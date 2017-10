TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Sep 21

Sep 21 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16S64 AXIS BK 26-Sep-17 99.9172 6.0494 1 100 99.9172 6.0494 INE238A16O84 AXIS BK 27-Sep-17 99.9001 6.0821 2 125 99.9006 6.0528 INE090A168J9 ICICI BK 28-Sep-17 99.8829 6.1117 4 275 99.8826 6.1288 INE090A160K4 ICICI BK 29-Sep-17 99.8665 6.1009 2 125 99.8665 6.0991 INE514E16AU0 EXIM 29-Sep-17 99.8665 6.0991 1 50 99.8665 6.0991 INE092T16AB5 IDFC BK 6-Oct-17 99.7475 6.1597 1 190 99.7475 6.1597 INE095A16UB6 INDUSIND BK 6-Oct-17 99.7475 6.1597 1 50 99.7475 6.1597 INE040A16BQ0 HDFC BK 11-Oct-17 99.6634 6.1641 3 170 99.6636 6.1600 INE095A16UJ9 INDUSIND BK 13-Oct-17 99.6301 6.1598 1 100 99.6301 6.1598 INE090A160L2 ICICI BK 31-Oct-17 99.3524 6.1004 1 5 99.3524 6.1004 INE092T16AQ3 IDFC BK 7-Nov-17 99.2495 6.0001 1 5 99.2495 6.0001 INE238A16T30 AXIS BK 8-Nov-17 99.2295 6.0301 1 5 99.2295 6.0301 INE238A16T55 AXIS BK 15-Nov-17 99.1100 6.0698 1 5 99.1100 6.0698 INE503A16EF4 DCB BK 17-Nov-17 99.0257 6.3003 1 50 99.0257 6.3003 INE090A168M3 ICICI BK 17-Nov-17 99.0728 6.0999 1 50 99.0728 6.0999 INE092T16BN8 IDFC BK 17-Nov-17 99.0547 6.2201 1 5 99.0547 6.2201 INE090A169M1 ICICI BK 23-Nov-17 98.9547 6.1201 1 200 98.9547 6.1201 INE238A16S31 AXIS BK 29-Nov-17 98.8545 6.1297 2 50 98.8545 6.1297 INE092T16BC1 IDFC BK 29-Nov-17 98.8545 6.1297 1 30 98.8545 6.1297 INE090A166L9 ICICI BK 30-Nov-17 98.8380 6.1302 1 275 98.8380 6.1302 INE238A16S49 AXIS BK 30-Nov-17 98.8399 6.1201 1 100 98.8399 6.1201 INE090A165K3 ICICI BK 4-Dec-17 98.7705 6.1399 1 175 98.7705 6.1399 INE238A16T71 AXIS BK 4-Dec-17 98.7715 6.1349 1 100 98.7715 6.1349 INE090A161N6 ICICI BK 11-Dec-17 98.6634 6.1044 2 110 98.6536 6.1499 INE503A16EH0 DCB BK 11-Dec-17 98.6174 6.3176 2 50 98.6174 6.3176 INE095A16WJ5 INDUSIND BK 20-Dec-17 98.5088 6.1391 15 1075 98.5092 6.1375 INE036D16HE5 THE KARUR VYSYA BK 21-Dec-17 98.4838 6.1751 3 250 98.4838 6.1751 INE683A16JS6 THE SOUTH INDIAN BK 5-Jan-18 98.2033 6.2999 4 200 98.2033 6.2999 INE238A16Q90 AXIS BK 1-Mar-18 97.2980 6.3351 1 150 97.2980 6.3351 INE237A16X50 KOTAK MAH BK 1-Mar-18 97.2837 6.3300 2 75 97.2837 6.3300 INE238A16Q90 AXIS BK 1-Mar-18 97.2879 6.3200 1 25 97.2879 6.3200 INE238A16R08 AXIS BK 6-Mar-18 97.2160 6.3349 1 325 97.2160 6.3349 INE238A16R08 AXIS BK 6-Mar-18 97.1988 6.3367 3 150 97.1931 6.3500 INE090A166K1 ICICI BK 19-Mar-18 97.0032 6.3350 1 150 97.0032 6.3350 INE237A16Z66 KOTAK MAH BK 8-May-18 96.0528 6.5499 2 50 96.0528 6.5499 INE040A16BO5 HDFC BK 12-Jun-18 95.4899 6.5301 1 100 95.4899 6.5301 INE090A162M6 ICICI BK 18-Jun-18 95.3922 6.5299 1 100 95.3922 6.5299 INE238A16T06 AXIS BK 19-Jul-18 94.8915 6.5499 1 25 94.8915 6.5499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com