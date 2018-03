TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Mar 7

Mar 7 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16V93 AXIS BK 8-Mar-18 99.9834 6.0600 1 50 99.9834 6.0600 INE040A16BX6 HDFC BK 9-Mar-18 99.9663 6.1564 3 310 99.9666 6.0975 INE238A16W01 AXIS BK 12-Mar-18 99.9165 6.1006 3 475 99.9165 6.1006 INE095A16WH9 INDUSIND BK 12-Mar-18 99.9158 6.1518 2 200 99.9158 6.1518 INE545U16038 BANDHAN BK 12-Mar-18 99.9158 6.1518 1 75 99.9158 6.1518 INE683A16JU2 THE SOUTH INDIAN BK 13-Mar-18 99.9002 6.0772 1 25 99.9002 6.0772 INE092T16AS9 IDFC BK 14-Mar-18 99.8824 6.1392 1 20 99.8824 6.1392 INE237A16Y26 KOTAK MAH BK 15-Mar-18 99.8660 6.1200 1 50 99.8660 6.1200 INE095A16WY4 INDUSIND BK 16-Mar-18 99.8490 6.8998 1 5 99.8490 6.8998 INE092T16CN6 IDFC BK 26-Mar-18 99.6658 6.7996 1 5 99.6658 6.7996 INE238A16W50 AXIS BK 27-Mar-18 99.6525 6.6999 2 10 99.6473 6.7995 INE528G16L72 YES BK 27-Mar-18 99.6669 6.0994 1 1 99.6669 6.0994 INE238A16W68 AXIS BK 28-Mar-18 99.6342 6.6995 2 10 99.6288 6.7996 INE090A162O2 ICICI BK 28-Mar-18 99.6184 6.9909 1 5 99.6184 6.9909 INE092T16CS5 IDFC BK 3-Apr-18 99.4709 7.4666 2 30 99.4686 7.4999 INE171A16GQ2 THE FEDERAL BK 10-Apr-18 99.3216 7.3326 1 25 99.3216 7.3326 INE171A16GR0 THE FEDERAL BK 16-Apr-18 99.2023 7.3375 1 25 99.2023 7.3375 INE090A163O0 ICICI BK 20-Apr-18 99.1484 7.1251 1 125 99.1484 7.1251 INE238A16X59 AXIS BK 25-Apr-18 99.0543 7.2599 1 90 99.0543 7.2599 INE171A16GS8 THE FEDERAL BK 26-Apr-18 99.0055 7.3328 1 100 99.0055 7.3328 INE976G16GY5 RBL BK 27-Apr-18 98.9763 7.5503 1 5 98.9763 7.5503 INE092T16DA1 IDFC BK 2-May-18 98.7942 8.0998 1 5 98.7942 8.0998 INE090A165O5 ICICI BK 4-May-18 98.8238 7.4900 1 5 98.8238 7.4900 INE238A16Y09 AXIS BK 7-May-18 98.7902 7.4497 1 150 98.7902 7.4497 INE171A16GT6 THE FEDERAL BK 22-May-18 98.4927 7.3498 1 400 98.4927 7.3498 INE238A16Y58 AXIS BK 22-May-18 98.5149 7.2399 1 150 98.5149 7.2399 INE528G16M89 YES BK 22-May-18 98.4823 7.5000 2 150 98.4823 7.5000 INE171A16GU4 THE FEDERAL BK 25-May-18 98.4341 7.3499 6 500 98.4341 7.3499 INE040A16CB0 HDFC BK 28-May-18 98.4213 7.1399 9 650 98.4213 7.1399 INE040A16CB0 HDFC BK 28-May-18 98.3629 7.4998 1 600 98.3629 7.4998 INE171A16GV2 THE FEDERAL BK 28-May-18 98.3756 7.3500 3 300 98.3756 7.3500 INE238A16W19 AXIS BK 30-May-18 98.3749 7.1782 4 375 98.3744 7.1803 INE090A160O6 ICICI BK 31-May-18 98.3577 7.1700 3 137 98.3577 7.1700 INE092T16DN4 IDFC BK 4-Jun-18 98.2464 7.3201 3 500 98.2464 7.3201 INE092T16DO2 IDFC BK 5-Jun-18 98.2271 7.3199 5 600 98.2271 7.3199 INE040A16BO5 HDFC BK 12-Jun-18 98.1808 7.0449 3 100 98.1808 7.0449 INE095A16WK3 INDUSIND BK 12-Jun-18 98.1415 7.2000 1 100 98.1415 7.2000 INE040A16BO5 HDFC BK 12-Jun-18 98.1315 7.1648 1 75 98.1315 7.1648 INE090A162M6 ICICI BK 18-Jun-18 98.0276 7.2001 1 125 98.0276 7.2001 INE238A16U78 AXIS BK 20-Jun-18 97.9625 7.2301 1 200 97.9625 7.2301 INE238A16U86 AXIS BK 28-Jun-18 97.8531 7.1501 1 25 97.8531 7.1501 INE040A16CA2 HDFC BK 25-Jan-19 93.7994 7.4701 2 135 93.7994 7.4701 INE040A16CA2 HDFC BK 25-Jan-19 93.7814 7.4701 2 100 93.7814 7.4701 INE095A16WZ1 INDUSIND BK 29-Jan-19 93.6488 7.5700 1 50 93.6488 7.5700 INE528G16N13 YES BK 29-Jan-19 93.6070 7.6000 1 25 93.6070 7.6000 INE528G16N21 YES BK 30-Jan-19 93.5888 7.6000 1 25 93.5888 7.6000 INE090A168O9 ICICI BK 21-Feb-19 93.2127 7.5719 2 65 93.2143 7.5700 INE238A16Y82 AXIS BK 26-Feb-19 93.1836 7.5000 1 50 93.1836 7.5000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com