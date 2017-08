TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jun 23

Jun 23 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE027E14BN1 L AND T FIN 348D 27-Jun-17 99.9288 6.5016 1 450 99.9288 6.5016 INE019A14BD7 JSW STEEL 61D 27-Jun-17 99.9299 6.4011 1 150 99.9299 6.4011 INE248U14786 IIFL WEALTH FIN 60D 27-Jun-17 99.9266 6.7027 1 75 99.9266 6.7027 INE008I14HV2 COX AND KINGS 61D 27-Jun-17 99.9299 6.4011 1 25 99.9299 6.4011 INE233A14JC9 GODREJ INDUSTRIES 82D 28-Jun-17 99.9124 6.4004 2 100 99.9124 6.4004 INE580B14GK0 GRUH FIN 79D 28-Jun-17 99.9825 6.3886 1 100 99.9825 6.3886 INE909H14KN4 SHEBA PROPERTIES 181D 28-Jun-17 99.9090 6.6491 3 95 99.9090 6.6491 INE759E14CZ1 L AND T FIN 364D 28-Jun-17 99.9111 6.4968 3 85 99.9057 6.8904 INE493F14235 TATA POWER DELHI 70D 28-Jun-17 99.9120 6.4297 1 25 99.9120 6.4297 INE763G14EG4 ICICI SECURITIES 61D 28-Jun-17 99.9100 6.5759 1 25 99.9100 6.5759 INE557F14DV3 NATIONAL HOUSING 22D 29-Jun-17 99.8965 6.3028 8 900 99.8965 6.3028 INE657N14KP2 EDELWEISS COMMOD 90D 29-Jun-17 99.8851 6.9978 1 200 99.8851 6.9978 INE031A14259 HOUSING AND URBAN 77D 29-Jun-17 99.8952 6.3840 2 150 99.8949 6.4003 INE860H14YG4 ADITYA BIRLA FIN 73D 29-Jun-17 99.8892 6.7478 1 100 99.8892 6.7478 INE476M14863 L AND T HOUSING FIN 44D 29-Jun-17 99.8933 6.4978 1 50 99.8933 6.4978 INE289B14BS2 GIC HOUSING FIN 49D 29-Jun-17 99.8933 6.4978 1 25 99.8933 6.4978 INE756I14AR9 HDB FIN SERV 64D 29-Jun-17 99.8933 6.4978 1 25 99.8933 6.4978 INE002A14425 RELIANCE INDUSTRIES 52D 30-Jun-17 99.8777 6.3841 3 350 99.8784 6.3483 INE001A14PM6 HDFC 364D 30-Jun-17 99.8745 6.5522 1 280 99.8745 6.5522 INE178A14BO8 CHENNAI PETROLEUM 58D 30-Jun-17 99.8784 6.3483 1 100 99.8784 6.3483 INE804I14PL8 ECL FIN 30D 30-Jun-17 99.8707 6.7508 1 70 99.8707 6.7508 INE027E14DD8 L AND T FIN 35D 30-Jun-17 99.8680 6.8920 1 50 99.8680 6.8920 INE850D14GB2 GODREJ AGROVET 17D 30-Jun-17 99.8784 6.3483 1 40 99.8784 6.3483 INE531F14CN7 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Jun-17 99.8707 6.7508 1 30 99.8707 6.7508 INE514E14ME4 EXIM 15D 6-Jul-17 99.7726 6.3992 2 200 99.7726 6.3992 INE233A14JD7 GODREJ INDUSTRIES 91D 13-Jul-17 99.6489 6.4302 1 25 99.6489 6.4302 INE538L14722 AADHAR HOUSING FIN 60D 28-Jul-17 99.3149 7.1939 1 50 99.3149 7.1939 INE641O14827 PIRAMAL FIN 65D 28-Jul-17 99.4426 6.5997 1 5 99.4426 6.5997 INE915T14113 SUN PHARMA LAB 90D 3-Aug-17 99.2884 6.3804 1 100 99.2884 6.3804 INE267A14226 HINDUSTAN ZINC 60D 4-Aug-17 99.3484 6.2998 1 5 99.3484 6.2998 INE404K14CQ0 SHAPOORJI PALLONJI 90D 10-Aug-17 99.0585 7.2274 1 35 99.0585 7.2274 INE110L14DL0 RELIANCE JIO INFO 91D 11-Aug-17 99.1481 6.4003 1 150 99.1481 6.4003 INE053T14790 ONGC MANGALORE 88D 11-Aug-17 99.1929 6.5997 1 5 99.1929 6.5997 INE445L14548 NABHA POWER 90D 14-Aug-17 99.0993 6.3797 1 300 99.0993 6.3797 INE069A14II6 ADITYA BIRLA NUVO 88D 18-Aug-17 99.0685 6.5999 1 5 99.0685 6.5999 INE002A14490 RELIANCE INDUSTRIES 62D 21-Aug-17 99.0227 6.5497 1 225 99.0227 6.5497 INE053T14824 ONGC MANGALORE 90D 22-Aug-17 98.9975 6.6003 1 5 98.9975 6.6003 INE915T14121 SUN PHARMA LAB 90D 29-Aug-17 98.8442 6.3701 2 100 98.8442 6.3701 INE001A14QO0 HDFC 175D 30-Aug-17 98.8181 6.4199 1 200 98.8181 6.4199 INE144H14AZ3 DEUTSCHE INVEST 182D 1-Sep-17 98.7127 6.7999 2 50 98.7127 6.7999 INE001A14PU9 HDFC 359D 8-Sep-17 98.6637 6.4202 2 150 98.6637 6.4202 INE909H14JS5 SHEBA PROPERTIES 344D 15-Sep-17 98.4564 6.8125 1 225 98.4564 6.8125 INE691I14EP4 L AND T INFRAST 364D 18-Sep-17 98.4281 6.7001 1 100 98.4281 6.7001 INE001A14QY9 HDFC 90D 20-Sep-17 98.4587 6.4200 1 250 98.4587 6.4200 INE053F14070 IRFC 121D 21-Sep-17 98.4584 6.3499 3 325 98.4584 6.3499 INE053F14062 IRFC 157D 25-Sep-17 98.3910 6.3499 4 200 98.3910 6.3499 INE759E14DP0 L AND T FIN 364D 28-Sep-17 98.2506 6.7000 1 125 98.2506 6.7000 INE735N14084 BMW INDIA FIN 364D 26-Oct-17 97.6630 6.9873 2 50 97.6630 6.9873 INE001A14QV5 HDFC 174D 20-Nov-17 97.3281 6.6801 1 25 97.3281 6.6801 INE916D14A62 KOTAK MAH PRIME 327D 20-Dec-17 96.7800 6.9000 1 50 96.7800 6.9000 INE523E14QX6 L AND T FIN 364D 27-Dec-17 96.6469 6.9199 2 100 96.6469 6.9199 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 95.4306 6.6200 1 100 95.4306 6.6200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com