TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jun 8

Jun 8 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14PK0 HDFC 364D 9-Jun-17 99.9825 6.4000 1 240 99.9825 6.4000 INE738C14DG7 BHARAT ALUM 57D 9-Jun-17 99.9825 6.3886 2 125 99.9825 6.3886 INE486A14BB2 CESC 59D 9-Jun-17 99.9826 6.3521 1 100 99.9826 6.3521 INE267A14168 HINDUSTAN ZINC 74D 9-Jun-17 99.9835 6.0235 1 100 99.9835 6.0235 INE081A14593 TATA STEEL 60D 9-Jun-17 99.9825 6.3886 1 75 99.9825 6.3886 INE886I14663 MOTILAL OSWAL 60D 9-Jun-17 99.9821 6.5347 2 65 99.9821 6.5347 INE081A14585 TATA STEEL 90D 13-Jun-17 99.9151 6.2030 1 200 99.9151 6.2030 INE205A14IL0 VEDANTA 78D 13-Jun-17 99.9158 6.1518 1 190 99.9158 6.1518 INE560K14793 PTC INDIA FIN SERV 60D 16-Jun-17 99.8483 6.9318 1 50 99.8483 6.9318 INE556F14EX9 SIDBI 90D 19-Jun-17 99.8135 6.2000 1 25 99.8135 6.2000 INE126D14061 RELIANCE COM 61D 19-Jun-17 99.7940 6.8496 1 20 99.7940 6.8496 INE002A14417 RELIANCE INDUSTRIES 60D 20-Jun-17 99.8123 6.2399 2 225 99.8123 6.2399 INE514E14LT4 EXIM 91D 20-Jun-17 99.8129 6.2200 1 225 99.8129 6.2200 INE414G14FB2 MUTHOOT FIN 91D 22-Jun-17 99.7779 6.2498 1 5 99.7779 6.2498 INE556F14EZ4 SIDBI 88D 23-Jun-17 99.7459 6.1989 2 175 99.7459 6.1989 INE403G14IH6 STANDARD CHART 164D 23-Jun-17 99.7168 6.9108 1 170 99.7168 6.9108 INE641O14629 PIRAMAL FIN 77D 23-Jun-17 99.7551 6.4006 1 5 99.7551 6.4006 INE860H14YH2 ADITYA BIRLA FIN 70D 27-Jun-17 99.6654 6.4494 1 125 99.6654 6.4494 INE557F14DV3 NATIONAL HOUSING 22D 29-Jun-17 99.6641 6.1508 1 5 99.6641 6.1508 INE909H14LL6 TATA MOTORS FIN 25D 30-Jun-17 99.6068 6.5493 2 100 99.6068 6.5493 INE916D14YJ7 KOTAK MAH PRIME 350D 30-Jun-17 99.6068 6.5493 1 100 99.6068 6.5493 INE002A14425 RELIANCE INDUSTRIES 52D 30-Jun-17 99.6261 6.2266 2 50 99.6253 6.2400 INE296A14LR0 BAJAJ FIN 88D 30-Jun-17 99.6417 6.2500 1 10 99.6417 6.2500 INE514E14LN7 EXIM 130D 30-Jun-17 99.6157 6.4005 1 2 99.6157 6.4005 INE140A14PG4 PIRAMAL ENTER 63D 14-Jul-17 99.3711 6.6000 1 5 99.3711 6.6000 INE178A14BQ3 CHENNAI PETROL 61D 18-Jul-17 99.3103 6.4997 1 5 99.3103 6.4997 INE094O14AA9 DAIMLER FIN SERV 365D 19-Jul-17 99.2530 6.7002 1 25 99.2530 6.7002 INE306N14IJ3 TATA CAP FIN SERV 365D 2-Aug-17 99.0330 6.6000 1 100 99.0330 6.6000 INE306N14LA6 TATA CAP FIN SERV 71D 3-Aug-17 99.0153 6.5998 1 100 99.0153 6.5998 INE556F14FB2 SIDBI 88D 11-Aug-17 98.8954 6.3700 3 500 98.8954 6.3700 INE857Q14220 TATA CLEANTECH 178D 14-Aug-17 98.7672 6.7998 1 100 98.7672 6.7998 INE027E14BS0 L AND T FIN 364D 17-Aug-17 98.7379 6.6651 2 135.8 98.7379 6.6651 INE523H14WY5 JM FIN PRODUCTS 364D 18-Aug-17 98.6718 6.9200 1 43.95 98.6718 6.9200 INE759E14DL9 L AND T FIN 359D 31-Aug-17 98.4882 6.6700 1 23.5 98.4882 6.6700 INE053F14070 IRFC 121D 21-Sep-17 98.1839 6.4299 4 200 98.1839 6.4299 INE001A14PV7 HDFC 356D 25-Sep-17 98.0844 6.5399 3 100 98.0844 6.5399 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same.