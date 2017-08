TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jun 15

Jun 15 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE560K14793 PTC INDIA FIN SERV 60D 16-Jun-17 99.9810 6.9363 2 200 99.9810 6.9363 INE306N14KG5 TATA CAP FIN SERV 87D 16-Jun-17 99.9823 6.4616 1 160 99.9823 6.4616 INE486A14BC0 CESC 60D 16-Jun-17 99.9819 6.6077 1 100 99.9819 6.6077 INE556F14EX9 SIDBI 90D 19-Jun-17 99.9313 6.2732 2 225 99.9313 6.2732 INE514E14MB0 EXIM 17D 19-Jun-17 99.9488 6.2325 2 150 99.9488 6.2325 INE248U14836 IIFL WEALTH FIN 46D 19-Jun-17 99.9277 6.6021 1 100 99.9277 6.6021 INE149A14AE2 TUBE INVESTMENTS 60D 19-Jun-17 99.9299 6.4011 1 75 99.9299 6.4011 INE148I14QU9 INDIABULLS HOUS 90D 19-Jun-17 99.9308 6.3189 1 5 99.9308 6.3189 INE126D14061 RELIANCE COMMER 61D 19-Jun-17 99.9250 6.8489 1 2 99.9250 6.8489 INE267A14135 HINDUSTAN ZINC 90D 20-Jun-17 99.9151 6.2066 3 800 99.9145 6.2468 INE002A14417 RELIANCE INDUSTRIES 60D 20-Jun-17 99.9142 6.2688 1 200 99.9142 6.2688 INE261F14BH5 NABARD 82D 20-Jun-17 99.9142 6.2688 1 200 99.9142 6.2688 INE373A14701 BASF INDIA 60D 20-Jun-17 99.9124 6.4004 1 150 99.9124 6.4004 INE514E14LT4 EXIM 91D 20-Jun-17 99.9131 6.3492 1 140 99.9131 6.3492 INE891D14PB7 REDINGTON INDIA 60D 20-Jun-17 99.9124 6.4004 1 100 99.9124 6.4004 INE774D14MC0 MAH AND MAH FIN 78D 20-Jun-17 99.9124 6.4004 1 100 99.9124 6.4004 INE245A14578 THE TATA POWER 141D 20-Jun-17 99.9131 6.3492 1 50 99.9131 6.3492 INE094O14985 DAIMLER FIN SERV 364D 21-Jun-17 99.8952 6.3820 2 190 99.8952 6.3820 INE001A14QR3 HDFC 91D 22-Jun-17 99.8793 6.3012 1 300 99.8793 6.3012 INE008I14HP4 COX AND KINGS 88D 23-Jun-17 99.8534 6.6984 1 5 99.8534 6.6984 INE860H14YH2 ADITYA BIRLA FIN 70D 27-Jun-17 99.7893 6.4210 3 185 99.7835 6.5995 INE691I14EH1 L AND T INFRAST 356D 28-Jun-17 99.7637 6.6503 1 50 99.7637 6.6503 INE027E14DC0 L AND T FIN 44D 29-Jun-17 99.7637 6.6503 1 150 99.7637 6.6503 INE557F14DV3 NATIONAL HOUSING 22D 29-Jun-17 99.7696 6.0207 1 5 99.7696 6.0207 INE027E14DD8 L AND T FIN 35D 30-Jun-17 99.7277 6.6451 4 250 99.7275 6.6490 INE069A14HV1 ADITYA BIRLA NUVO 180D 12-Jul-17 99.5310 6.3701 1 25 99.5310 6.3701 INE261F14BI3 NABARD 90D 20-Jul-17 99.3948 6.3498 1 100 99.3948 6.3498 INE001A14QU7 HDFC 61D 26-Jul-17 99.3089 6.3502 1 5 99.3089 6.3502 INE556F14FD8 SIDBI 74D 28-Jul-17 99.2633 6.2998 1 50 99.2633 6.2998 INE094O14AB7 DAIMLER FIN SERV 364D 28-Jul-17 99.2633 6.4498 1 5 99.2633 6.4498 INE621H14740 RELIGARE ENTER 59D 28-Jul-17 98.9187 9.4997 1 5 98.9187 9.4997 INE866I14UG7 INDIA INFOLINE FIN 61D 7-Aug-17 99.0825 6.4998 1 5 99.0825 6.4998 INE774D14MJ5 MAH AND MAH FIN 92D 9-Aug-17 99.0548 6.4500 1 5 99.0548 6.4500 INE556F14FB2 SIDBI 88D 11-Aug-17 99.0196 6.3402 3 100 99.0196 6.3402 INE115A14540 LIC HOUSING FIN 120D 11-Aug-17 99.0058 6.4303 1 25 99.0058 6.4303 INE556F14FB2 SIDBI 88D 11-Aug-17 99.0051 6.5498 1 5 99.0051 6.5498 INE641O14777 PIRAMAL FIN 87D 14-Aug-17 98.9049 6.8498 1 5 98.9049 6.8498 INE267A14200 HINDUSTAN ZINC 91D 18-Aug-17 98.8954 6.3700 2 200 98.8954 6.3700 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 98.5473 6.3300 1 100 98.5473 6.3300 INE081A14635 TATA STEEL 90D 11-Sep-17 98.4734 6.4301 1 100 98.4734 6.4301 INE208A14AU2 ASHOK LEYLAND 90D 12-Sep-17 98.4445 6.4801 1 50 98.4445 6.4801 INE053F14070 IRFC 121D 21-Sep-17 98.3081 6.4099 1 150 98.3081 6.4099 INE144H14BB2 DEUTSCHE INVEST 170D 29-Sep-17 97.9129 7.3399 1 175 97.9129 7.3399 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 97.7206 6.5999 1 125 97.7206 6.5999 INE001A14QV5 HDFC 174D 20-Nov-17 97.2019 6.6500 1 25 97.2019 6.6500 INE001A14QV5 HDFC 174D 20-Nov-17 97.2069 6.6801 1 25 97.2069 6.6801 INE514E14MC8 EXIM 176D 29-Nov-17 97.1119 6.5000 3 80 97.1119 6.5000 INE155A14MY2 TATA MOTORS 364D 13-Jun-18 93.5785 6.9000 1 25 93.5785 6.9000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com