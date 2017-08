TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jul 5

Jul 5 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE523E14QA4 L AND T FIN 364D 6-Jul-17 99.9816 6.7172 1 25 99.9816 6.7172 INE191S14188 KHYATI REALTORS 90D 10-Jul-17 99.9233 7.0042 1 150 99.9233 7.0042 INE891K14ED2 AXIS FIN 7D 10-Jul-17 99.9266 6.7027 1 25 99.9266 6.7027 INE657N14LV8 EDELWEISS COMMOD 7D 10-Jul-17 99.8838 8.4925 1 10 99.8838 8.4925 INE001A14PN4 HDFC 364D 11-Jul-17 99.8957 6.3515 1 100 99.8957 6.3515 INE027E14DO5 L AND T FIN 7D 11-Jul-17 99.9042 7.0001 1 5 99.9042 7.0001 INE866I14UL7 INDIA INFOLINE FIN 22D 12-Jul-17 99.8373 8.4975 1 75 99.8373 8.4975 INE756I14965 HDB FIN SERV 364D 14-Jul-17 99.8449 6.2999 1 25 99.8449 6.2999 INE114A14EF5 SAIL 91D 17-Jul-17 99.7884 6.4498 1 195 99.7884 6.4498 INE582L14BK6 TATA HOUSING DEV 90D 18-Jul-17 99.7662 6.5798 1 7 99.7662 6.5798 INE114A14EG3 SAIL 91D 19-Jul-17 99.7565 6.3639 8 900 99.7565 6.3639 INE114A14EH1 SAIL 91D 20-Jul-17 99.7391 6.3652 1 100 99.7391 6.3652 INE205A14IN6 VEDANTA 91D 24-Jul-17 99.6628 6.4997 1 75 99.6628 6.4997 INE102D14229 GODREJ CONSUMER 63D 24-Jul-17 99.6654 6.4494 1 50 99.6654 6.4494 INE556F14FD8 SIDBI 74D 28-Jul-17 99.5983 6.4005 1 130 99.5983 6.4005 INE621H14740 RELIGARE ENTER 59D 28-Jul-17 99.3120 10.9939 1 75 99.3120 10.9939 INE886I14689 MOTILAL OSWAL 63D 28-Jul-17 99.5858 6.6005 1 10 99.5858 6.6005 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.5549 6.2770 5 395 99.5578 6.2354 INE169A14DN5 COROMANDEL INT 68D 31-Jul-17 99.5426 6.4507 1 95 99.5426 6.4507 INE804I14PQ7 ECL FIN 28D 31-Jul-17 99.5321 6.5995 1 40 99.5321 6.5995 INE531F14CO5 EDELWEISS SECURITIES 28D31-Jul-17 99.5321 6.5995 1 35 99.5321 6.5995 INE531F14CO5 EDELWEISS SECURITIES 28D31-Jul-17 99.5501 6.5982 1 35 99.5501 6.5982 INE423A14DH8 ADANI ENTERPRISES 60D 31-Jul-17 99.3164 9.6627 1 30 99.3164 9.6627 INE804I14PQ7 ECL FIN 28D 31-Jul-17 99.5534 6.5496 1 25 99.5534 6.5496 INE261F14BL7 NABARD 59D 4-Aug-17 99.4808 6.3499 1 200 99.4808 6.3499 INE267A14226 HINDUSTAN ZINC 60D 4-Aug-17 99.4980 6.3502 1 200 99.4980 6.3502 INE019A14BM8 JSW STEEL 70D 4-Aug-17 99.4576 6.6352 1 25 99.4576 6.6352 INE165K14486 JHAJJAR POWER 53D 8-Aug-17 99.3807 6.6898 1 25 99.3807 6.6898 INE657N14LL9 EDELWEISS COMMOD 59D 11-Aug-17 99.3533 6.5995 1 5 99.3533 6.5995 INE556F14FB2 SIDBI 88D 11-Aug-17 99.3873 6.2504 1 5 99.3873 6.2504 INE267A14192 HINDUSTAN ZINC 91D 21-Aug-17 99.1877 6.3599 1 100 99.1877 6.3599 INE002A14490 RELIANCE INDUSTRIES 62D 21-Aug-17 99.2086 6.3297 1 25 99.2086 6.3297 INE261F14BN3 NABARD 60D 22-Aug-17 99.1877 6.3599 1 100 99.1877 6.3599 INE657N14LP0 EDELWEISS COMMOD 71D 29-Aug-17 98.9790 6.8456 1 5 98.9790 6.8456 INE018E14JR4 SBI CARDS AND PAY 92D 29-Aug-17 99.0475 6.5001 1 5 99.0475 6.5001 INE860H14YU5 ADITYA BIRLA FIN 90D 31-Aug-17 99.0201 6.4501 1 5 99.0201 6.4501 INE134E14857 PFC 90D 6-Sep-17 98.9134 6.3645 1 25 98.9134 6.3645 INE081A14635 TATA STEEL 90D 11-Sep-17 98.8181 6.4199 1 300 98.8181 6.4199 INE140A14PD1 PIRAMAL ENTER 133D 12-Sep-17 98.7769 6.5501 1 100 98.7769 6.5501 INE494B14158 TVS MOTOR COM 150D 15-Sep-17 98.7533 6.3999 1 50 98.7533 6.3999 INE514E14MF1 EXIM 90D 21-Sep-17 98.6612 6.3499 1 600 98.6612 6.3499 INE572E14BX5 PNB HOUSING FIN 90D 21-Sep-17 98.6487 6.4100 2 300 98.6487 6.4100 INE053F14070 IRFC 121D 21-Sep-17 98.6667 6.3236 4 175 98.6674 6.3201 INE535H14FU2 FULLERTON INDIA 364D 21-Sep-17 98.5947 6.6698 1 100 98.5947 6.6698 INE001A14PV7 HDFC 356D 25-Sep-17 98.6039 6.3801 2 1000 98.6039 6.3801 INE018A14EU7 LARSEN AND TOU 103D 25-Sep-17 98.5870 6.3797 2 300 98.5870 6.3797 INE053F14062 IRFC 157D 25-Sep-17 98.5957 6.3399 1 50 98.5957 6.3399 INE860H14YE9 ADITYA BIRLA FIN 174D 28-Sep-17 98.4931 6.5698 1 200 98.4931 6.5698 INE916D14ZC9 KOTAK MAH PRIME 365D 28-Sep-17 98.4976 6.5499 1 50 98.4976 6.5499 INE306N14LD0 TATA CAP FIN SERV 184D 29-Nov-17 97.3039 6.8799 2 200 97.3039 6.8799 INE306N14LE8 TATA CAP FIN SERV 184D 30-Nov-17 97.2860 6.8800 2 200 97.2860 6.8800 INE306N14JJ1 TATA CAP FIN SERV 365D 8-Dec-17 97.1435 6.8800 1 50 97.1435 6.8800 INE306N14KN1 TATA CAP FIN SERV 243D 27-Dec-17 96.8244 6.8799 1 100 96.8244 6.8799 INE306N14KO9 TATA CAP FIN SERV 244D 28-Dec-17 96.8067 6.8800 1 100 96.8067 6.8800 INE306N14KM3 TATA CAP FIN SERV 245D 29-Dec-17 96.7890 6.8801 1 100 96.7890 6.8801 INE306N14LG3 TATA CAP FIN SERV 239D 31-Jan-18 96.1780 6.9400 1 100 96.1780 6.9400 INE306N14LF5 TATA CAP FIN SERV 302D 28-Mar-18 95.1965 6.9500 2 200 95.1965 6.9500 INE134E14873 PFC 320D 15-May-18 94.4965 6.7700 2 50 94.4965 6.7700 INE134E14873 PFC 320D 15-May-18 94.5284 6.7500 1 50 94.5284 6.7500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 