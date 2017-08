TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jun 12

Jun 12 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE115A14516 LIC HOUSING FIN 83D 13-Jun-17 99.9827 6.3156 1 350 99.9827 6.3156 INE704I14726 BARCLAYS INVEST 201D 14-Jun-17 99.9644 6.4993 1 100 99.9644 6.4993 INE477A14676 CANFIN HOMES 72D 14-Jun-17 99.9647 6.4445 1 95 99.9647 6.4445 INE722A14AC0 SHRIRAM CITY UNION 138D 14-Jun-17 99.9648 6.4263 1 50 99.9648 6.4263 INE647O14956 ADITYA BIRLA FASHION77D 14-Jun-17 99.9663 6.1523 1 5 99.9663 6.1523 INE053F14054 IRFC 104D 15-Jun-17 99.9478 6.3543 7 1500 99.9478 6.3543 INE514E14LR8 EXIM 91D 15-Jun-17 99.9478 6.3543 7 950 99.9478 6.3543 INE742F14DL2 ADANI PORTS AND SPL 59D 16-Jun-17 99.9305 6.3463 1 25 99.9305 6.3463 INE094A14CP2 HPCL 10D 19-Jun-17 99.8784 6.3483 1 100 99.8784 6.3483 INE126D14061 RELIANCE COMMERCIAL61D 19-Jun-17 99.8688 6.8501 1 7.5 99.8688 6.8501 INE514E14LT4 EXIM 91D 20-Jun-17 99.8644 6.1952 1 150 99.8644 6.1952 INE148I14QX3 INDIABULLS HOUSING 90D 21-Jun-17 99.8392 6.5318 3 140 99.8392 6.5318 INE641O14629 PIRAMAL FIN 77D 23-Jun-17 99.8332 6.0984 1 5 99.8332 6.0984 INE148I14NC4 INDIABULLS HOUSING 362D 27-Jun-17 99.7315 6.5511 2 225 99.7315 6.5511 INE891K14DO1 AXIS FIN 50D 27-Jun-17 99.7666 6.0993 1 5 99.7666 6.0993 INE759E14CZ1 L AND T FIN 364D 28-Jun-17 99.7177 6.4582 1 150 99.7177 6.4582 INE236A14GW6 HCL INFOSYSTEMS 87D 29-Jun-17 99.6388 7.7833 1 50 99.6388 7.7833 INE721A14990 SHRIRAM TRANSPORT 87D 29-Jun-17 99.7333 6.1004 1 5 99.7333 6.1004 INE657N14LG9 EDELWEISS COMMOD 30D 30-Jun-17 99.6761 6.5893 2 175 99.6761 6.5893 INE296A14LR0 BAJAJ FIN 88D 30-Jun-17 99.6874 6.3587 1 50 99.6874 6.3587 INE872A14KC2 SREI INFRAST FIN 38D 30-Jun-17 99.6704 7.1001 1 5 99.6704 7.1001 INE148I14RK8 INDIABULLS HOUSING 59D 7-Jul-17 99.5718 6.5402 1 100 99.5718 6.5402 INE115A14557 LIC HOUSING FIN 86D 14-Jul-17 99.4258 6.7998 1 5 99.4258 6.7998 INE261F14BJ1 NABARD 90D 24-Jul-17 99.3062 6.2197 1 5 99.3062 6.2197 INE202B14JP4 DEWAN HOUSING FIN 66D 24-Jul-17 99.2696 6.5502 1 5 99.2696 6.5502 INE008I14IC0 COX AND KINGS 60D 25-Jul-17 99.2293 6.7498 1 5 99.2293 6.7498 INE001A14QU7 HDFC 61D 26-Jul-17 99.2575 6.3498 1 5 99.2575 6.3498 INE027E14BP6 L AND T FIN 360D 27-Jul-17 99.1892 6.6302 2 125 99.1892 6.6302 INE248U14802 IIFL WEALTH FIN 90D 27-Jul-17 99.1988 6.7000 1 5 99.1988 6.7000 INE148I14RI2 INDIABULLS HOUSING 83D 31-Jul-17 99.1589 6.4501 1 5 99.1589 6.4501 INE742F14DM0 ADANI PORTS AND 91D 1-Aug-17 99.1547 6.3503 1 5 99.1547 6.3503 INE002A14466 RELIANCE INDUSTRIES 60D 4-Aug-17 99.1104 6.3004 1 5 99.1104 6.3004 INE140A14PS9 PIRAMAL ENTERPRISES 66D 7-Aug-17 98.9825 6.7001 1 50 98.9825 6.7001 INE306N14KR2 TATA CAP FIN SERV 90D 10-Aug-17 98.9855 6.4498 1 5 98.9855 6.4498 INE849A14023 TRENT 361D 11-Sep-17 98.3438 6.7549 1 33.8 98.3438 6.7549 INE909H14JS5 SHEBA PROPERTIES 344D 15-Sep-17 98.2647 6.7849 1 5 98.2647 6.7849 INE442K14109 INDUS TOWERS 364D 26-Oct-17 97.4740 6.9550 1 145 97.4740 6.9550 INE572E14BT3 PNB HOUSING FIN 178D 30-Nov-17 96.9214 6.7800 1 50 96.9214 6.7800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com