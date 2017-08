TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jul 19

Jul 19 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F14BJ1 NABARD 90D 24-Jul-17 99.9138 6.2980 2 155 99.9138 6.2980 INE001A14QU7 HDFC 61D 26-Jul-17 99.8774 6.4006 1 50 99.8774 6.4006 INE556F14FD8 SIDBI 74D 28-Jul-17 99.8429 6.3813 1 5 99.8429 6.3813 INE531F14CO5 EDELWEISS SECURITIES 28D31-Jul-17 99.7835 6.5995 2 150 99.7835 6.5995 INE208A14AT4 ASHOK LEYLAND 68D 31-Jul-17 99.7900 6.4009 1 100 99.7900 6.4009 INE881J14LZ3 SREI EQUIPMENT FIN 28D 31-Jul-17 99.7609 7.2901 1 80 99.7609 7.2901 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.7918 6.3451 2 55 99.7933 6.3001 INE059B14HO5 SIMPLEX INFRASTS 28D 31-Jul-17 99.6851 9.6085 1 40 99.6851 9.6085 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.8120 6.2499 1 5 99.8120 6.2499 INE140A14PS9 PIRAMAL ENTERPRISES 66D 7-Aug-17 99.6654 6.4494 1 25 99.6654 6.4494 INE866I14UI3 INDIA INFOLINE FIN 58D 11-Aug-17 99.5948 6.7500 1 5 99.5948 6.7500 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 99.5068 6.7004 1 5 99.5068 6.7004 INE296A14MF3 BAJAJ FIN 90D 28-Aug-17 99.3046 6.3900 2 75 99.3046 6.3900 INE657N14LP0 EDELWEISS COM 71D 29-Aug-17 99.2495 6.7318 1 5 99.2495 6.7318 INE657N14LI5 EDELWEISS COM 90D 30-Aug-17 99.2475 6.7499 1 5 99.2475 6.7499 INE134E14857 POWER FIN CORP 90D 6-Sep-17 99.1201 6.7503 1 5 99.1201 6.7503 INE657N14KK3 EDELWEISS COM 179D 15-Sep-17 98.9621 6.6001 1 50 98.9621 6.6001 INE001A14PY1 HDFC 364D 13-Oct-17 98.5202 6.3749 1 50 98.5202 6.3749 INE721A14AH1 SHRIRAM TRAN 111D 18-Oct-17 98.3763 6.6201 1 200 98.3763 6.6201 INE916D14C86 KOTAK MAH PRIME 181D 18-Oct-17 98.4174 6.4499 1 100 98.4174 6.4499 INE975F14KG3 KOTAK MAH INVEST 331D 25-Oct-17 98.3019 6.5001 1 100 98.3019 6.5001 INE373A14743 BASF INDIA 143D 8-Dec-17 97.5188 6.5400 1 100 97.5188 6.5400 INE523E14QZ1 L AND T FIN 364D 28-Dec-17 97.1503 6.6500 2 150 97.1503 6.6500 INE373A14735 BASF INDIA 176D 10-Jan-18 96.9147 6.6399 1 150 96.9147 6.6399 INE722A14AD8 SHRIRAM CITY 364D 6-Feb-18 96.2449 7.0499 1 50 96.2449 7.0499 INE148I14QM6 INDIABULLS HOUS 365D 1-Mar-18 95.8247 7.0999 1 50 95.8247 7.0999 INE134E14873 PFC 320D 15-May-18 94.8397 6.6200 1 25 94.8397 6.6200 INE916D14D85 KOTAK MAH PRIME 365D 30-May-18 94.3737 6.9300 2 150 94.3737 6.9300 INE001A14QX1 HDFC 364D 4-Jun-18 94.3543 6.8249 1 10 94.3543 6.8249 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com