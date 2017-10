TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Oct 3

Oct 3 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE092T16AB5 IDFC BK 6-Oct-17 99.9507 6.0011 1 100 99.9507 6.0011 INE095A16UB6 INDUSIND BK 6-Oct-17 99.9507 6.0011 1 50 99.9507 6.0011 INE238A16S72 AXIS BK 9-Oct-17 99.9006 6.0528 1 50 99.9006 6.0528 INE238A16S80 AXIS BK 10-Oct-17 99.8841 6.0504 1 130 99.8841 6.0504 INE040A16BQ0 HDFC BK 11-Oct-17 99.8676 6.0488 2 150 99.8676 6.0488 INE095A16UJ9 INDUSIND BK 13-Oct-17 99.8304 6.2009 1 5 99.8304 6.2009 INE092T16BL2 IDFC BK 31-Oct-17 99.5380 6.0505 2 400 99.5380 6.0505 INE090A160L2 ICICI BK 31-Oct-17 99.5380 6.0505 1 50 99.5380 6.0505 INE238A16T48 AXIS BK 9-Nov-17 99.3905 6.0495 1 80 99.3905 6.0495 INE238A16T55 AXIS BK 15-Nov-17 99.2923 6.0500 1 25 99.2923 6.0500 INE090A169M1 ICICI BK 23-Nov-17 99.1780 6.0503 1 5 99.1780 6.0503 INE141A16XX6 OBC 30-Nov-17 99.0437 6.0762 1 200 99.0437 6.0762 INE092T16BT5 IDFC BK 20-Dec-17 98.7111 6.1101 1 500 98.7111 6.1101 INE040A16BV0 HDFC BK 21-Dec-17 98.7033 6.0698 2 200 98.7033 6.0698 INE092T16BU3 IDFC BK 21-Dec-17 98.6948 6.1101 1 150 98.6948 6.1101 INE238A16P67 AXIS BK 29-Dec-17 98.5634 6.1150 1 75 98.5634 6.1150 INE092T16736 IDFC BK 29-Dec-17 98.5634 6.1150 1 50 98.5634 6.1150 INE261F16231 NABARD 7-Feb-18 97.8281 6.3807 1 100 97.8281 6.3807 INE092T16934 IDFC BK 21-Feb-18 97.6241 6.3001 1 75 97.6241 6.3001 INE092T16934 IDFC BK 21-Feb-18 97.6424 6.2950 1 75 97.6424 6.2950 INE095A16WB2 INDUSIND BK 1-Mar-18 97.5091 6.3000 1 100 97.5091 6.3000 INE095A16WC0 INDUSIND BK 9-Mar-18 97.3780 6.3000 1 100 97.3780 6.3000 INE095A16WH9 INDUSIND BK 12-Mar-18 97.3289 6.3001 1 100 97.3289 6.3001 INE095A16WF3 INDUSIND BK 15-Mar-18 97.2799 6.3000 1 50 97.2799 6.3000 INE090A166K1 ICICI BK 19-Mar-18 97.2146 6.3000 1 200 97.2146 6.3000 INE040A16BM9 HDFC BK 20-Mar-18 97.1983 6.3000 1 250 97.1983 6.3000 INE237A16Z25 KOTAK MAH BK 17-Apr-18 96.6618 6.4312 1 200 96.6618 6.4312 INE237A16Z66 KOTAK MAH BK 8-May-18 96.2216 6.6049 1 50 96.2216 6.6049 INE556F16192 SIDBI 18-May-18 96.1311 6.4999 1 75 96.1311 6.4999 INE040A16BO5 HDFC BK 12-Jun-18 95.7005 6.5072 2 250 95.7220 6.4732 INE090A162M6 ICICI BK 18-Jun-18 95.5846 6.5351 2 250 95.5846 6.5351 INE092T16BE7 IDFC BK 19-Jun-18 95.5419 6.5758 1 150 95.5419 6.5758 INE976G16FX9 RBL BK 20-Jun-18 95.4383 6.7100 1 25 95.4383 6.7100 INE040A16BR8 HDFC BK 29-Jun-18 95.4788 6.4492 2 400 95.4788 6.4492 INE090A160M0 ICICI BK 29-Jun-18 95.4244 6.5062 1 100 95.4244 6.5062 INE090A160N8 ICICI BK 23-Aug-18 94.5947 6.4373 1 200 94.5947 6.4373 INE090A162N4 ICICI BK 12-Sep-18 94.2816 6.4543 2 350 94.2816 6.4543 INE040A16BU2 HDFC BK 12-Sep-18 94.3071 6.4237 1 300 94.3071 6.4237 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com