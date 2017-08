TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jul 4

Jul 4 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE514E14ME4 EXIM 15D 6-Jul-17 99.9652 6.3532 1 6 99.9652 6.3532 INE866I14UL7 INDIA INFOLINE FIN 22D 12-Jul-17 99.8140 8.5011 3 550 99.8140 8.5021 INE866I14UL7 INDIA INFOLINE FIN 22D 12-Jul-17 99.8373 8.4975 1 75 99.8373 8.4975 INE466L14304 IIFL WEALTH MAN 22D 14-Jul-17 99.7677 8.5000 2 1150 99.7677 8.5000 INE248U14AA8 IIFL WEALTH FIN 22D 14-Jul-17 99.7677 8.5000 1 50 99.7677 8.5000 INE522D14FX3 MANAPPURAM FIN 60D 18-Jul-17 99.7406 6.7805 1 100 99.7406 6.7805 INE001A14PO2 HDFC 364D 20-Jul-17 99.7202 6.4008 2 275 99.7202 6.4008 INE261F14BI3 NABARD 90D 20-Jul-17 99.7224 6.3504 1 50 99.7224 6.3504 INE001A14QU7 HDFC 61D 26-Jul-17 99.6157 6.4005 1 175 99.6157 6.4005 INE140A14PA7 PIRAMAL ENTER 90D 27-Jul-17 99.6068 6.5493 1 5 99.6068 6.5493 INE205A14IP1 VEDANTA 91D 28-Jul-17 99.5777 6.4497 1 65 99.5777 6.4497 INE556F14FD8 SIDBI 74D 28-Jul-17 99.5875 6.2994 1 25 99.5875 6.2994 INE886I14689 MOTILAL OSWAL SEC 63D 28-Jul-17 99.5481 6.9038 1 1 99.5481 6.9038 INE657N14LH7 EDELWEISS COMMOD 60D 31-Jul-17 99.5142 6.5994 1 100 99.5142 6.5994 INE804I14PQ7 ECL FIN 28D 31-Jul-17 99.5142 6.5994 2 50 99.5142 6.5994 INE742F14DM0 ADANI PORTS 91D 1-Aug-17 99.5228 6.2505 1 195 99.5228 6.2505 INE774D14ME6 MAH AND MAH FIN 92D 2-Aug-17 99.4784 6.5994 2 125 99.4784 6.5994 INE306N14KR2 TATA CAP FIN SERV 90D 10-Aug-17 99.3528 6.4261 1 295 99.3528 6.4261 INE916D14YW0 KOTAK MAH PRIME 365D 11-Aug-17 99.3176 6.5997 1 25 99.3176 6.5997 INE053T14790 ONGC MANGALORE 88D 11-Aug-17 99.3024 6.9301 1 5 99.3024 6.9301 INE713G14028 VODAFONE MOBILE 178D 14-Aug-17 99.2754 6.4978 1 100 99.2754 6.4978 INE248U14877 IIFL WEALTH FIN 89D 14-Aug-17 99.2271 6.9343 1 50 99.2271 6.9343 INE404K14CM9 SHAPOORJI PAL 180D 22-Aug-17 99.0631 7.0450 1 100 99.0631 7.0450 INE114A14EM1 SAIL 91D 23-Aug-17 99.1250 6.4439 1 50 99.1250 6.4439 INE774D14LU4 MAH AND MAH FIN 178D 24-Aug-17 99.1080 6.5702 2 175 99.1080 6.5702 INE371K14522 TATA REALTY 151D 25-Aug-17 99.0196 6.9498 1 150 99.0196 6.9498 INE178A14BU5 CHENNAI PET 59D 28-Aug-17 99.0257 6.6503 1 5 99.0257 6.6503 INE657N14LP0 EDELWEISS COM 71D 29-Aug-17 98.9784 6.8497 1 5 98.9784 6.8497 INE296A14MG1 BAJAJ FIN 91D 31-Aug-17 98.9617 6.6027 1 100 98.9617 6.6027 INE148I14SA7 INDIABULLS HOUS 79D 31-Aug-17 98.9722 6.6499 1 5 98.9722 6.6499 INE916D14B38 KOTAK MAH PRIME 199D 4-Sep-17 98.8961 6.5716 2 175 98.8913 6.6002 INE774D14LY6 MAH AND MAH 182D 4-Sep-17 98.8996 6.5502 1 150 98.8996 6.5502 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 98.8648 6.3501 1 100 98.8648 6.3501 INE140A14PD1 PIRAMAL ENTER 133D 12-Sep-17 98.7806 6.5301 3 250 98.7806 6.5301 INE916D14B95 KOTAK MAH PRIME 177D 15-Sep-17 98.7069 6.5502 1 100 98.7069 6.5502 INE121H14FK2 IL AND FS FIN SERV 348D 18-Sep-17 98.5836 6.9002 1 150 98.5836 6.9002 INE860H14YZ4 ADITYA BIRLA FIN 91D 22-Sep-17 98.5804 6.5702 5 300 98.5804 6.5702 INE001A14PV7 HDFC 356D 25-Sep-17 98.5611 6.4201 1 25 98.5611 6.4201 INE849D14FE0 ICICI SECURITIES 90D 26-Sep-17 98.5038 6.6001 2 100 98.5038 6.6001 INE121H14HB7 IL AND FS FIN SERV 90D 27-Sep-17 98.4186 6.8998 1 50 98.4186 6.8998 INE477A14692 CANFIN HOMES 175D 27-Sep-17 98.5270 6.4198 2 49.1 98.5270 6.4198 INE691I14ET6 L AND T INFRAST 360D 29-Sep-17 98.4328 6.6797 1 50 98.4328 6.6797 INE850D14GE6 GODREJ AGROVET 88D 29-Sep-17 98.4957 6.4075 1 50 98.4957 6.4075 INE404K14CK3 SHAPOORJI PAL 256D 24-Oct-17 97.7944 7.3500 1 150 97.7944 7.3500 INE134E14865 PFC 180D 5-Dec-17 97.2708 6.6501 1 50 97.2708 6.6501 INE155A14MS4 TATA MOTORS 234D 29-Dec-17 96.8131 6.7501 1 65 96.8131 6.7501 INE916D14A39 KOTAK MAH PRIME 364D 12-Jan-18 96.4462 7.0049 1 10 96.4462 7.0049 INE756I14AY5 HDB FIN SERV 242D 29-Jan-18 96.1992 6.9000 1 100 96.1992 6.9000 INE124N14024 ESS KAY FINCORP 364D 31-Jan-18 93.9192 11.2000 1 1 93.9192 11.2000 INE134E14873 PFC 320D 15-May-18 94.5030 6.7400 5 300 94.4568 6.8000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com