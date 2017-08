TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jun 7

Jun 7 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE081A14593 TATA STEEL 60D 9-Jun-17 99.9658 6.2436 5 675 99.9658 6.2436 INE397D14035 BHARTI AIRTEL 87D 9-Jun-17 99.9658 6.2436 2 300 99.9658 6.2436 INE486A14BB2 CESC 59D 9-Jun-17 99.9658 6.2436 2 100 99.9658 6.2436 INE055A14ET1 CENTURY TEXTILES 60D 12-Jun-17 99.9135 6.3200 1 25 99.9135 6.3200 INE657N14KJ5 EDELWEISS COM 86D 15-Jun-17 99.8556 6.5978 1 55 99.8556 6.5978 INE786A14795 JK LAKSHMI CEMENT 91D 22-Jun-17 99.7359 6.4435 1 50 99.7359 6.4435 INE556F14EZ4 SIDBI 88D 23-Jun-17 99.7287 6.6196 1 5 99.7287 6.6196 INE410J14934 KOTAK COMMODITY 90D 27-Jun-17 99.6248 6.8732 1 25 99.6248 6.8732 INE148I14NC4 INDIABULLS HOUS 362D 27-Jun-17 99.6680 6.3991 1 5 99.6680 6.3991 INE881J14LU4 SREI EQUIPMENT FIN 37D 28-Jun-17 99.5761 7.3992 1 5 99.5761 7.3992 INE027E14DC0 L AND T FIN 44D 29-Jun-17 99.6097 6.5008 1 25 99.6097 6.5008 INE756I14AR9 HDB FIN SERV 64D 29-Jun-17 99.6446 6.1992 1 5 99.6446 6.1992 INE522D14ER8 MANAPPURAM FIN 364D 30-Jun-17 99.5702 6.8502 1 50 99.5702 6.8502 INE036A14FE0 RELIANCE INFRAST 59D 30-Jun-17 99.3928 9.6949 1 50 99.3928 9.6949 INE002A14425 RELIANCE INDUSTRIES 52D 30-Jun-17 99.6077 6.2501 1 25 99.6077 6.2501 INE514E14LN7 EXIM 130D 30-Jun-17 99.6367 6.0495 1 5 99.6367 6.0495 INE001A14PN4 HDFC 364D 11-Jul-17 99.4247 6.4000 1 5 99.4247 6.4000 INE140A14MV0 PIRAMAL ENTER 363D 25-Jul-17 99.1421 6.7201 1 5 99.1421 6.7201 INE641O14827 PIRAMAL FIN 65D 28-Jul-17 99.0435 7.0499 1 5 99.0435 7.0499 INE657N14LH7 EDELWEISS COMMOD 60D 31-Jul-17 98.9582 7.2502 1 25 98.9582 7.2502 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.0664 6.4901 1 5 99.0664 6.4901 INE205A14IQ9 VEDANTA 91D 4-Aug-17 99.0257 6.3003 1 5 99.0257 6.3003 INE110L14DI6 RELIANCE JIO INFO 90D 9-Aug-17 98.9040 6.4202 1 25 98.9040 6.4202 INE860H14YS9 ADITYA BIRLA FIN 86D 24-Aug-17 98.6009 6.6400 1 100 98.6009 6.6400 INE860H14YQ3 ADITYA BIRLA FIN 91D 29-Aug-17 98.5125 6.6402 1 100 98.5125 6.6402 INE001A14QO0 HDFC 175D 30-Aug-17 98.5306 6.4801 1 600 98.5306 6.4801 INE870H14DI3 NETWORK18 MEDIA 91D 4-Sep-17 98.4540 6.4399 1 100 98.4540 6.4399 INE523E14RK1 L AND T FIN 180D 19-Sep-17 98.1267 6.7001 1 100 98.1267 6.7001 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 97.5142 6.7424 1 2 97.5142 6.7424 INE735N14167 BMW INDIA FIN 212D 24-Nov-17 96.8303 7.0699 1 50 96.8303 7.0699 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com