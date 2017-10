TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Sep 28

Sep 28 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A160K4 ICICI BK 29-Sep-17 99.9832 6.1330 1 45 99.9832 6.1330 INE238A16S72 AXIS BK 9-Oct-17 99.8150 6.1500 3 175 99.8150 6.1500 INE040A16BQ0 HDFC BK 11-Oct-17 99.7814 6.1511 2 317.9 99.7814 6.1511 INE090A160L2 ICICI BK 31-Oct-17 99.4470 6.1505 2 50 99.4470 6.1505 INE238A16P42 AXIS BK 10-Nov-17 99.2819 6.1396 1 25 99.2819 6.1396 INE141A16XW8 OBC 27-Nov-17 99.0041 6.1191 10 1335 99.0056 6.1100 INE705A16PV8 VIJAYA BK 27-Nov-17 99.0028 6.1274 8 525 99.0028 6.1274 INE141A16XX6 OBC 30-Nov-17 98.9534 6.1278 4 700 98.9534 6.1278 INE238A16S49 AXIS BK 30-Nov-17 98.9539 6.1248 2 150 98.9539 6.1248 INE090A165K3 ICICI BK 4-Dec-17 98.9055 6.1199 2 75 98.9055 6.1199 INE090A165K3 ICICI BK 4-Dec-17 98.8891 6.1199 1 25 98.8891 6.1199 INE238A16T89 AXIS BK 5-Dec-17 98.8690 6.1403 1 150 98.8690 6.1403 INE683A16JD8 THE SOUTH INDIAN BK 8-Dec-17 98.8343 6.1500 1 50 98.8343 6.1500 INE683A16JT4 THE SOUTH INDIAN BK 18-Dec-17 98.6392 6.2167 3 300 98.6395 6.2152 INE092T16BT5 IDFC BK 20-Dec-17 98.6164 6.1699 1 500 98.6164 6.1699 INE095A16WJ5 INDUSIND BK 20-Dec-17 98.6164 6.1699 1 100 98.6164 6.1699 INE040A16BV0 HDFC BK 21-Dec-17 98.6089 6.1299 3 600 98.6089 6.1299 INE092T16BU3 IDFC BK 21-Dec-17 98.5999 6.1702 1 150 98.5999 6.1702 INE092T16BU3 IDFC BK 21-Dec-17 98.6164 6.1699 1 100 98.6164 6.1699 INE238A16P59 AXIS BK 26-Dec-17 98.5226 6.1499 1 50 98.5226 6.1499 INE237A163B1 KOTAK MAH BK 27-Dec-17 98.5086 6.1400 3 325 98.5086 6.1400 INE503A16EJ6 DCB BK 27-Dec-17 98.4662 6.3173 1 100 98.4662 6.3173 INE092T16777 IDFC BK 28-Dec-17 98.4850 6.1701 1 100 98.4850 6.1701 INE443O16187 CREDIT SUISSE AG 28-Dec-17 98.4778 6.1999 1 100 98.4778 6.1999 INE040A16BP2 HDFC BK 28-Dec-17 98.4899 6.1499 1 50 98.4899 6.1499 INE238A16P67 AXIS BK 29-Dec-17 98.4760 6.1399 2 125 98.4760 6.1399 INE683A16JS6 THE SOUTH INDIAN BK 5-Jan-18 98.3114 6.3326 2 150 98.3114 6.3326 INE261F16223 NABARD 5-Jan-18 98.2937 6.4001 1 50 98.2937 6.4001 INE261F16223 NABARD 5-Jan-18 98.2977 6.4500 1 10 98.2977 6.4500 INE261F16231 NABARD 7-Feb-18 97.7344 6.4100 3 100 97.7344 6.4100 INE261F16249 NABARD 20-Feb-18 97.5184 6.4058 2 150 97.5168 6.4100 INE092T16934 IDFC BK 21-Feb-18 97.4963 6.4200 1 75 97.4963 6.4200 INE238A16S23 AXIS BK 23-Feb-18 97.4783 6.3799 4 600 97.4783 6.3799 INE528G16J50 YES BK 23-Feb-18 97.4834 6.4100 2 75 97.4834 6.4100 INE095A16WB2 INDUSIND BK 1-Mar-18 97.3627 6.4201 1 100 97.3627 6.4201 INE261F16256 NABARD 2-Mar-18 97.3707 6.4001 5 250 97.3707 6.4001 INE090A168L5 ICICI BK 5-Mar-18 97.3125 6.3799 1 200 97.3125 6.3799 INE090A168L5 ICICI BK 5-Mar-18 97.3820 6.2501 1 50 97.3820 6.2501 INE095A16WC0 INDUSIND BK 9-Mar-18 97.2295 6.4200 2 125 97.2295 6.4200 INE095A16WH9 INDUSIND BK 12-Mar-18 97.1797 6.4199 1 75 97.1797 6.4199 INE090A167K9 ICICI BK 16-Mar-18 97.1307 6.3801 1 25 97.1307 6.3801 INE090A166K1 ICICI BK 19-Mar-18 97.0777 6.3881 3 250 97.0768 6.3901 INE090A166K1 ICICI BK 19-Mar-18 97.0978 6.3799 1 50 97.0978 6.3799 INE237A16Z25 KOTAK MAH BK 17-Apr-18 96.5494 6.4900 1 200 96.5494 6.4900 INE237A16Z66 KOTAK MAH BK 8-May-18 96.1294 6.6201 1 50 96.1294 6.6201 INE556F16184 SIDBI 17-May-18 95.9788 6.6200 1 75 95.9788 6.6200 INE090A163L6 ICICI BK 22-May-18 95.8864 6.6351 1 25 95.8864 6.6351 INE556F16218 SIDBI 23-May-18 95.8787 6.6200 1 25 95.8787 6.6200 INE556F16234 SIDBI 25-May-18 95.8454 6.6199 1 50 95.8454 6.6199 INE040A16BO5 HDFC BK 12-Jun-18 95.5935 6.5467 3 265 95.5935 6.5467 INE040A16BO5 HDFC BK 12-Jun-18 95.5950 6.5700 1 100 95.5950 6.5700 INE090A162M6 ICICI BK 18-Jun-18 95.4690 6.5867 4 375 95.4603 6.6000 INE090A162M6 ICICI BK 18-Jun-18 95.4768 6.5999 1 25 95.4768 6.5999 INE090A160M0 ICICI BK 29-Jun-18 95.3135 6.5499 1 100 95.3135 6.5499 INE090A162N4 ICICI BK 12-Sep-18 94.0377 6.6501 1 50 94.0377 6.6501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com