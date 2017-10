TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Sep 27

Sep 27 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16O92 AXIS BK 28-Sep-17 99.9838 5.9140 1 150 99.9838 5.9140 INE090A168J9 ICICI BK 28-Sep-17 99.9837 5.9505 2 125 99.9837 5.9505 INE237A16V29 KOTAK MAH BK 5-Oct-17 99.8660 6.1220 1 25 99.8660 6.1220 INE238A16S72 AXIS BK 9-Oct-17 99.7999 6.0986 2 230 99.7999 6.0986 INE238A16P34 AXIS BK 17-Oct-17 99.6663 6.1104 1 25 99.6663 6.1104 INE237A166A6 KOTAK MAH BK 24-Oct-17 99.5493 6.1204 1 100 99.5493 6.1204 INE237A16V52 KOTAK MAH BK 30-Oct-17 99.4506 6.1103 1 25 99.4506 6.1103 INE092T16BL2 IDFC BK 31-Oct-17 99.4462 6.1595 1 5 99.4462 6.1595 INE683A16JO5 THE SOUTH INDIAN BK 31-Oct-17 99.4462 6.1595 1 5 99.4462 6.1595 INE238A16T30 AXIS BK 8-Nov-17 99.2895 6.3704 1 25 99.2895 6.3704 INE238A16P42 AXIS BK 10-Nov-17 99.2676 6.1204 1 25 99.2676 6.1204 INE238A16T55 AXIS BK 15-Nov-17 99.1977 6.1502 1 5 99.1977 6.1502 INE095A16UT8 INDUSIND BK 23-Nov-17 99.0477 6.1567 1 50 99.0477 6.1567 INE238A16S49 AXIS BK 30-Nov-17 98.9366 6.1299 2 171.6 98.9366 6.1299 INE238A16T89 AXIS BK 5-Dec-17 98.8526 6.1400 2 200 98.8526 6.1400 INE090A161N6 ICICI BK 11-Dec-17 98.7922 6.0302 1 50 98.7922 6.0302 INE040A16BV0 HDFC BK 21-Dec-17 98.5926 6.1298 3 650 98.5926 6.1298 INE092T16BU3 IDFC BK 21-Dec-17 98.5835 6.1700 5 350 98.5835 6.1700 INE092T16736 IDFC BK 29-Dec-17 98.4686 6.1702 2 50 98.4686 6.1702 INE092T16736 IDFC BK 29-Dec-17 98.4522 6.1702 1 25 98.4522 6.1702 INE261F16223 NABARD 5-Jan-18 98.2993 6.3150 1 5 98.2993 6.3150 INE261F16231 NABARD 7-Feb-18 97.7378 6.4001 1 75 97.7378 6.4001 INE238A16S23 AXIS BK 23-Feb-18 97.4753 6.3449 1 50 97.4753 6.3449 INE261F16256 NABARD 2-Mar-18 97.3340 6.4500 1 25 97.3340 6.4500 INE090A168L5 ICICI BK 5-Mar-18 97.3083 6.3500 2 200 97.3083 6.3500 INE090A168L5 ICICI BK 5-Mar-18 97.3412 6.3099 1 50 97.3412 6.3099 INE237A16Y00 KOTAK MAH BK 8-Mar-18 97.2628 6.3801 1 25 97.2628 6.3801 INE040A16BM9 HDFC BK 20-Mar-18 97.0618 6.3500 3 150 97.0618 6.3500 INE237A16Z25 KOTAK MAH BK 17-Apr-18 96.5302 6.4951 1 200 96.5302 6.4951 INE556F16192 SIDBI 18-May-18 95.9454 6.6200 1 100 95.9454 6.6200 INE090A163L6 ICICI BK 22-May-18 95.8787 6.6200 1 75 95.8787 6.6200 INE090A164L4 ICICI BK 23-May-18 95.8530 6.6351 2 100 95.8530 6.6351 INE040A16BO5 HDFC BK 12-Jun-18 95.5912 6.5249 1 150 95.5912 6.5249 INE090A162M6 ICICI BK 18-Jun-18 95.4394 6.6067 2 375 95.4537 6.5850 INE092T16BE7 IDFC BK 19-Jun-18 95.4438 6.6000 1 150 95.4438 6.6000 INE040A16BR8 HDFC BK 29-Jun-18 95.3612 6.4800 2 400 95.3612 6.4800 INE090A160M0 ICICI BK 29-Jun-18 95.2612 6.6025 2 200 95.2937 6.5550 INE040A16BS6 HDFC BK 18-Jul-18 94.9377 6.6199 2 100 94.9377 6.6199 INE090A162N4 ICICI BK 12-Sep-18 94.1656 6.4799 2 350 94.1656 6.4799 INE040A16BU2 HDFC BK 12-Sep-18 94.1910 6.4500 1 300 94.1910 6.4500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com