TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jun 28

Jun 28 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE027E14DC0 L AND T FIN 44D 29-Jun-17 99.9819 6.6170 16 1295 99.9822 6.4982 INE557F14DV3 NATIONAL HOUSING BK 22D 29-Jun-17 99.9819 6.6077 5 375 99.9819 6.6077 INE891D14PF8 REDINGTON INDIA 27D 29-Jun-17 99.9828 6.2791 1 150 99.9828 6.2791 INE866I14TS4 INDIA INFOLINE FIN 77D 29-Jun-17 99.9808 7.0093 1 100 99.9808 7.0093 INE860H14YG4 ADITYA BIRLA FIN 73D 29-Jun-17 99.9823 6.4616 1 100 99.9823 6.4616 INE031A14259 HOUSING AND URBAN 77D 29-Jun-17 99.9824 6.4343 2 80 99.9820 6.5712 INE915D14AT8 CITICORP FIN (INDIA) 29D29-Jun-17 99.9823 6.4616 1 50 99.9823 6.4616 INE691I14FT3 L AND T INFRAST FIN 44D29-Jun-17 99.9815 6.7537 1 50 99.9815 6.7537 INE085A14CJ3 CHAMBAL FERTILISERS 55D 29-Jun-17 99.9818 6.6442 1 25 99.9818 6.6442 INE804I14PO2 ECL FIN 7D 29-Jun-17 99.9808 7.0093 1 25 99.9808 7.0093 INE721A14990 SHRIRAM TRANSPORT 87D 29-Jun-17 99.9816 6.7172 1 25 99.9816 6.7172 INE532F14YQ2 EDELWEISS FIN SERV 14D 29-Jun-17 99.9811 6.8998 1 5 99.9811 6.8998 INE002A14425 RELIANCE INDUSTRIES 52D 30-Jun-17 99.9651 6.3669 2 400 99.9651 6.3715 INE514E14LN7 EXIM 130D 30-Jun-17 99.9644 6.4993 4 345 99.9644 6.4993 INE110L14DG0 RELIANCE JIO INFO 53D 30-Jun-17 99.9652 6.3532 1 290 99.9652 6.3532 INE860H14ZA4 ADITYA BIRLA FIN 7D 30-Jun-17 99.9617 6.9924 2 150 99.9617 6.9924 INE296A14LR0 BAJAJ FIN 88D 30-Jun-17 99.9652 6.3532 1 100 99.9652 6.3532 INE965U14108 CAP FIRST HOME FIN 46D 30-Jun-17 99.9628 6.7915 2 100 99.9628 6.7915 INE763G14EF6 ICICI SECURITIES 78D 30-Jun-17 99.9630 6.7550 1 100 99.9630 6.7550 INE044A14195 SUN PHARMACEUTICAL 72D 30-Jun-17 99.9661 6.1888 1 40 99.9661 6.1888 INE001A14PM6 HDFC 364D 30-Jun-17 99.9653 6.3319 2 30 99.9644 6.4993 INE657N14LG9 EDELWEISS COMMOD 30D 30-Jun-17 99.9640 6.5724 1 25 99.9640 6.5724 INE531F14CN7 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Jun-17 99.9631 6.7367 1 10 99.9631 6.7367 INE557F14DU5 NATIONAL HOUSING BK 59D 30-Jun-17 99.9649 6.4080 1 5 99.9649 6.4080 INE523E14QA4 L AND T FIN 364D 6-Jul-17 99.8497 6.8678 1 10 99.8497 6.8678 INE804I14PK0 ECL FIN 60D 28-Jul-17 99.4076 7.2505 1 50 99.4076 7.2505 INE244N14152 MAH VEHICLE MANUF 63D 28-Jul-17 99.4980 6.3502 1 5 99.4980 6.3502 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.4414 6.4072 3 35 99.4507 6.3001 INE087M14108 BAHADUR CHAND 89D 31-Jul-17 99.4204 6.6496 1 5 99.4204 6.6496 INE140A14PM2 PIRAMAL ENTERPRISES 77D 9-Aug-17 99.2862 6.4002 1 5 99.2862 6.4002 INE110L14DL0 RELIANCE JIO INFO 91D 11-Aug-17 99.2575 6.3498 1 100 99.2575 6.3498 INE804I14PN4 ECL FIN 58D 11-Aug-17 99.1336 7.2500 1 50 99.1336 7.2500 INE556F14FC0 SIDBI 90D 14-Aug-17 99.2061 6.3498 1 500 99.2061 6.3498 INE742O14468 RELIANCE RETAIL 59D 14-Aug-17 99.2061 6.3498 1 100 99.2061 6.3498 INE522D14FW5 MANAPPURAM FIN 89D 16-Aug-17 99.1086 6.6997 1 5 99.1086 6.6997 INE069A14II6 ADITYA BIRLA NUVO 88D 18-Aug-17 99.1242 6.4498 1 5 99.1242 6.4498 INE140A14PL4 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 21-Aug-17 99.0792 6.4003 1 5 99.0792 6.4003 INE205A14IZ0 VEDANTA 91D 21-Aug-17 99.0821 6.3799 1 5 99.0821 6.3799 INE261F14BN3 NABARD 60D 22-Aug-17 99.0552 6.3298 2 100 99.0552 6.3298 INE261F14BN3 NABARD 60D 22-Aug-17 99.0700 6.3451 1 25 99.0700 6.3451 INE572E14BP1 PNB HOUSING FIN 90D 24-Aug-17 99.0028 6.4499 2 200 99.0028 6.4499 INE641O14843 PIRAMAL FIN 90D 24-Aug-17 98.9900 6.6502 1 5 98.9900 6.6502 INE205A14JA1 VEDANTA 90D 24-Aug-17 99.0276 6.4002 1 5 99.0276 6.4002 INE244N14178 MAH VEHICLE MANUF 62D 28-Aug-17 98.9589 6.4000 1 200 98.9589 6.4000 INE916D14B38 KOTAK MAH PRIME 199D 4-Sep-17 98.7763 6.6498 2 175 98.7763 6.6498 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 98.7658 6.3349 1 495.5 98.7658 6.3349 INE514E14MF1 EXIM 90D 21-Sep-17 98.5482 6.3260 2 250 98.5496 6.3199 INE523H14XS5 JM FIN PRODUCTS 342D 25-Sep-17 98.3407 6.9198 1 25 98.3407 6.9198 INE931S14666 ADANI TRANSMISSION 211D 28-Sep-17 98.3088 6.9001 1 100 98.3088 6.9001 INE514E14MC8 EXIM 176D 29-Nov-17 97.3307 6.5001 4 300 97.3307 6.5001 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 97.1641 6.7001 2 75 97.1641 6.7001 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 97.0084 6.7000 2 75 97.0084 6.7000 INE916D14C29 KOTAK MAH PRIME 258D 14-Dec-17 96.9305 6.8800 1 100 96.9305 6.8800 INE306N14KM3 TATA CAP FIN SERV 245D 29-Dec-17 96.6422 6.9299 3 150 96.6422 6.9299 INE975F14KW0 KOTAK MAH INVEST 365D 12-Jan-18 96.3595 6.9999 1 75 96.3595 6.9999 INE001A14QX1 HDFC 364D 4-Jun-18 93.8617 7.0000 1 75 93.8617 7.0000 INE977J14FF3 TRAPTI TRADING AND 365D 8-Jun-18 93.2814 7.6200 1 25 93.2814 7.6200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com