TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Nov 15

Nov 15 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A169M1 ICICI BK 23-Nov-17 99.8673 6.0606 2 465 99.8676 6.0488 INE238A16S31 AXIS BK 29-Nov-17 99.7685 6.0495 1 100 99.7685 6.0495 INE237A16Z33 KOTAK MAH BK 29-Nov-17 99.7689 6.0391 1 50 99.7689 6.0391 INE092T16660 IDFC BK 4-Dec-17 99.6861 6.0492 2 150 99.6861 6.0492 INE238A16T71 AXIS BK 4-Dec-17 99.6952 6.1996 1 5 99.6952 6.1996 INE040A16BV0 HDFC BK 21-Dec-17 99.4068 6.0503 3 75 99.4068 6.0503 INE040A16BV0 HDFC BK 21-Dec-17 99.4137 6.1503 1 5 99.4137 6.1503 INE238A16P59 AXIS BK 26-Dec-17 99.3195 6.0996 1 5 99.3195 6.0996 INE238A16U03 AXIS BK 27-Dec-17 99.3052 6.0804 3 300 99.3052 6.0804 INE092T16BX7 IDFC BK 11-Jan-18 99.0457 6.2799 1 5 99.0457 6.2799 INE238A16U45 AXIS BK 12-Jan-18 99.0487 6.1502 1 5 99.0487 6.1502 INE238A16U29 AXIS BK 30-Jan-18 98.7316 6.1699 1 50 98.7316 6.1699 INE092T16BZ2 IDFC BK 31-Jan-18 98.7125 6.1827 1 50 98.7125 6.1827 INE551W16073 UJJIVAN SMALL FIN 12-Feb-18 98.4197 6.5851 1 50 98.4197 6.5851 INE092T16CB1 IDFC BK 14-Feb-18 98.4820 6.1825 2 100 98.4820 6.1825 INE095A16WC0 INDUSIND BK 9-Mar-18 98.0793 6.2700 1 100 98.0793 6.2700 INE040A16BM9 HDFC BK 20-Mar-18 97.9077 6.2401 2 300 97.9077 6.2401 INE090A164M2 ICICI BK 18-Jul-18 95.8009 6.5300 1 100 95.8009 6.5300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com