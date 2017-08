TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jun 16

Jun 16 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE514E14MB0 EXIM 17D 19-Jun-17 99.9501 6.0742 3 138 99.9501 6.0742 INE523E14RJ3 L AND T FIN 90D 19-Jun-17 99.9466 6.5005 1 100 99.9466 6.5005 INE556F14EX9 SIDBI 90D 19-Jun-17 99.9482 6.3056 1 20 99.9482 6.3056 INE976I14LB4 TATA CAP 90D 20-Jun-17 99.9288 6.5016 2 100 99.9288 6.5016 INE001A14QR3 HDFC 91D 22-Jun-17 99.8962 6.3211 3 450 99.8962 6.3211 INE804I14PC7 ECL FIN 91D 23-Jun-17 99.8760 6.4737 2 250 99.8760 6.4737 INE110L14DE5 RELIANCE JIO INFO 59D 23-Jun-17 99.8784 6.3483 2 125 99.8784 6.3483 INE780C14752 JM FIN 46D 26-Jun-17 99.8018 7.2487 1 200 99.8018 7.2487 INE891K14DO1 AXIS FIN 50D 27-Jun-17 99.7985 6.6996 1 95 99.7985 6.6996 INE774D14LN9 MAH AND MAH FIN 161D 28-Jun-17 99.7868 6.4987 1 5 99.7868 6.4987 INE027E14DC0 L AND T FIN 44D 29-Jun-17 99.7619 6.7011 2 125 99.7619 6.7011 INE909H14JG0 SHEBA PROPERTIES 349D 29-Jun-17 99.7649 6.6164 2 80 99.7649 6.6164 INE733E14062 NTPC 72D 29-Jun-17 99.7761 6.3005 1 75 99.7761 6.3005 INE289B14BS2 GIC HOUSING FIN 49D 29-Jun-17 99.8222 6.5013 1 75 99.8222 6.5013 INE557F14DV3 NATIONAL HOUSING 22D 29-Jun-17 99.8255 6.3804 1 5 99.8255 6.3804 INE148I14RH4 INDIABULLS HOUSING 63D 30-Jun-17 99.8111 6.2799 1 300 99.8111 6.2799 INE296A14LR0 BAJAJ FIN 88D 30-Jun-17 99.7475 6.5997 1 75 99.7475 6.5997 INE916D14YL3 KOTAK MAH PRIME 364D 20-Jul-17 99.3798 6.6996 2 200 99.3798 6.6996 INE621H14740 RELIGARE ENTER 59D 28-Jul-17 98.9188 9.4988 1 5 98.9188 9.4988 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.2712 6.3801 1 5 99.2712 6.3801 INE641O14728 PIRAMAL FIN 91D 4-Aug-17 99.1503 6.8000 1 25 99.1503 6.8000 INE205A14IR7 VEDANTA 91D 7-Aug-17 99.1547 6.3503 1 5 99.1547 6.3503 INE248U14976 IIFL WEALTH FIN 72D 10-Aug-17 99.0545 6.7000 1 5 99.0545 6.7000 INE641O14884 PIRAMAL FIN 70D 11-Aug-17 99.0223 6.7997 1 25 99.0223 6.7997 INE331A14EP4 THE RAMCO CEMENTS 61D 14-Aug-17 98.9666 6.4598 1 150 98.9666 6.4598 INE404K14CI7 SHAPOORJI PAL 204D 29-Aug-17 98.5908 7.0501 1 25 98.5908 7.0501 INE404K14CE6 SHAPOORJI PAL 272D 7-Sep-17 98.4199 7.0602 1 75 98.4199 7.0602 INE477A14684 CANFIN HOMES 162D 14-Sep-17 98.4357 6.4449 1 25 98.4357 6.4449 INE641O14702 PIRAMAL FIN 140D 15-Sep-17 98.2125 7.3001 1 250 98.2125 7.3001 INE916D14B95 KOTAK MAH PRIME 177D 15-Sep-17 98.4337 6.6000 1 150 98.4337 6.6000 INE660A14QQ8 SUNDARAM FIN 177D 15-Sep-17 98.4243 6.6402 1 100 98.4243 6.6402 INE896L14930 INDOSTAR CAP FIN 175D 15-Sep-17 98.2751 7.0400 1 100 98.2751 7.0400 INE587O14053 ALTICO CAP INDIA 359D 15-Sep-17 97.9081 8.5699 1 75 97.9081 8.5699 INE909H14JS5 SHEBA PROPERTIES 344D 15-Sep-17 98.3917 6.7798 1 5 98.3917 6.7798 INE477A14692 CANFIN HOMES 175D 27-Sep-17 98.2042 6.4801 3 100 98.2042 6.4801 INE027E14DK3 L AND T FIN 120D 13-Oct-17 97.8186 6.8401 2 200 97.8186 6.8401 INE134E14840 PFC 176D 15-Nov-17 97.3448 6.5499 1 50 97.3448 6.5499 INE001A14QV5 HDFC 174D 20-Nov-17 97.2069 6.6801 2 225 97.2069 6.6801 INE896L14AJ4 INDOSTAR CAP FIN 180D 29-Nov-17 96.6888 7.5300 1 5 96.6888 7.5300 INE134E14865 PFC 180D 5-Dec-17 97.0058 6.5501 1 50 97.0058 6.5501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com