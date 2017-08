TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jun 19

Jun 19 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE721A14AA6 SHRIRAM TRANS 76D 20-Jun-17 99.9826 6.3521 3 1000 99.9826 6.3521 INE851M14FC1 VOLKSWAGEN FIN 90D 21-Jun-17 99.9652 6.3532 1 100 99.9652 6.3532 INE094O14985 DAIMLER FIN SERV 364D 21-Jun-17 99.9651 6.3715 1 90 99.9651 6.3715 INE891K14DC6 AXIS FIN 90D 22-Jun-17 99.9478 6.3543 2 250 99.9478 6.3543 INE261F14BG7 NABARD 91D 22-Jun-17 99.9487 6.2447 2 150 99.9487 6.2447 INE916D14YG3 KOTAK MAH PRIME 364D 23-Jun-17 99.9272 6.6478 1 100 99.9272 6.6478 INE389H14BW9 KEC INTERNATIONAL 60D 27-Jun-17 99.8556 6.5978 1 50 99.8556 6.5978 INE909H14KN4 SHEBA PROPERTIES 181D 28-Jun-17 99.8363 6.6498 3 200 99.8363 6.6498 INE774D14LN9 MAH AND MAH FIN 161D 28-Jun-17 99.8363 6.6498 1 95 99.8363 6.6498 INE289B14BS2 GIC HOUSING FIN 49D 29-Jun-17 99.8209 6.5489 1 50 99.8209 6.5489 INE752P14266 FUTURE RETAIL 48D 29-Jun-17 99.7898 7.6885 1 25 99.7898 7.6885 INE031A14259 HOUSING AND URB 77D 29-Jun-17 99.8300 6.2156 1 14 99.8300 6.2156 INE560K14801 PTC INDIA FIN SERV 51D 29-Jun-17 99.8119 6.8786 1 11 99.8119 6.8786 INE557F14DV3 NATIONAL HOUSING 22D 29-Jun-17 99.8446 6.3102 2 10 99.8412 6.4505 INE227L14193 ARVIND LIFESTYLE 30D 29-Jun-17 99.8185 6.6368 1 2.5 99.8185 6.6368 INE148I14PT3 INDIABULLS HOUS 181D 29-Jun-17 99.8244 6.4207 1 2.5 99.8244 6.4207 INE657N14KP2 EDELWEISS COMMOD 90D 29-Jun-17 99.8202 6.5745 1 2.5 99.8202 6.5745 INE557F14DU5 NATIONAL HOUSING 59D 30-Jun-17 99.8345 6.0508 1 5 99.8345 6.0508 INE091A14980 NIRMA 29D 30-Jun-17 99.8066 6.4298 1 2.5 99.8066 6.4298 INE557F14DU5 NATIONAL HOUSING 59D 30-Jun-17 99.8095 6.3332 1 2.5 99.8095 6.3332 INE881J14LT6 SREI EQUIPMENT FIN 42D 30-Jun-17 99.7813 7.2728 1 2.5 99.7813 7.2728 INE179J14FJ8 BIRLA TMT HOLDINGS 60D 10-Jul-17 99.6017 6.9505 1 5 99.6017 6.9505 INE179J14FJ8 BIRLA TMT HOLDINGS 60D 10-Jul-17 99.6206 6.9504 1 5 99.6206 6.9504 INE511C14QG0 MAGMA FINCORP 60D 25-Jul-17 99.2614 7.5443 1 0.6 99.2614 7.5443 INE001A14QU7 HDFC 61D 26-Jul-17 99.3533 6.5995 1 25 99.3533 6.5995 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.2940 6.3298 2 50 99.2940 6.3298 INE178A14BS9 CHENNAI PETROL 62D 3-Aug-17 99.2391 6.3604 1 50 99.2391 6.3604 INE641O14728 PIRAMAL FIN 91D 4-Aug-17 99.1807 6.7003 1 5 99.1807 6.7003 INE202B14IE0 DEWAN HOUSING 365D 8-Aug-17 99.1481 6.4003 1 5 99.1481 6.4003 INE110L14DL0 RELIANCE JIO INFO 91D 11-Aug-17 99.0775 6.4122 1 25 99.0775 6.4122 INE738C14DI3 BHARAT ALUMINIUM 88D 11-Aug-17 99.0965 6.3997 1 5 99.0965 6.3997 INE556F14FC0 SIDBI 90D 14-Aug-17 99.0397 6.3198 1 50 99.0397 6.3198 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 98.9886 6.4299 1 25 98.9886 6.4299 INE915T14121 SUN PHARMA LAB 90D 29-Aug-17 98.7912 6.3802 2 100 98.7912 6.3802 INE001A14PU9 HDFC 359D 8-Sep-17 98.6124 6.4200 1 500 98.6124 6.4200 INE081A14635 TATA STEEL 90D 11-Sep-17 98.5440 6.4201 2 190 98.5440 6.4201 INE081A14635 TATA STEEL 90D 11-Sep-17 98.5622 6.4151 1 100 98.5622 6.4151 INE423A14DP1 ADANI ENTERPRISES 90D 14-Sep-17 97.7288 9.7500 1 100 97.7288 9.7500 INE909H14JS5 SHEBA PROPERTIES 344D 15-Sep-17 98.3905 6.7850 1 50 98.3905 6.7850 INE667F14CT6 SUNDARAM BNP 158D 18-Sep-17 98.4005 6.5199 1 100 98.4005 6.5199 INE121H14FK2 IL AND FS FIN SERV 348D 18-Sep-17 98.3329 6.8001 1 100 98.3329 6.8001 INE915D14AO9 CITICORP FIN (INDIA) 21323-Oct-17 97.6735 6.9000 1 150 97.6735 6.9000 INE134E14840 POWER FIN CORP 176D 15-Nov-17 97.3778 6.5964 4 135 97.3764 6.6001 INE134E14840 POWER FIN CORP 176D 15-Nov-17 97.3936 6.6000 2 100 97.3936 6.6000 INE404K14CP2 SHAPOORJI PAL 231D 14-Dec-17 96.5283 7.3750 1 75 96.5283 7.3750 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com