TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Oct 6

Oct 6 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16S80 AXIS BK 10-Oct-17 99.9337 6.0539 1 400 99.9337 6.0539 INE090A160L2 ICICI BK 31-Oct-17 99.5921 5.9797 1 50 99.5921 5.9797 INE092T16BK4 IDFC BK 1-Nov-17 99.5688 6.0796 1 5 99.5688 6.0796 INE692A16EV2 UNION BK OF INDIA 2-Nov-17 99.5532 6.0667 2 75 99.5552 6.0399 INE238A16T48 AXIS BK 9-Nov-17 99.4368 6.0804 1 5 99.4368 6.0804 INE092T16BM0 IDFC BK 15-Nov-17 99.3905 6.0495 1 5 99.3905 6.0495 INE040A16BT4 HDFC BK 15-Nov-17 99.4005 5.9497 1 5 99.4005 5.9497 INE095A16UQ4 INDUSIND BK 17-Nov-17 99.3017 6.1112 1 50 99.3017 6.1112 INE141A16XY4 OBC 28-Nov-17 99.1686 6.1201 1 10 99.1686 6.1201 INE238A16T97 AXIS BK 6-Dec-17 98.9957 6.0703 1 15 98.9957 6.0703 INE261F16223 NABARD 5-Jan-18 98.4729 6.2202 2 350 98.4729 6.2202 INE683A16JS6 THE SOUTH INDIAN BK 5-Jan-18 98.4609 6.2698 3 280 98.4609 6.2698 INE238A16Q09 AXIS BK 19-Jan-18 98.2366 6.2399 2 100 98.2366 6.2399 INE095A16WB2 INDUSIND BK 1-Mar-18 97.5496 6.2799 1 100 97.5496 6.2799 INE261F16256 NABARD 2-Mar-18 97.5332 6.2800 1 10 97.5332 6.2800 INE238A16R08 AXIS BK 6-Mar-18 97.4717 6.2700 1 50 97.4717 6.2700 INE095A16WC0 INDUSIND BK 9-Mar-18 97.4188 6.2799 2 100 97.4188 6.2799 INE095A16WH9 INDUSIND BK 12-Mar-18 97.3698 6.2800 2 50 97.3698 6.2800 INE090A166M7 ICICI BK 30-May-18 95.9430 6.5399 3 75 95.9430 6.5399 INE040A16BO5 HDFC BK 12-Jun-18 95.7603 6.4900 1 85 95.7603 6.4900 INE238A16T06 AXIS BK 19-Jul-18 95.0828 6.6000 1 50 95.0828 6.6000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com