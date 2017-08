TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jun 13

Jun 13 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE647O14956 ADITYA BIRLA FASHION 77D14-Jun-17 99.9832 6.1330 1 6 99.9832 6.1330 INE053F14054 IRFC 104D 15-Jun-17 99.9655 6.2984 1 175 99.9655 6.2984 INE866I14TU0 INDIA INFOLINE FIN 51D 15-Jun-17 99.9644 6.4993 1 50 99.9644 6.4993 INE514E14LR8 EXIM 91D 15-Jun-17 99.9658 6.2436 1 25 99.9658 6.2436 INE110L14CV1 RELIANCE JIO INFO 88D 16-Jun-17 99.9499 6.0986 1 250 99.9499 6.0986 INE742F14DL2 ADANI PORTS AND SPL 59D 16-Jun-17 99.9470 6.4518 1 175 99.9470 6.4518 INE477L14AL9 INDIA INFOLINE HSG 60D 16-Jun-17 99.9466 6.5005 1 150 99.9466 6.5005 INE306N14KG5 TATA CAP FIN SERV 87D 16-Jun-17 99.9474 6.4030 2 140 99.9474 6.4030 INE523H14ZN1 JM FIN PRODUCTS 85D 16-Jun-17 99.9458 6.5979 1 45 99.9458 6.5979 INE094A14CP2 HPCL 10D 19-Jun-17 99.8984 6.1870 1 395 99.8984 6.1870 INE556F14EX9 SIDBI 90D 19-Jun-17 99.8965 6.3028 1 100 99.8965 6.3028 INE148I14RM4 INDIABULLS HOUSING 32D 20-Jun-17 99.8774 6.4006 1 300 99.8774 6.4006 INE860H14YJ8 ADITYA BIRLA FIN 60D 20-Jun-17 99.8765 6.4476 1 250 99.8765 6.4476 INE916D14B87 KOTAK MAH PRIME 91D 20-Jun-17 99.8774 6.4006 3 230 99.8774 6.4006 INE514E14LT4 EXIM 91D 20-Jun-17 99.8793 6.3012 1 50 99.8793 6.3012 INE975F14LX6 KOTAK MAH INVEST 90D 20-Jun-17 99.8774 6.4006 1 50 99.8774 6.4006 INE774D14LN9 MAH AND MAH FIN 161D 28-Jun-17 99.7360 6.4410 1 100 99.7360 6.4410 INE560K14801 PTC INDIA FIN SERV 51D 29-Jun-17 99.6963 6.9493 1 5 99.6963 6.9493 INE226H14904 SADBHAV ENGINEERING88D 30-Jun-17 99.6628 7.2644 1 150 99.6628 7.2644 INE872A14KC2 SREI INFRAST FIN 38D 30-Jun-17 99.6705 7.0979 1 5 99.6705 7.0979 INE560K14827 PTC INDIA FIN SERV 60D 21-Jul-17 99.2555 7.2048 1 20 99.2555 7.2048 INE001A14QU7 HDFC 61D 26-Jul-17 99.2327 6.7198 1 25 99.2327 6.7198 INE651J14644 JM FIN CREDIT SOL 90D 27-Jul-17 99.2169 6.6997 1 5 99.2169 6.6997 INE572E14AO6 PNB HOUSING FIN 364D 28-Jul-17 99.2050 6.5000 3 500 99.2050 6.5000 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.1650 6.5388 4 40 99.1573 6.6000 INE169A14DN5 COROMANDEL INTER 68D 31-Jul-17 99.1598 6.5802 1 5 99.1598 6.5802 INE205A14IS5 VEDANTA 91D 8-Aug-17 99.0051 6.5498 1 100 99.0051 6.5498 INE019A14BH8 JSW STEEL 91D 8-Aug-17 99.0448 6.4002 1 5 99.0448 6.4002 INE556F14FB2 SIDBI 88D 11-Aug-17 98.9840 6.3499 3 400 98.9840 6.3499 INE115A14540 LIC HOUSING FIN 120D 11-Aug-17 98.9713 6.4301 1 30 98.9713 6.4301 INE110L14DN6 RELIANCE JIO INFO 90D 14-Aug-17 98.9204 6.4251 2 200 98.9204 6.4251 INE140A14PF6 PIRAMAL ENTERPRISES 91D 14-Aug-17 98.8780 6.6803 2 50 98.8780 6.6803 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 98.8731 6.5001 1 25 98.8731 6.5001 INE896L14948 INDOSTAR CAP FIN 165D 8-Sep-17 98.3612 6.9900 1 10 98.3612 6.9900 INE053F14070 IRFC 121D 21-Sep-17 98.2689 6.4298 1 25 98.2689 6.4298 INE514E14MC8 EXIM 176D 29-Nov-17 97.0908 6.5100 1 50 97.0908 6.5100 INE514E14MC8 EXIM 176D 29-Nov-17 97.0565 6.5501 1 35 97.0565 6.5501 INE535H14GB0 FULLERTON INDIA 364D 1-Dec-17 96.8339 7.0201 1 150 96.8339 7.0201 INE134E14865 POWER FIN CORP 180D 5-Dec-17 96.9417 6.5800 1 50 96.9417 6.5800 INE148I14RZ6 INDIABULLS HOUSING 179D 8-Dec-17 96.7260 6.9800 1 25 96.7260 6.9800 INE094O14AE1 DAIMLER FIN SERV 365D 21-Dec-17 96.4843 6.9999 1 100 96.4843 6.9999 INE296A14LO7 BAJAJ FIN 364D 9-Mar-18 95.1448 6.9499 1 50 95.1448 6.9499 INE975F14MG9 KOTAK MAH INVEST 301D 28-Mar-18 94.6243 7.2000 1 2 94.6243 7.2000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com