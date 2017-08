TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jun 9

Jun 9 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE148I14QQ7 INDIABULLS HOUSING 90D 12-Jun-17 99.9487 6.2447 1 125 99.9487 6.2447 INE514E14MB0 EXIM 17D 19-Jun-17 99.8277 6.2998 1 25 99.8277 6.2998 INE514E14LT4 EXIM 91D 20-Jun-17 99.8135 6.2000 3 525 99.8135 6.2000 INE140A14MS6 PIRAMAL FIN 344D 23-Jun-17 99.7241 7.2130 1 33.35 99.7241 7.2130 INE641O14629 PIRAMAL FIN 77D 23-Jun-17 99.7551 6.4006 1 5 99.7551 6.4006 INE580B14GJ2 GRUH FIN 83D 27-Jun-17 99.6878 6.3505 2 225 99.6878 6.3505 INE071G14AL0 ICICI HOME FIN 136D 3-Jul-17 99.5725 6.5295 1 25 99.5725 6.5295 INE114A14ED0 SAIL 91D 10-Jul-17 99.4569 6.4295 1 25 99.4569 6.4295 INE759E14DC8 L AND T FIN 364D 19-Jul-17 99.2808 6.6102 1 100 99.2808 6.6102 INE866I14UE2 INDIA INFOLINE FIN 58D 21-Jul-17 99.2945 6.6497 1 5 99.2945 6.6497 INE001A14QU7 HDFC 61D 26-Jul-17 99.2071 6.6300 1 5 99.2071 6.6300 INE886I14689 MOTILAL OSWAL 63D 28-Jul-17 99.0775 6.9357 1 8 99.0775 6.9357 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.1283 6.5504 1 5 99.1283 6.5504 INE641O14728 PIRAMAL FIN 91D 4-Aug-17 98.9909 7.0203 1 5 98.9909 7.0203 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 98.8592 6.4800 1 35 98.8592 6.4800 INE027A14133 RASHTRIYA CHEM 90D 22-Aug-17 98.7063 6.4647 1 110 98.7063 6.4647 INE962S14406 TATA POWER SOLAR 89D 23-Aug-17 98.6600 6.6099 1 50 98.6600 6.6099 INE660A14RA0 SUNDARAM FIN 91D 30-Aug-17 98.5171 6.7001 1 200 98.5171 6.7001 INE539K14615 HDFC CREDILA FIN 90D 31-Aug-17 98.4966 6.7122 1 50 98.4966 6.7122 INE729N14AJ3 TVS CREDIT SERV 91D 4-Sep-17 98.3358 7.1001 1 50 98.3358 7.1001 INE001A14PU9 HDFC 359D 8-Sep-17 98.3969 6.5348 1 250 98.3969 6.5348 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 98.4237 6.4237 3 200 98.4198 6.4399 INE001A14PV7 HDFC 356D 25-Sep-17 98.1016 6.5400 2 50 98.1016 6.5400 INE001A14QC5 HDFC 364D 7-Nov-17 97.2834 6.7500 1 25 97.2834 6.7500 INE134E14840 PFC 176D 15-Nov-17 97.2053 6.6000 1 25 97.2053 6.6000 INE001A14QV5 HDFC 174D 20-Nov-17 97.0564 6.7500 2 50 97.0564 6.7500 INE735N14167 BMW INDIA FIN 212D 24-Nov-17 96.9178 7.0350 1 100 96.9178 7.0350 INE306N14LE8 TATA CAP FIN SERV 184D 30-Nov-17 96.7931 6.9500 1 2.9 96.7931 6.9500 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 95.2356 6.6400 1 25 95.2356 6.6400 INE916D14C60 KOTAK MAH PRIME 365D 13-Apr-18 94.2499 7.2300 1 25 94.2499 7.2300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com