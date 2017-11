TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Nov 14

Nov 14 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE040A16BT4 HDFC BK 15-Nov-17 99.9833 6.0965 2 35 99.9833 6.0965 INE092T16BN8 IDFC BK 17-Nov-17 99.9504 6.0377 1 22 99.9504 6.0377 INE090A169M1 ICICI BK 23-Nov-17 99.8510 6.0518 2 250 99.8510 6.0518 INE141A16XX6 OBC 30-Nov-17 99.7343 6.0774 1 155 99.7343 6.0774 INE238A16T89 AXIS BK 5-Dec-17 99.6526 6.0592 2 13.5 99.6526 6.0592 INE040A16BV0 HDFC BK 21-Dec-17 99.4117 6.0000 2 125 99.4117 6.0000 INE040A16BV0 HDFC BK 21-Dec-17 99.3858 6.0968 3 75 99.3905 6.0495 INE095A16VG3 INDUSIND BK 4-Jan-18 99.1632 6.1602 1 59 99.1632 6.1602 INE238A16P75 AXIS BK 10-Jan-18 99.0638 6.1597 2 411 99.0638 6.1597 INE092T16BX7 IDFC BK 11-Jan-18 98.9808 6.4800 3 250 98.9808 6.4800 INE528G16J01 YES BK 16-Jan-18 98.9645 6.1599 1 215 98.9645 6.1599 INE528G16J19 YES BK 18-Jan-18 98.9314 6.1602 1 285 98.9314 6.1602 INE095A16VO7 INDUSIND BK 23-Jan-18 98.8231 6.2098 1 175 98.8231 6.2098 INE238A16U29 AXIS BK 30-Jan-18 98.7336 6.1601 1 25 98.7336 6.1601 INE238A16Q41 AXIS BK 8-Feb-18 98.5625 6.1900 1 0.2 98.5625 6.1900 INE528G16J43 YES BK 9-Feb-18 98.5368 6.2299 1 1.4 98.5368 6.2299 INE551W16073 UJJIVAN SMALL FIN BK 12-Feb-18 98.4022 6.5852 1 50 98.4022 6.5852 INE949L16015 AU SMALL FINANCE BK 12-Feb-18 98.4261 6.4851 1 50 98.4261 6.4851 INE092T16BQ1 IDFC BK 28-Feb-18 98.2173 6.2500 1 25 98.2173 6.2500 INE514E16AW6 EXIM 1-Mar-18 98.2008 6.2499 2 40.3 98.2008 6.2499 INE040A16BM9 HDFC BK 20-Mar-18 97.8814 6.2701 1 100 97.8814 6.2701 INE040A16BO5 HDFC BK 12-Jun-18 96.4111 6.4701 1 100 96.4111 6.4701 INE090A162M6 ICICI BK 18-Jun-18 96.3069 6.4800 1 17.5 96.3069 6.4800 INE238A16T06 AXIS BK 19-Jul-18 95.7557 6.5499 1 0.5 95.7557 6.5499 INE514E16AZ9 EXIM 1-Aug-18 95.5260 6.5750 1 25 95.5260 6.5750 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com