171A16GP4 THE FEDERAL BK 26-Mar-18 99.6369 7.0008 1 5 99.6369 7.0008 INE238A16W50 AXIS BK 27-Mar-18 99.6451 6.5000 1 5 99.6451 6.5000 INE090A162O2 ICICI BK 28-Mar-18 99.6214 6.3057 2 15 99.6247 6.2500 INE090A162O2 ICICI BK 28-Mar-18 99.6131 6.7508 1 5 99.6131 6.7508 INE528G16M55 YES BK 3-Apr-18 99.4410 7.5993 1 5 99.4410 7.5993 INE092T16CV9 IDFC BK 9-Apr-18 99.3303 7.2379 1 10.3 99.3303 7.2379 INE092T16CR7 IDFC BK 16-Apr-18 99.2032 7.1504 3 10 99.2032 7.1504 INE976G16HF2 RBL BK 19-Apr-18 99.1166 7.3935 1 37 99.1166 7.3935 INE238A16X59 AXIS BK 25-Apr-18 99.0152 7.2605 1 90 99.0152 7.2605 INE683A16KD6 THE SOUTH INDIAN BK 25-Apr-18 98.9900 7.6002 1 5 98.9900 7.6002 INE238A16X34 AXIS BK 26-Apr-18 98.9831 7.4996 1 50 98.9831 7.4996 INE092T16CX5 IDFC BK 26-Apr-18 98.9831 7.4996 1 25 98.9831 7.4996 INE238A16X83 AXIS BK 27-Apr-18 98.9629 7.5002 1 5 98.9629 7.5002 INE976G16GY5 RBL BK 27-Apr-18 98.9289 7.5997 1 5 98.9289 7.5997 INE092T16DA1 IDFC BK 2-May-18 98.8099 7.8501 2 10 98.7875 7.9999 INE090A166O3 ICICI BK 2-May-18 98.8624 7.5000 1 5 98.8624 7.5000 INE683A16KE4 THE SOUTH INDIAN BK 2-May-18 98.8474 7.6001 1 5 98.8474 7.6001 INE976G16GZ2 RBL BK 2-May-18 98.8271 7.5998 1 5 98.8271 7.5998 INE976G16GZ2 RBL BK 2-May-18 98.8249 7.7502 1 5 98.8249 7.7502 INE090A165O5 ICICI BK 4-May-18 98.8223 7.4997 2 10 98.8223 7.4997 INE528G16M89 YES BK 22-May-18 98.4742 7.3448 1 50 98.4742 7.3448 INE238A16Y25 AXIS BK 24-May-18 98.4764 7.2400 1 150 98.4764 7.2400 INE238A16Y25 AXIS BK 24-May-18 98.4656 7.1998 2 50 98.4656 7.1998 INE040A16CB0 HDFC BK 28-May-18 98.3792 7.2450 1 100 98.3792 7.2450 INE040A16CB0 HDFC BK 28-May-18 98.3995 7.2401 1 100 98.3995 7.2401 INE092T16BG2 IDFC BK 29-May-18 98.3656 7.2199 2 175 98.3656 7.2199 INE238A16W19 AXIS BK 30-May-18 98.3365 7.2643 2 225 98.3554 7.1802 INE683A16KJ3 THE SOUTH INDIAN BK 30-May-18 98.3284 7.3001 1 100 98.3284 7.3001 INE168A16LF1 J & K BANK 30-May-18 98.3262 7.3098 1 23 98.3262 7.3098 INE095A16WI7 INDUSIND BK 30-May-18 98.3419 7.2401 1 3 98.3419 7.2401 INE090A160O6 ICICI BK 31-May-18 98.3375 7.1751 4 200 98.3364 7.1801 INE238A16W92 AXIS BK 31-May-18 98.3148 7.2749 1 141.9 98.3148 7.2749 INE237A166D0 KOTAK MAH BK 31-May-18 98.3034 7.3250 1 76.9 98.3034 7.3250 INE092T16DP9 IDFC BK 1-Jun-18 98.2852 7.3198 5 500 98.2852 7.3198 INE168A16LH7 J & K BANK 1-Jun-18 98.2639 7.4123 2 200 98.2639 7.4123 INE168A16LG9 J & K BANK 4-Jun-18 98.2051 7.4124 2 500 98.2051 7.4124 INE238A16W27 AXIS BK 7-Jun-18 98.1697 7.3174 1 2.7 98.1697 7.3174 INE238A16V44 AXIS BK 14-Jun-18 98.0603 7.2200 2 100 98.0603 7.2200 INE095A16WR8 INDUSIND BK 20-Jun-18 97.9379 7.2501 2 100 97.9379 7.2501 INE238A16U86 AXIS BK 28-Jun-18 97.7947 7.2201 2 195 97.7947 7.2201 INE095A16WX6 INDUSIND BK 14-Sep-18 96.1973 7.5149 1 25 96.1973 7.5149 INE528G16N21 YES BK 30-Jan-19 93.5192 7.6649 1 2 93.5192 7.6649 INE238A16X91 AXIS BK 31-Jan-19 93.5626 7.6100 2 150 93.5626 7.6100 INE238A16X91 AXIS BK 31-Jan-19 93.5404 7.6150 1 50 93.5404 7.6150 INE556F16358 SIDBI 15-Feb-19 93.2839 7.5950 1 100 93.2839 7.5950 INE095A16XJ3 INDUSIND BK 26-Feb-19 93.0989 7.6001 1 50 93.0989 7.6001 INE238A16Y82 AXIS BK 26-Feb-19 93.1159 7.5799 1 50 93.1159 7.5799 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com