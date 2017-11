TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Nov 29

Nov 29 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16XX6 OBC 30-Nov-17 99.9840 5.8409 2 125 99.9840 5.8409 INE238A16S49 AXIS BK 30-Nov-17 99.9836 5.9970 2 55 99.9833 6.0965 INE095A16WJ5 INDUSIND BK 20-Dec-17 99.6531 6.0504 1 25 99.6531 6.0504 INE238A16P91 AXIS BK 22-Dec-17 99.6367 6.0495 2 300 99.6367 6.0495 INE238A16P59 AXIS BK 26-Dec-17 99.5709 6.0499 1 50 99.5709 6.0499 INE238A16U03 AXIS BK 27-Dec-17 99.5380 6.0505 1 50 99.5380 6.0505 INE238A16U52 AXIS BK 15-Jan-18 99.2061 6.3498 1 5 99.2061 6.3498 INE238A16U29 AXIS BK 30-Jan-18 98.9466 6.3702 1 100 98.9466 6.3702 INE092T16BZ2 IDFC BK 31-Jan-18 98.9545 6.2200 1 125 98.9545 6.2200 INE092T16BZ2 IDFC BK 31-Jan-18 98.9378 6.2201 1 25 98.9378 6.2201 INE238A16Q25 AXIS BK 1-Feb-18 98.9395 6.2100 1 125 98.9395 6.2100 INE551W16057 UJJIVAN SMALL FIN BK 5-Feb-18 98.7881 6.5849 1 75 98.7881 6.5849 INE238A16V69 AXIS BK 9-Feb-18 98.8837 6.1500 1 150 98.8837 6.1500 INE092T16CB1 IDFC BK 14-Feb-18 98.7038 6.2250 1 75 98.7038 6.2250 INE261F16249 NABARD 20-Feb-18 98.6008 6.2403 2 325 98.5998 6.2449 INE261F16249 NABARD 20-Feb-18 98.6177 6.2391 2 250 98.6175 6.2401 INE092T16CH8 IDFC BK 22-Feb-18 98.5665 6.2451 1 300 98.5665 6.2451 INE092T16CH8 IDFC BK 22-Feb-18 98.5843 6.2399 1 300 98.5843 6.2399 INE238A16S23 AXIS BK 23-Feb-18 98.5522 6.2350 1 25 98.5522 6.2350 INE503A16EO6 DCB BK 26-Feb-18 98.4552 6.4348 1 50 98.4552 6.4348 INE503A16EN8 DCB BK 27-Feb-18 98.4375 6.4374 2 100 98.4375 6.4374 INE237A16Y00 KOTAK MAH BK 8-Mar-18 98.3278 6.2700 1 75 98.3278 6.2700 INE556F16135 SIDBI 16-Mar-18 98.2036 6.2400 1 25 98.2036 6.2400 INE556F16176 SIDBI 16-May-18 97.0821 6.5300 2 100 97.0821 6.5300 INE090A164L4 ICICI BK 23-May-18 97.0304 6.4200 1 40 97.0304 6.4200 INE514E16BC6 EXIM 7-Aug-18 95.6710 6.5800 1 50 95.6710 6.5800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com