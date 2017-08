TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jun 29

Jun 29 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE002A14425 RELIANCE INDUSTRIES 52D 30-Jun-17 99.9827 6.3156 7 925 99.9827 6.3156 INE525R14049 JM FIN PROPERTIES AND 8D30-Jun-17 99.9774 8.2509 2 750 99.9774 8.2509 INE523H14B88 JM FIN PRODUCTS 8D 30-Jun-17 99.9774 8.2509 4 600 99.9774 8.2509 INE700L14058 CR RETAIL MALLS (INDIA) 30-Jun-17 99.9774 8.2509 2 475 99.9774 8.2509 INE641O14595 PIRAMAL FIN 88D 30-Jun-17 99.9819 6.6077 1 225 99.9819 6.6077 INE804I14PL8 ECL FIN 30D 30-Jun-17 99.9818 6.6320 2 225 99.9815 6.7537 INE511C14QH8 MAGMA FINCORP 29D 30-Jun-17 99.9820 6.5712 2 175 99.9820 6.5712 INE522H14146 J.M.FIN AND INVEST. 8D 30-Jun-17 99.9774 8.2509 1 160 99.9774 8.2509 INE901W14133 JM FIN CAP 8D 30-Jun-17 99.9774 8.2509 1 150 99.9774 8.2509 INE044A14195 SUN PHARMACEUTICAL 72D 30-Jun-17 99.9830 6.2061 1 145 99.9830 6.2061 INE012I14HO9 JM FIN SERV 8D 30-Jun-17 99.9774 8.2509 1 140 99.9774 8.2509 INE881J14LT6 SREI EQUIPMENT FIN 42D 30-Jun-17 99.9801 7.2649 1 125 99.9801 7.2649 INE872A14KC2 SREI INFRAST FIN 38D 30-Jun-17 99.9798 7.3745 1 100 99.9798 7.3745 INE550X14029 SHAREKHAN FIN SERV 7D 30-Jun-17 99.9781 7.9953 1 100 99.9781 7.9953 INE657N14LG9 EDELWEISS COMMOD 30D 30-Jun-17 99.9815 6.7537 2 100 99.9815 6.7537 INE965U14108 CAP FIRST HOME FIN 46D 30-Jun-17 99.9819 6.6077 1 50 99.9819 6.6077 INE556F14FG1 SIDBI 11D 30-Jun-17 99.9829 6.2426 1 50 99.9829 6.2426 INE816K14369 RSPL 80D 30-Jun-17 99.9822 6.4982 1 50 99.9822 6.4982 INE148I14RH4 INDIABULLS HOUSING 63D 30-Jun-17 99.9828 6.2791 1 35 99.9828 6.2791 INE495A14553 DALMIA BHARAT SUGAR 57D 30-Jun-17 99.9796 7.4475 1 35 99.9796 7.4475 INE296A14LR0 BAJAJ FIN 88D 30-Jun-17 99.9821 6.5347 1 25 99.9821 6.5347 INE850D14GB2 GODREJ AGROVET 17D 30-Jun-17 99.9826 6.3521 1 15 99.9826 6.3521 INE866I14TR6 INDIA INFOLINE FIN 90D 4-Jul-17 99.9062 6.8538 1 100 99.9062 6.8538 INE760E14040 TATA INDUSTRIES 89D 11-Jul-17 99.7868 6.4987 3 140 99.7868 6.4987 INE866I14UL7 INDIA INFOLINE FIN 22D 12-Jul-17 99.7083 8.2136 12 2850 99.7075 8.2366 INE466L14304 IIFL WEALTH MANAGE 22D 14-Jul-17 99.6626 8.2379 3 1350 99.6626 8.2379 INE248U14AA8 IIFL WEALTH FIN 22D 14-Jul-17 99.6626 8.2379 3 450 99.6626 8.2379 INE018E14JG7 SBI CARDS AND PAY 91D 17-Jul-17 99.6805 6.4995 6 340 99.6805 6.4995 INE523H14B96 JM FIN PRODUCTS 25D 17-Jul-17 99.6213 7.7087 3 325 99.6044 8.0537 INE539K14607 HDFC CREDILA FIN 90D 17-Jul-17 99.6805 6.4995 2 95 99.6805 6.4995 INE114A14EF5 SAIL 91D 17-Jul-17 99.7121 6.1992 1 5 99.7121 6.1992 INE522D14FX3 MANAPPURAM FIN 60D 18-Jul-17 99.6658 6.7996 1 5 99.6658 6.7996 INE306N14KV4 TATA CAP FIN SERV 65D 19-Jul-17 99.6451 6.5000 1 100 99.6451 6.5000 INE140A14MV0 PIRAMAL ENTERPRISES 363D25-Jul-17 99.5301 6.6278 1 50 99.5301 6.6278 INE668E14532 HERO CYCLES 30D 27-Jul-17 99.5063 6.4677 1 25 99.5063 6.4677 INE556F14FD8 SIDBI 74D 28-Jul-17 99.5334 6.1104 2 10 99.5266 6.2005 INE423A14DH8 ADANI ENTERPRISES 60D 31-Jul-17 99.1996 9.5001 1 50 99.1996 9.5001 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.4681 6.2966 3 15 99.4678 6.2998 INE019A14BG0 JSW STEEL 84D 31-Jul-17 99.4594 6.3997 1 5 99.4594 6.3997 INE641O14710 PIRAMAL FIN 90D 3-Aug-17 99.3614 6.8996 1 5 99.3614 6.8996 INE641O14728 PIRAMAL FIN 91D 4-Aug-17 99.3427 6.9001 1 5 99.3427 6.9001 INE140A14PQ3 PIRAMAL ENTERPRISES 60D 4-Aug-17 99.3853 6.4501 1 5 99.3853 6.4501 INE522D14GC5 MANAPPURAM FIN 64D 4-Aug-17 99.3900 6.4005 1 5 99.3900 6.4005 INE657N14LK1 EDELWEISS COMMOD 59D 7-Aug-17 99.3309 6.4702 1 5 99.3309 6.4702 INE140A14PE9 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 10-Aug-17 99.2586 6.6496 1 25 99.2586 6.6496 INE522D14FW5 MANAPPURAM FIN 89D 16-Aug-17 99.1826 6.4002 1 5 99.1826 6.4002 INE414G14FH9 MUTHOOT FIN 89D 16-Aug-17 99.1826 6.4002 1 5 99.1826 6.4002 INE860H14YW1 ADITYA BIRLA FIN 74D 18-Aug-17 99.0838 6.7501 1 100 99.0838 6.7501 INE915D14AV4 CITICORP FIN (INDIA) 61D21-Aug-17 99.0436 6.6501 1 200 99.0436 6.6501 INE191H14223 PVR 90D 21-Aug-17 99.0498 6.6066 1 21.8 99.0498 6.6066 INE248U14885 IIFL WEALTH FIN 90D 21-Aug-17 99.0825 6.4998 1 10 99.0825 6.4998 INE522D14FY1 MANAPPURAM FIN 91D 21-Aug-17 99.0965 6.3997 1 5 99.0965 6.3997 INE674K14040 ADITYA BIRLA FIN SERV 22-Aug-17 99.0507 6.6003 1 5 99.0507 6.6003 INE248U14950 IIFL WEALTH FIN 87D 24-Aug-17 99.0300 6.5003 1 10 99.0300 6.5003 INE729N14AH7 TVS CREDIT SERV 90D 24-Aug-17 98.9278 7.0642 1 8 98.9278 7.0642 INE641O14843 PIRAMAL FIN 90D 24-Aug-17 99.0448 6.4002 1 5 99.0448 6.4002 INE870H14DI3 NETWORK18 MEDIA 91D 4-Sep-17 98.8389 6.3997 1 100 98.8389 6.3997 INE916D14B38 KOTAK MAH PRIME 199D 4-Sep-17 98.7940 6.6502 1 75 98.7940 6.6502 INE916D14B38 KOTAK MAH PRIME 199D 4-Sep-17 98.8118 6.6501 1 50 98.8118 6.6501 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 98.7968 6.3502 2 100 98.7968 6.3502 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 98.7761 6.3698 1 50 98.7761 6.3698 INE896L14948 INDOSTAR CAP FIN 165D 8-Sep-17 98.6737 6.9099 1 10 98.6737 6.9099 INE140A14PB5 PIRAMAL ENTERPRISES 140D15-Sep-17 98.6371 6.5498 1 250 98.6371 6.5498 INE909H14JS5 SHEBA PROPERTIES 344D 15-Sep-17 98.5726 6.7762 1 98.8 98.5726 6.7762 INE514E14MF1 EXIM 90D 21-Sep-17 98.5597 6.3499 2 300 98.5597 6.3499 INE053F14070 IRFC 121D 21-Sep-17 98.5597 6.3499 1 100 98.5597 6.3499 INE514E14MF1 EXIM 90D 21-Sep-17 98.5832 6.3200 1 25 98.5832 6.3200 INE860H14YZ4 ADITYA BIRLA FIN 91D 22-Sep-17 98.4795 6.6300 1 300 98.4795 6.6300 INE511C14QK2 MAGMA FINCORP 91D 22-Sep-17 97.8757 9.3200 1 235 97.8757 9.3200 INE962S14430 TATA POWER SOLAR 86D 22-Sep-17 98.4920 6.5747 1 50 98.4920 6.5747 INE001A14PV7 HDFC 356D 25-Sep-17 98.4571 6.4998 1 225 98.4571 6.4998 INE001A14PV7 HDFC 356D 25-Sep-17 98.4743 6.5001 1 50 98.4743 6.5001 INE523H14XS5 JM FIN PRODUCTS 342D 25-Sep-17 98.3590 6.9200 1 25 98.3590 6.9200 INE704I14643 BARCLAYS INVEST 354D 26-Sep-17 98.3537 6.8647 1 50 98.3537 6.8647 INE742F14DE7 ADANI PORTS AND SPL227D 28-Sep-17 98.4029 6.5099 2 250 98.4029 6.5099 INE931S14666 ADANI TRANSMISSION 211D 28-Sep-17 98.3307 6.8849 4 200 98.3319 6.8798 INE916D14ZC9 KOTAK MAH PRIME 365D 28-Sep-17 98.3691 6.6500 2 100 98.3691 6.6500 INE759E14DP0 L AND T FIN 364D 28-Sep-17 98.3570 6.7001 1 75 98.3570 6.7001 INE722A14899 SHRIRAM CITY UNION 357D 28-Sep-17 98.3281 6.8200 1 50 98.3281 6.8200 INE018A14ES1 LARSEN AND TOUBRO 114D 29-Sep-17 98.4343 6.3799 1 200 98.4343 6.3799 INE144H14BB2 DEUTSCHE INVEST 170D 29-Sep-17 98.2346 7.1299 1 35 98.2346 7.1299 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 97.9266 6.7201 1 50 97.9266 6.7201 INE001A14QC5 HDFC 364D 7-Nov-17 97.6625 6.7201 1 100 97.6625 6.7201 INE134E14840 PFC 176D 15-Nov-17 97.5391 6.6250 3 150 97.5391 6.6251 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 97.1907 6.7200 1 175 97.1907 6.7200 INE916D14D36 KOTAK MAH PRIME 310D 9-Mar-18 95.3662 7.0100 1 25 95.3662 7.0100 INE657N14LJ3 EDELWEISS COMMOD 285D 20-Mar-18 94.6921 7.7499 1 15 94.6921 7.7499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 

Reporting procedure remains the same.