TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jun 6

Jun 6 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE081A14593 TATA STEEL 60D 9-Jun-17 99.9488 6.2352 3 225 99.9489 6.2203 INE891D14OY2 REDINGTON INDIA 59D 9-Jun-17 99.9485 6.2691 1 150 99.9485 6.2691 INE477L14AH7 INDIA INFOLINE 60D 9-Jun-17 99.9441 6.8050 1 80 99.9441 6.8050 INE087M14082 BAHADUR CHAND 79D 9-Jun-17 99.9458 6.5979 2 80 99.9458 6.5979 INE523H14B13 JM FIN PRODUCTS 10D 9-Jun-17 99.9426 6.9877 1 65 99.9426 6.9877 INE001A14PK0 HDFC 364D 9-Jun-17 99.9474 6.4030 1 50 99.9474 6.4030 INE140A14OW4 PIRAMAL ENTERPRISES 60D 12-Jun-17 99.8949 6.4003 1 200 99.8949 6.4003 INE573A14409 JK TYRE AND IND 61D 13-Jun-17 99.8761 6.4685 1 50 99.8761 6.4685 INE657N14KJ5 EDELWEISS COM 86D 15-Jun-17 99.8556 6.5978 1 50 99.8556 6.5978 INE641O14587 PIRAMAL FIN 78D 16-Jun-17 99.8303 6.2046 1 30 99.8303 6.2046 INE556F14EX9 SIDBI 90D 19-Jun-17 99.7768 6.2808 1 50 99.7768 6.2808 INE126D14061 RELIANCE COM 61D 19-Jun-17 99.7562 6.8619 1 7.5 99.7562 6.8619 INE414G14FB2 MUTHOOT FIN 91D 22-Jun-17 99.7115 6.6004 1 35 99.7115 6.6004 INE331A14EJ7 THE RAMCO CEMENTS 43D 23-Jun-17 99.6968 6.5297 1 200 99.6968 6.5297 INE148I14RV5 INDIABULLS HOUSING 22D 23-Jun-17 99.7268 6.2494 1 10 99.7268 6.2494 INE514E14MA2 EXIM 31D 23-Jun-17 99.7355 6.0499 1 5 99.7355 6.0499 INE501A14BY0 DEEPAK FERTILIZERS 64D 27-Jun-17 99.6232 6.5739 1 100 99.6232 6.5739 INE511C14QC9 MAGMA FINCORP 60D 27-Jun-17 99.6560 6.2997 1 10 99.6560 6.2997 INE028E14CC0 KOTAK SECURITIES 36D 27-Jun-17 99.6587 6.2501 1 5 99.6587 6.2501 INE148I14NC4 INDIABULLS HOUS 362D 27-Jun-17 99.6424 6.5496 1 5 99.6424 6.5496 INE860H14XZ6 ADITYA BIRLA FIN 91D 28-Jun-17 99.6127 6.4506 1 25 99.6127 6.4506 INE756I14AR9 HDB FIN SERV 64D 29-Jun-17 99.6157 6.4005 1 5 99.6157 6.4005 INE657N14LG9 EDELWEISS COM 30D 30-Jun-17 99.5863 6.5925 2 200 99.5858 6.6005 INE657N14LG9 EDELWEISS COM 30D 30-Jun-17 99.5684 6.5930 2 175 99.5683 6.5939 INE531F14CN7 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Jun-17 99.5867 6.5861 1 10 99.5867 6.5861 INE881J14LT6 SREI EQUIPMENT FIN 42D 30-Jun-17 99.5359 7.3994 1 5 99.5359 7.3994 INE306N14II5 TATA CAP FIN SERV 364D 6-Jul-17 99.4588 6.6204 1 100 99.4588 6.6204 INE523E14QA4 L AND T FIN 364D 6-Jul-17 99.4588 6.6204 1 50 99.4588 6.6204 INE155A14LZ1 TATA MOTORS 180D 12-Jul-17 99.3630 6.4999 1 25 99.3630 6.4999 INE202B14JR0 DEWAN HOUSING 60D 18-Jul-17 99.2486 6.5795 1 35 99.2486 6.5795 INE001A14PO2 HDFC 364D 20-Jul-17 99.2285 6.4497 5 425 99.2285 6.4497 INE860H14YN0 ADITYA BIRLA FIN 89D 25-Jul-17 99.1318 6.6598 2 200 99.1318 6.6598 INE511C14QG0 MAGMA FINCORP 60D 25-Jul-17 98.9947 7.5645 1 0.2 98.9947 7.5645 INE860H14YM2 ADITYA BIRLA FIN 90D 26-Jul-17 99.1125 6.6702 2 200 99.1125 6.6702 INE001A14QU7 HDFC 61D 26-Jul-17 99.1165 6.6398 1 25 99.1165 6.6398 INE860H14YL4 ADITYA BIRLA FIN 91D 27-Jul-17 99.0946 6.6698 2 200 99.0946 6.6698 INE860H14YO8 ADITYA BIRLA FIN 91D 28-Jul-17 99.0766 6.6702 1 100 99.0766 6.6702 INE621H14740 RELIGARE ENTERPRISES 59D28-Jul-17 98.4828 10.8136 1 40 98.4828 10.8136 INE886I14689 MOTILAL OSWAL 63D 28-Jul-17 99.0210 6.9398 1 2 99.0210 6.9398 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.0475 6.5001 1 5 99.0475 6.5001 INE306N14LB4 TATA CAP FIN SERV 69D 1-Aug-17 99.0064 6.6601 1 100 99.0064 6.6601 INE148I14RP7 INDIABULLS HOUS 70D 4-Aug-17 98.9232 6.8502 1 5 98.9232 6.8502 INE110L14DL0 RELIANCE JIO INFO 91D 11-Aug-17 98.8524 6.4203 2 25 98.8524 6.4203 INE115A14540 LIC HOUSING FIN 120D 11-Aug-17 98.8471 6.4503 1 25 98.8471 6.4503 INE556F14FC0 SIDBI 90D 14-Aug-17 98.8028 6.4098 1 500 98.8028 6.4098 INE187C14156 MURUGAPPA HOL 91D 18-Aug-17 98.5076 7.5751 1 50 98.5076 7.5751 INE202B14JT6 DEWAN HOUSING 91D 21-Aug-17 98.6444 6.5999 1 25 98.6444 6.5999 INE975F14MA2 KOTAK MAH INVEST 155D 29-Aug-17 98.4835 6.6910 1 100 98.4835 6.6910 INE704I14650 BARCLAYS INVEST 314D 31-Aug-17 98.4060 6.8748 1 100 98.4060 6.8748 INE144H14AZ3 DEUTSCHE INVEST 182D 1-Sep-17 98.3820 6.8998 2 50 98.3820 6.8998 INE916D14B38 KOTAK MAH PRIME 199D 4-Sep-17 98.3748 6.7000 3 250 98.3748 6.7000 INE144H14AY6 DEUTSCHE INVEST 182D 4-Sep-17 98.2152 7.3699 1 125 98.2152 7.3699 INE501A14CG5 DEEPAK FERT 91D 4-Sep-17 98.3629 6.7499 1 100 98.3629 6.7499 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 97.5115 6.7499 1 25 97.5115 6.7499 INE306N14JJ1 TATA CAP FIN SERV 365D 8-Dec-17 96.6103 6.9601 1 100 96.6103 6.9601 INE523E14QW8 L AND T FIN 364D 22-Dec-17 96.3618 6.9600 1 100 96.3618 6.9600 INE916D14D36 KOTAK MAH PRIME 310D 9-Mar-18 94.9457 7.0399 1 50 94.9457 7.0399 INE306N14LF5 TATA CAP FIN SERV 302D 28-Mar-18 94.5369 7.1500 1 200 94.5369 7.1500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.