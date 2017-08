TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jun 14

Jun 14 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE651J14610 JM FIN CREDIT SOL 91D 15-Jun-17 99.9819 6.6077 1 60 99.9819 6.6077 INE667F14CR0 SUNDARAM BNP 73D 15-Jun-17 99.9826 6.3521 1 50 99.9826 6.3521 INE514E14LR8 EXIM 91D 15-Jun-17 99.9829 6.2426 1 50 99.9829 6.2426 INE053F14054 INDIAN RAILWAY FIN 104D 15-Jun-17 99.9829 6.2426 1 35 99.9829 6.2426 INE110L14CW9 RELIANCE JIO INFO 90D 19-Jun-17 99.9155 6.1737 1 250 99.9155 6.1737 INE556F14EX9 SIDBI 90D 19-Jun-17 99.9139 6.2907 1 125 99.9139 6.2907 INE514E14LT4 EXIM 91D 20-Jun-17 99.8982 6.1991 2 225 99.8982 6.1991 INE001A14QR3 HDFC 91D 22-Jun-17 99.8621 6.3004 1 250 99.8621 6.3004 INE389H14BW9 KEC INTERNATIONAL 60D 27-Jun-17 99.7818 6.6514 1 10 99.7818 6.6514 INE169A14DL9 COROMANDEL INTER 61D 27-Jun-17 99.8015 6.0497 1 5 99.8015 6.0497 INE759E14CZ1 L AND T FIN 364D 28-Jun-17 99.7530 6.4556 1 30 99.7530 6.4556 INE860H14XZ6 ADITYA BIRLA FIN 91D 28-Jun-17 99.7513 6.5001 1 25 99.7513 6.5001 INE733E14062 NTPC 72D 29-Jun-17 99.7418 6.2991 1 50 99.7418 6.2991 INE557F14DV3 NATIONAL HOUSING BK 22D 29-Jun-17 99.7685 6.0495 1 5 99.7685 6.0495 INE560K14801 PTC INDIA FIN SERV 51D 29-Jun-17 99.7254 6.7003 1 5 99.7254 6.7003 INE522D14ER8 MANAPPURAM FIN 364D 30-Jun-17 99.7009 6.8437 1 25 99.7009 6.8437 INE296A14LR0 BAJAJ FIN 88D 30-Jun-17 99.7315 6.5511 1 10 99.7315 6.5511 INE140A14OY0 PIRAMAL ENTERPRISES 74D 30-Jun-17 99.7479 6.1499 1 5 99.7479 6.1499 INE780C14711 JM FIN 91D 7-Jul-17 99.5608 7.0007 1 25 99.5608 7.0007 INE140A14PG4 PIRAMAL ENTERPRISES 63D 14-Jul-17 99.4523 6.7004 1 5 99.4523 6.7004 INE641O14769 PIRAMAL FIN 58D 14-Jul-17 99.4469 7.0001 1 5 99.4469 7.0001 INE148I14RL6 INDIABULLS HOUSING 60D 18-Jul-17 99.4113 6.5499 1 5 99.4113 6.5499 INE140A14MU2 PIRAMAL ENTERPRISES361D 21-Jul-17 99.2954 7.0001 1 5 99.2954 7.0001 INE523H14A89 JM FIN PRODUCTS 59D 21-Jul-17 99.3192 6.9499 1 5 99.3192 6.9499 INE001A14QU7 HDFC 61D 26-Jul-17 99.2785 6.4698 1 5 99.2785 6.4698 INE248U14810 IIFL WEALTH FIN 90D 31-Jul-17 99.1751 6.5998 1 5 99.1751 6.5998 INE248U14919 IIFL WEALTH FIN 71D 3-Aug-17 99.1218 6.5997 1 5 99.1218 6.5997 INE755K14492 DALMIA CEMENT 91D 8-Aug-17 99.0117 6.6242 1 50 99.0117 6.6242 INE148I14RS1 INDIABULLS HOUSING 71D 9-Aug-17 99.0374 6.4503 1 5 99.0374 6.4503 INE722A14AL1 SHRIRAM CITY UNION 180D 29-Aug-17 98.6140 6.7500 1 100 98.6140 6.7500 INE704I14650 BARCLAYS INVEST 314D 31-Aug-17 98.5531 6.8702 1 50 98.5531 6.8702 INE774D14LY6 MAH AND MAH FIN 182D 4-Sep-17 98.5171 6.7001 1 200 98.5171 6.7001 INE027E14CR0 L AND T FIN 181D 11-Sep-17 98.3926 6.6998 1 250 98.3926 6.6998 INE081A14635 TATA STEEL 90D 11-Sep-17 98.4587 6.4200 2 30 98.4587 6.4200 INE641O14694 PIRAMAL FIN 138D 13-Sep-17 98.2241 7.2520 2 250 98.2318 7.2199 INE134E14840 PFC 176D 15-Nov-17 97.2988 6.5799 1 5 97.2988 6.5799 INE148I14RZ6 INDIABULLS HOUSING 179D 8-Dec-17 96.7260 6.9800 1 25 96.7260 6.9800 INE916D14A62 KOTAK MAH PRIME 327D 20-Dec-17 96.5504 6.8999 1 125 96.5504 6.8999 INE523E14QW8 L AND T FIN 364D 22-Dec-17 96.4518 7.0300 2 300 96.4275 7.0800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com