TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jun 20

Jun 20 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F14BG7 NABARD 91D 22-Jun-17 99.9655 6.2984 2 225 99.9655 6.2984 INE414G14FB2 MUTHOOT FIN 91D 22-Jun-17 99.9628 6.7915 1 25 99.9628 6.7915 INE110L14DE5 RELIANCE JIO INFO 59D 23-Jun-17 99.9487 6.2447 1 265 99.9487 6.2447 INE477S14173 TATA MOTORS FIN 91D 23-Jun-17 99.9476 6.3787 1 200 99.9476 6.3787 INE641O14629 PIRAMAL FIN 77D 23-Jun-17 99.9495 6.1473 1 195 99.9495 6.1473 INE556F14EZ4 SIDBI 88D 23-Jun-17 99.9487 6.2447 1 25 99.9487 6.2447 INE804I14PC7 ECL FIN 91D 23-Jun-17 99.9644 6.4993 1 25 99.9644 6.4993 INE556F14EZ4 SIDBI 88D 23-Jun-17 99.9660 6.2071 1 5 99.9660 6.2071 INE028E14CC0 KOTAK SECURITIES 36D 27-Jun-17 99.8774 6.4006 4 145 99.8774 6.4006 INE085A14CF1 CHAMBAL FERT 83D 27-Jun-17 99.8797 6.2803 1 25 99.8797 6.2803 INE759E14CZ1 L AND T FIN 364D 28-Jun-17 99.8599 6.4010 14 1120 99.8599 6.4010 INE756I14AR9 HDB FIN SERV 64D 29-Jun-17 99.8424 6.4016 1 280 99.8424 6.4016 INE069I14450 INDIABULLS REAL 28D 29-Jun-17 99.7796 8.9582 1 250 99.7796 8.9582 INE069I14450 INDIABULLS REAL 28D 29-Jun-17 99.8041 8.9555 1 250 99.8041 8.9555 INE274G14AT3 INDIABULLS VENT 28D 29-Jun-17 99.7967 8.2617 1 205 99.7967 8.2617 INE756I14AR9 HDB FIN SERV 64D 29-Jun-17 99.8501 6.8495 2 200 99.8501 6.8495 INE027E14DC0 L AND T FIN 44D 29-Jun-17 99.8424 6.4016 1 25 99.8424 6.4016 INE002A14425 RELIANCE INDUSTRIES 52D 30-Jun-17 99.8304 6.2009 1 580 99.8304 6.2009 INE148I14RH4 INDIABULLS HOUSING 63D 30-Jun-17 99.8449 6.2995 3 510 99.8449 6.2999 INE069I14435 INDIABULLS REAL 57D 30-Jun-17 99.7281 9.9514 1 400 99.7281 9.9514 INE036A14FE0 RELIANCE INFRAST 59D 30-Jun-17 99.7626 9.6508 4 333 99.7626 9.6508 INE531F14CN7 EDELWEISS SEC 30D 30-Jun-17 99.8443 6.3243 1 290 99.8443 6.3243 INE296A14LR0 BAJAJ FIN 88D 30-Jun-17 99.8294 6.2375 1 285 99.8294 6.2375 INE804I14PL8 ECL FIN 30D 30-Jun-17 99.8439 6.3406 1 150 99.8439 6.3406 INE556F14FG1 SIDBI 11D 30-Jun-17 99.8285 6.2705 1 50 99.8285 6.2705 INE557F14DU5 NATIONAL HOUSING 59D 30-Jun-17 99.8345 6.0508 1 5 99.8345 6.0508 INE641O14736 PIRAMAL FIN 60D 7-Jul-17 99.6941 6.9998 1 5 99.6941 6.9998 INE423A14CX7 ADANI ENTERPRISES 60D 11-Jul-17 99.4479 9.6493 1 50 99.4479 9.6493 INE114A14EF5 SAIL 91D 17-Jul-17 99.5462 6.3997 1 5 99.5462 6.3997 INE018E14JG7 SBI CARDS AND PAY 91D 17-Jul-17 99.5462 6.3997 1 5 99.5462 6.3997 INE178A14BQ3 CHENNAI PET 61D 18-Jul-17 99.5376 6.2800 1 5 99.5376 6.2800 INE148I14RO0 INDIABULLS HOUS 60D 25-Jul-17 99.4055 6.4203 1 5 99.4055 6.4203 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.3046 6.3900 1 5 99.3046 6.3900 INE205A14IY3 VEDANTA 73D 31-Jul-17 99.3014 6.4196 1 5 99.3014 6.4196 INE178A14BS9 CHENNAI PET 62D 3-Aug-17 99.2691 6.2498 1 5 99.2691 6.2498 INE854D14118 UNITED SPIRITS 61D 7-Aug-17 99.1928 6.3197 1 5 99.1928 6.3197 INE755K14492 DALMIA CEMENT 91D 8-Aug-17 99.1195 6.6171 1 50 99.1195 6.6171 INE205A14IT3 VEDANTA 91D 11-Aug-17 99.1109 6.4202 1 5 99.1109 6.4202 INE110L14DN6 RELIANCE JIO INFO 90D 14-Aug-17 99.0498 6.3665 5 235 99.0471 6.3846 INE556F14FC0 SIDBI 90D 14-Aug-17 99.0707 6.3403 1 100 99.0707 6.3403 INE713G14028 VODAFONE MOBILE 178D 14-Aug-17 99.0280 6.5139 1 75 99.0280 6.5139 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 99.0056 6.4316 1 48.7 99.0056 6.4316 INE522D14FW5 MANAPPURAM FIN 89D 16-Aug-17 98.9825 6.7001 1 5 98.9825 6.7001 INE641O14793 PIRAMAL FIN 88D 18-Aug-17 98.9466 6.6997 1 5 98.9466 6.6997 INE755K14500 DALMIA CEMENT 91D 22-Aug-17 98.8787 6.5701 1 25 98.8787 6.5701 INE572E14AT5 PNB HOUSING FIN 365D 23-Aug-17 98.8817 6.4499 1 50 98.8817 6.4499 INE001A14QO0 HDFC 175D 30-Aug-17 98.7638 6.4347 1 85 98.7638 6.4347 INE237W14033 BLUE STAR ENG 168D 31-Aug-17 98.6495 6.9400 1 15 98.6495 6.9400 INE725H14350 TATA PROJECTS 90D 6-Sep-17 98.6019 6.6352 1 50 98.6019 6.6352 INE001A14PU9 HDFC 359D 8-Sep-17 98.6124 6.4200 2 500 98.6124 6.4200 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 98.6332 6.3225 4 200 98.6327 6.3248 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 98.6506 6.3198 1 100 98.6506 6.3198 INE961V14055 KRIBHCO INFRAST 91D 14-Sep-17 98.3774 7.0002 1 25 98.3774 7.0002 INE089C14493 STERLITE TECHN 88D 15-Sep-17 98.4687 6.6002 1 50 98.4687 6.6002 INE053F14070 INDIAN RAILWAY 121D 21-Sep-17 98.4078 6.3501 2 225 98.4078 6.3501 INE027E14DK3 L AND T FIN 120D 13-Oct-17 97.8904 6.8400 3 300 97.8904 6.8400 INE915D14AO9 CITICORP FIN 213D 23-Oct-17 97.6915 6.9000 1 150 97.6915 6.9000 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 97.7810 6.6800 2 75 97.7810 6.6800 INE916D14A62 KOTAK MAH PRIME 327D 20-Dec-17 96.6796 6.8501 1 25 96.6796 6.8501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 