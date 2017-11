TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Nov 16

Nov 16 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16T63 AXIS BK 17-Nov-17 99.9834 6.0600 1 250 99.9834 6.0600 INE090A168M3 ICICI BK 17-Nov-17 99.9835 6.0235 1 55 99.9835 6.0235 INE092T16BN8 IDFC BK 17-Nov-17 99.9834 6.0600 1 25 99.9834 6.0600 INE092T16AR1 IDFC BK 21-Nov-17 99.9172 6.0494 1 50 99.9172 6.0494 INE090A169M1 ICICI BK 23-Nov-17 99.8841 6.0504 1 30 99.8841 6.0504 INE095A16UT8 INDUSIND BK 23-Nov-17 99.8835 6.0817 1 24 99.8835 6.0817 INE238A16T71 AXIS BK 4-Dec-17 99.7025 6.0506 2 175 99.7025 6.0506 INE090A161N6 ICICI BK 11-Dec-17 99.5873 6.0504 1 50 99.5873 6.0504 INE683A16JT4 THE SOUTH INDIAN BK 18-Dec-17 99.4922 6.0095 1 5 99.4922 6.0095 INE526V16267 ABU DHABI COM BK 19-Dec-17 99.4407 6.2210 1 100 99.4407 6.2210 INE040A16BV0 HDFC BK 21-Dec-17 99.4223 6.0596 2 50 99.4223 6.0596 INE040A16BV0 HDFC BK 21-Dec-17 99.4396 6.0500 1 5 99.4396 6.0500 INE238A16U11 AXIS BK 28-Dec-17 99.3075 6.0601 1 150 99.3075 6.0601 INE090A163N2 ICICI BK 29-Dec-17 99.2939 6.1800 1 25 99.2939 6.1800 INE238A16P67 AXIS BK 29-Dec-17 99.2888 6.0802 1 25 99.2888 6.0802 INE261F16223 NABARD 5-Jan-18 99.1585 6.1951 1 48.7 99.1585 6.1951 INE092T16CA3 IDFC BK 30-Jan-18 98.7456 6.1823 3 500 98.7456 6.1823 INE238A16V77 AXIS BK 31-Jan-18 98.7275 6.1901 1 200 98.7275 6.1901 INE092T16BZ2 IDFC BK 31-Jan-18 98.7290 6.1827 2 150 98.7290 6.1827 INE238A16Q33 AXIS BK 2-Feb-18 98.6882 6.2201 1 25 98.6882 6.2201 INE261F16231 NABARD 7-Feb-18 98.6096 6.2004 3 51.6 98.6097 6.2002 INE238A16Q41 AXIS BK 8-Feb-18 98.5887 6.2202 2 0.4 98.5887 6.2202 INE092T16876 IDFC BK 8-Feb-18 98.5887 6.2202 1 0.2 98.5887 6.2202 INE528G16J43 YES BK 9-Feb-18 98.5722 6.2199 3 3.8 98.5722 6.2199 INE237A16X27 KOTAK MAH BK 23-Feb-18 98.3409 6.2201 1 10 98.3409 6.2201 INE095A16WN7 INDUSIND BK 28-Feb-18 98.2587 6.2800 1 500 98.2587 6.2800 INE238A16Q90 AXIS BK 1-Mar-18 98.2366 6.2399 2 25.1 98.2366 6.2399 INE238A16R08 AXIS BK 6-Mar-18 98.1542 6.2399 1 25 98.1542 6.2399 INE095A16WH9 INDUSIND BK 12-Mar-18 98.0432 6.2801 2 150 98.0432 6.2801 INE040A16BM9 HDFC BK 20-Mar-18 97.9176 6.2600 2 100 97.9176 6.2600 INE095A16WP2 INDUSIND BK 22-Mar-18 97.8814 6.2701 4 250 97.8814 6.2701 INE090A164M2 ICICI BK 18-Jul-18 95.8235 6.5199 1 25 95.8235 6.5199 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com