TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jul 20

Jul 20 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE053T14766 ONGC MANG 88D 21-Jul-17 99.9829 6.2426 1 345 99.9829 6.2426 INE140A14MU2 PIRAMAL ENT 361D 21-Jul-17 99.9825 6.3886 1 100 99.9825 6.3886 INE261F14BJ1 NABARD 90D 24-Jul-17 99.9321 6.2001 1 495 99.9321 6.2001 INE742O14450 RELIANCE RETAIL 60D 24-Jul-17 99.9310 6.3006 1 100 99.9310 6.3006 INE102D14229 GODREJ CONS 63D 24-Jul-17 99.9305 6.3463 1 50 99.9305 6.3463 INE816K14377 RSPL 90D 26-Jul-17 99.8933 6.4978 1 25 99.8933 6.4978 INE532F14YU4 EDELWEISS FIN SERV 7D 26-Jul-17 99.8850 7.0039 1 10 99.8850 7.0039 INE445L14530 NABHA POWER 90D 27-Jul-17 99.8803 6.2490 1 220 99.8803 6.2490 INE140A14PA7 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 27-Jul-17 99.8774 6.4006 1 90 99.8774 6.4006 INE019A14BJ4 JSW STEEL 72D 27-Jul-17 99.8723 6.6672 1 50 99.8723 6.6672 INE556F14FD8 SIDBI 74D 28-Jul-17 99.8614 6.3324 1 200 99.8614 6.3324 INE657N14LB0 EDELWEISS COM 70D 28-Jul-17 99.8556 6.5978 1 125 99.8556 6.5978 INE886I14689 MOTILAL OSWAL SEC 63D 28-Jul-17 99.8493 6.8861 1 6 99.8493 6.8861 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.8088 6.3564 8 715 99.8081 6.3798 INE036A14FJ9 RELIANCE INFRAST 60D 31-Jul-17 99.7013 9.9411 1 165 99.7013 9.9411 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.8291 6.2485 1 30 99.8291 6.2485 INE178A14BS9 CHENNAI PET 62D 3-Aug-17 99.7628 6.1988 2 345 99.7628 6.1988 INE267A14226 HINDUSTAN ZINC 60D 4-Aug-17 99.7459 6.1989 4 440 99.7459 6.1989 INE669E14233 IDEA CELLULAR 30D 4-Aug-17 99.7459 6.1989 3 400 99.7459 6.1989 INE019A14BM8 JSW STEEL 70D 4-Aug-17 99.7582 6.3194 1 5 99.7582 6.3194 INE866I14UI3 INDIA INFOLINE FIN 58D 11-Aug-17 99.5948 6.7500 2 10 99.5948 6.7500 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 99.5179 6.5488 1 495 99.5179 6.5488 INE110L14DW7 RELIANCE JIO INFO 61D 16-Aug-17 99.5603 6.2000 1 5 99.5603 6.2000 INE261F14BN3 NABARD 60D 22-Aug-17 99.4290 6.5504 1 25 99.4290 6.5504 INE053T14840 ONGC MANGALORE 86D 23-Aug-17 99.4381 6.2501 1 5 99.4381 6.2501 INE580B14GP9 GRUH FIN 62D 29-Aug-17 99.2787 6.6297 1 145 99.2787 6.6297 INE657N14LP0 EDELWEISS COM 71D 29-Aug-17 99.2913 6.6800 1 5 99.2913 6.6800 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 99.1713 6.1001 2 225 99.1713 6.1001 INE053F14070 IRFC 121D 21-Sep-17 98.9463 6.1698 1 325 98.9463 6.1698 INE053F14062 IRFC 157D 25-Sep-17 98.8801 6.1700 1 25 98.8801 6.1700 INE742F14DE7 ADANI PORTS 227D 28-Sep-17 98.8174 6.2402 2 200 98.8174 6.2402 INE001A14PY1 HDFC 364D 13-Oct-17 98.5433 6.3478 3 485 98.5473 6.3300 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 98.3761 6.3420 2 125 98.3792 6.3299 INE134E14865 PFC 180D 5-Dec-17 97.6374 6.4001 1 75 97.6374 6.4001 INE916D14C29 KOTAK MAH PRIME 258D 14-Dec-17 97.4469 6.5500 1 100 97.4469 6.5500 INE916D14A62 KOTAK MAH PRIME 327D 20-Dec-17 97.3448 6.5499 1 50 97.3448 6.5499 INE148I14QM6 INDIABULLS HOUS 365D 1-Mar-18 95.8247 7.0999 1 50 95.8247 7.0999 INE134E14873 PFC 320D 15-May-18 94.8707 6.6001 1 75 94.8707 6.6001 INE975F14MO3 KOTAK MAH INVEST 365D 19-Jul-18 93.3789 7.1101 1 50 93.3789 7.1101 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com