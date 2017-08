TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jun 21

Jun 21 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14QR3 HDFC 91D 22-Jun-17 99.9825 6.3886 3 290 99.9825 6.3886 INE261F14BG7 NABARD 91D 22-Jun-17 99.9826 6.3521 1 50 99.9826 6.3521 INE522D14FU9 MANAPPURAM FIN 62D 22-Jun-17 99.9809 6.9728 2 2 99.9809 6.9728 INE804I14PC7 ECL FIN 91D 23-Jun-17 99.9631 6.7353 2 325 99.9630 6.7550 INE169A14DM7 COROMANDEL 46D 23-Jun-17 99.9644 6.4993 1 100 99.9644 6.4993 INE866I14TP0 INDIA INFOLINE FIN 85D 23-Jun-17 99.9819 6.6077 1 100 99.9819 6.6077 INE780C14752 JM FIN 46D 26-Jun-17 99.9213 7.1870 2 238 99.9213 7.1870 INE019A14BD7 JSW STEEL 61D 27-Jun-17 99.8943 6.4369 1 150 99.8943 6.4369 INE759E14CZ1 L AND T FIN 364D 28-Jun-17 99.8847 7.0200 1 170 99.8847 7.0200 INE759E14CZ1 L AND T FIN 364D 28-Jun-17 99.8656 7.0174 1 50 99.8656 7.0174 INE233A14JC9 GODREJ INDUSTRIES 82D 28-Jun-17 99.8774 6.4006 1 50 99.8774 6.4006 INE027E14DC0 L AND T FIN 44D 29-Jun-17 99.8464 7.0200 1 225 99.8464 7.0200 INE476M14863 L AND T HOUSING FIN 44D 29-Jun-17 99.8563 6.5635 2 200 99.8556 6.5978 INE909H14JG0 SHEBA PROPERTIES 349D 29-Jun-17 99.8553 6.6115 1 25 99.8553 6.6115 INE531F14CN7 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Jun-17 99.8338 6.7516 2 155 99.8338 6.7516 INE657N14LG9 EDELWEISS COM 30D 30-Jun-17 99.8617 6.3196 3 155 99.8596 6.4148 INE804I14PL8 ECL FIN 30D 30-Jun-17 99.8338 6.7516 2 150 99.8338 6.7516 INE148I14RH4 INDIABULLS HOUS 63D 30-Jun-17 99.8621 6.3004 1 100 99.8621 6.3004 INE657N14LG9 EDELWEISS COM 30D 30-Jun-17 99.8387 6.5522 2 90 99.8338 6.7516 INE531F14CN7 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Jun-17 99.8523 6.7488 1 80 99.8523 6.7488 INE881J14LT6 SREI EQUIPMENT FIN 42D 30-Jun-17 99.8186 7.3701 1 55 99.8186 7.3701 INE423A14CX7 ADANI ENTERPRISES 60D 11-Jul-17 99.4742 9.6466 2 75 99.4742 9.6466 INE115A14557 LIC HOUSING FIN 86D 14-Jul-17 99.5679 6.8870 1 5 99.5679 6.8870 INE115A14557 LIC HOUSING FIN 86D 14-Jul-17 99.6097 6.5008 1 5 99.6097 6.5008 INE202B14JR0 DEWAN HOUSING 60D 18-Jul-17 99.5391 6.5003 1 5 99.5391 6.5003 INE688I14DP2 CAP FIRST 365D 19-Jul-17 99.4887 6.6994 2 5 99.4887 6.6994 INE001A14QU7 HDFC 61D 26-Jul-17 99.3890 6.5996 1 150 99.3890 6.5996 INE410J14967 KOTAK COMMOD 91D 27-Jul-17 99.3126 7.0177 1 25 99.3126 7.0177 INE621H14740 RELIGARE ENTER 59D 28-Jul-17 99.0162 9.8015 1 49 99.0162 9.8015 INE657N14LB0 EDELWEISS COM 70D 28-Jul-17 99.3231 6.9098 1 25 99.3231 6.9098 INE556F14FD8 SIDBI 74D 28-Jul-17 99.3873 6.2504 1 5 99.3873 6.2504 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.3366 6.2502 1 5 99.3366 6.2502 INE205A14IQ9 VEDANTA 91D 4-Aug-17 99.2107 6.5997 1 30 99.2107 6.5997 INE641O14728 PIRAMAL FIN 91D 4-Aug-17 99.2285 6.5997 1 5 99.2285 6.5997 INE205A14IT3 VEDANTA 91D 11-Aug-17 99.0862 6.6003 1 25 99.0862 6.6003 INE110L14DN6 RELIANCE JIO INFO 90D 14-Aug-17 99.0644 6.3837 1 65 99.0644 6.3837 INE205A14IU1 VEDANTA 91D 14-Aug-17 99.0864 6.3498 1 5 99.0864 6.3498 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 99.0201 6.4501 1 25 99.0201 6.4501 INE641O14751 PIRAMAL FIN 91D 16-Aug-17 99.0005 6.7000 1 5 99.0005 6.7000 INE140A14PH2 PIRAMAL ENTERPRISES 91D 16-Aug-17 99.0227 6.5497 1 5 99.0227 6.5497 INE205A14IV9 VEDANTA 91D 16-Aug-17 99.0522 6.3501 1 5 99.0522 6.3501 INE248U14893 IIFL WEALTH FIN 86D 16-Aug-17 99.0153 6.5998 1 5 99.0153 6.5998 INE148I14RQ5 INDIABULLS HOUSING 90D 29-Aug-17 98.7834 6.5149 1 25 98.7834 6.5149 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 98.6548 6.2999 1 50 98.6548 6.2999 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 98.6716 6.2999 1 25 98.6716 6.2999 INE053F14062 IRFC 157D 25-Sep-17 98.3573 6.3500 2 50 98.3573 6.3500 INE001A14PV7 HDFC 356D 25-Sep-17 98.3414 6.4800 1 25 98.3414 6.4800 INE916D14ZC9 KOTAK MAH PRIME 365D 28-Sep-17 98.2303 6.7100 1 50 98.2303 6.7100 INE001A14PY1 HDFC 364D 13-Oct-17 97.9679 6.7000 1 50 97.9679 6.7000 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 97.7920 6.7001 2 75 97.7920 6.7001 INE514E14MC8 EXIM 176D 29-Nov-17 97.2213 6.5201 2 100 97.2213 6.5201 INE155A14MV8 TATA MOTORS 182D 4-Dec-17 97.0773 6.6199 2 50 97.0773 6.6199 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 96.8967 6.6799 1 25 96.8967 6.6799 INE975F14LT4 KOTAK MAH INVEST 362D 13-Mar-18 95.1176 7.0700 1 25 95.1176 7.0700 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 95.3976 6.6200 1 75 95.3976 6.6200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com