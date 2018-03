TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Mar 9

Mar 9 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16W01 AXIS BK 12-Mar-18 99.9473 6.4143 4 615 99.9487 6.2447 INE095A16WH9 INDUSIND BK 12-Mar-18 99.9487 6.2447 5 550 99.9487 6.2447 INE160A16LC5 PUNJAB NATIONAL BK 13-Mar-18 99.9316 6.2458 1 45 99.9316 6.2458 INE092T16AS9 IDFC BK 14-Mar-18 99.9145 6.2468 1 15 99.9145 6.2468 INE095A16WF3 INDUSIND BK 15-Mar-18 99.8974 6.2479 2 70 99.8974 6.2479 INE503A16ES7 DCB BK 15-Mar-18 99.8942 6.4430 1 17 99.8942 6.4430 INE090A167K9 ICICI BK 16-Mar-18 99.9314 6.2623 2 270 99.9316 6.2458 INE090A167K9 ICICI BK 16-Mar-18 99.8793 6.3012 1 75 99.8793 6.3012 INE090A166K1 ICICI BK 19-Mar-18 99.8277 6.2998 1 150 99.8277 6.2998 INE040A16BM9 HDFC BK 20-Mar-18 99.8106 6.2949 2 400 99.8105 6.2999 INE160A16LF8 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-18 99.8129 6.2200 1 39 99.8129 6.2200 INE092T16CL0 IDFC BK 21-Mar-18 99.7933 6.3001 1 75 99.7933 6.3001 INE976G16HA3 RBL BK 21-Mar-18 99.7917 6.3490 1 15 99.7917 6.3490 INE171A16GP4 THE FEDERAL BK 26-Mar-18 99.7094 6.2575 1 100 99.7094 6.2575 INE090A161O4 ICICI BK 26-Mar-18 99.7513 6.5001 1 5 99.7513 6.5001 INE238A16W50 AXIS BK 27-Mar-18 99.6903 6.2995 1 150 99.6903 6.2995 INE238A16W50 AXIS BK 27-Mar-18 99.7428 6.2747 2 10 99.7336 6.4997 INE238A16W68 AXIS BK 28-Mar-18 99.6731 6.3005 2 125 99.6731 6.3005 INE090A162O2 ICICI BK 28-Mar-18 99.6749 6.2660 3 80 99.6757 6.2502 INE238A16W68 AXIS BK 28-Mar-18 99.7061 6.7244 2 10 99.7159 6.4995 INE976G16HF2 RBL BK 19-Apr-18 99.1769 7.3884 1 9 99.1769 7.3884 INE238A16X59 AXIS BK 25-Apr-18 99.0763 7.2403 1 90 99.0763 7.2403 INE238A16X34 AXIS BK 26-Apr-18 99.0778 7.5497 1 5 99.0778 7.5497 INE976G16GY5 RBL BK 27-Apr-18 98.9966 7.5501 1 5 98.9966 7.5501 INE092T16CZ0 IDFC BK 4-May-18 98.9653 7.2003 3 250 98.9653 7.2003 INE238A16Y17 AXIS BK 8-May-18 98.8759 7.2800 2 75 98.8759 7.2800 INE171A16GV2 THE FEDERAL BK 28-May-18 98.4146 7.3499 3 250 98.4146 7.3499 INE092T16BG2 IDFC BK 29-May-18 98.4499 7.0950 1 50 98.4499 7.0950 INE683A16KJ3 THE SOUTH INDIAN BK 30-May-18 98.4082 7.2001 1 158 98.4082 7.2001 INE090A160O6 ICICI BK 31-May-18 98.4144 7.0852 2 100 98.4144 7.0852 INE238A16W92 AXIS BK 31-May-18 98.4111 7.1001 1 25 98.4111 7.1001 INE171A16GW0 THE FEDERAL BK 4-Jun-18 98.2782 7.3502 2 200 98.2782 7.3502 INE090A161P1 ICICI BK 4-Jun-18 98.3474 7.0498 1 15 98.3474 7.0498 INE238A16S56 AXIS BK 6-Jun-18 98.2994 7.0950 2 100 98.2994 7.0950 INE238A16W27 AXIS BK 7-Jun-18 98.2806 7.0951 1 400 98.2806 7.0951 INE551W16115 UJJIVAN SMALL FIN BK 8-Jun-18 98.0996 7.7701 1 125 98.0996 7.7701 INE095A16WK3 INDUSIND BK 12-Jun-18 98.1743 7.1450 1 25 98.1743 7.1450 INE040A16BO5 HDFC BK 12-Jun-18 98.1868 7.0952 1 25 98.1868 7.0952 INE090A165L1 ICICI BK 13-Jun-18 98.2403 7.0301 1 100 98.2403 7.0301 INE237A161D1 KOTAK MAH BK 15-Jun-18 98.1856 7.0999 1 120 98.1856 7.0999 INE238A16U78 AXIS BK 20-Jun-18 98.0385 7.0900 1 25 98.0385 7.0900 INE237A168D6 KOTAK MAH BK 28-Jun-18 97.9424 7.1000 1 50 97.9424 7.1000 INE095A16WX6 INDUSIND BK 14-Sep-18 96.3577 7.3000 2 50 96.3577 7.3000 INE095A16XG9 INDUSIND BK 14-Dec-18 94.6231 7.4075 2 50 94.6231 7.4075 INE238A16Y66 AXIS BK 22-Feb-19 93.3941 7.4401 1 25 93.3941 7.4401 INE095A16XJ3 INDUSIND BK 26-Feb-19 93.2193 7.4999 1 15 93.2193 7.4999 INE238A16Y82 AXIS BK 26-Feb-19 93.2614 7.4500 1 10 93.2614 7.4500 INE238A16Z16 AXIS BK 6-Mar-19 93.2069 7.4100 1 200 93.2069 7.4100 INE040A16CC8 HDFC BK 8-Mar-19 93.1128 7.4169 42 5075 93.1127 7.4171 INE528G16O12 YES BK 8-Mar-19 92.9677 7.5850 4 325 92.9677 7.5850 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com