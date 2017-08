TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jul 25

Jul 25 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14QU7 HDFC 61D 26-Jul-17 99.9823 6.4616 1 100 99.9823 6.4616 INE896L14AA3 INDOSTAR CAP FIN 91D 26-Jul-17 99.9816 6.7172 1 50 99.9816 6.7172 INE523H14C61 JM FIN PRODUCTS 9D 27-Jul-17 99.9628 6.7915 6 1750 99.9628 6.7915 INE525R14056 JM FIN PROPERTIES 9D 27-Jul-17 99.9628 6.7915 3 700 99.9628 6.7915 INE445L14530 NABHA POWER 90D 27-Jul-17 99.9638 6.6089 1 225 99.9638 6.6089 INE860H14YL4 ADITYA BIRLA FIN 91D 27-Jul-17 99.9639 6.5906 3 150 99.9638 6.6089 INE742F14DN8 ADANI PORTS AND SPL 90D 27-Jul-17 99.9638 6.6089 1 100 99.9638 6.6089 INE977J14EY7 TRAPTI TRADING AND 90D 27-Jul-17 99.9633 6.7002 1 50 99.9633 6.7002 INE027E14BP6 L AND T FIN 360D 27-Jul-17 99.9638 6.6089 1 21 99.9638 6.6089 INE205A14IP1 VEDANTA 91D 28-Jul-17 99.9458 6.5979 2 175 99.9458 6.5979 INE860H14YO8 ADITYA BIRLA FIN 91D 28-Jul-17 99.9458 6.5979 1 100 99.9458 6.5979 INE501G14373 HT MEDIA 60D 28-Jul-17 99.9462 6.5492 1 100 99.9462 6.5492 INE094O14AB7 DAIMLER FIN SERV 364D 28-Jul-17 99.9450 6.6953 1 95 99.9450 6.6953 INE886I14689 MOTILAL OSWAL SEC 63D 28-Jul-17 99.9450 6.6953 1 50 99.9450 6.6953 INE657N14LB0 EDELWEISS COMMOD 70D 28-Jul-17 99.9441 6.8050 1 35 99.9441 6.8050 INE556F14FD8 SIDBI 74D 28-Jul-17 99.9470 6.4518 1 25 99.9470 6.4518 INE012I14HJ9 JM FIN SERV 91D 28-Jul-17 99.9442 6.7928 1 25 99.9442 6.7928 INE121A14OD4 CHOLAMANDALAM 48D 31-Jul-17 99.8916 6.6015 1 200 99.8916 6.6015 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.8935 6.4877 3 150 99.8936 6.4796 INE647O14980 ADITYA BIRLA FASHION 90D31-Jul-17 99.8916 6.6015 1 100 99.8916 6.6015 INE881J14LZ3 SREI EQUIPMENT FIN 28D 31-Jul-17 99.8806 7.2722 2 34 99.8806 7.2722 INE296A14LW0 BAJAJ FIN 95D 1-Aug-17 99.8717 6.6985 1 100 99.8717 6.6985 INE774D14ME6 MAH AND MAH FIN 92D 2-Aug-17 99.8534 6.6984 3 275 99.8534 6.6984 INE296A14LV2 BAJAJ FIN 96D 2-Aug-17 99.8534 6.6984 1 100 99.8534 6.6984 INE296A14LX8 BAJAJ FIN 97D 3-Aug-17 99.8351 6.6987 1 100 99.8351 6.6987 INE501G14407 HT MEDIA 59D 4-Aug-17 99.8236 6.4500 1 100 99.8236 6.4500 INE296A14LY6 BAJAJ FIN 98D 4-Aug-17 99.8168 6.6991 2 90 99.8168 6.6991 INE148I14RP7 INDIABULLS HOUSING 70D 4-Aug-17 99.8250 6.3987 1 40 99.8250 6.3987 INE657N14LK1 EDELWEISS COMMOD 59D 7-Aug-17 99.7887 6.4407 1 5 99.7887 6.4407 INE148I14RS1 INDIABULLS HOUSING 71D 9-Aug-17 99.7377 6.3994 6 395 99.7377 6.3994 INE178A14BT7 CPCL 60D 18-Aug-17 99.5883 6.5605 1 5 99.5883 6.5605 INE866I14UH5 INDIA INFOLINE FIN 76D 24-Aug-17 99.4862 6.5002 1 5 99.4862 6.5002 INE002A14508 RELIANCE INDUSTRIES 59D 28-Aug-17 99.4426 6.1997 1 5 99.4426 6.1997 INE657N14LI5 EDELWEISS COMMOD 90D 30-Aug-17 99.3588 6.7300 1 5 99.3588 6.7300 INE002A14474 RELIANCE INDUSTRIES 72D 31-Aug-17 99.3903 6.2196 1 5 99.3903 6.2196 INE573A14441 JK TYRE AND INDUST 91D 5-Sep-17 99.2470 6.5936 1 50 99.2470 6.5936 INE704I14734 BARCLAYS INVEST 287D 12-Sep-17 99.1389 6.4700 1 25 99.1389 6.4700 INE140A14PB5 PIRAMAL ENTERPRISES140D 15-Sep-17 99.1274 6.3001 1 5 99.1274 6.3001 INE169A14DO3 COROMANDEL INTER 90D 18-Sep-17 99.0911 6.1998 1 5 99.0911 6.1998 INE916D14C37 KOTAK MAH PRIME 179D 26-Sep-17 98.9167 6.3450 1 6 98.9167 6.3450 INE560K14918 PTC INDIA FIN SERV 65D 27-Sep-17 98.7978 6.9397 1 100 98.7978 6.9397 INE572E14CA1 PNB HOUSING FIN 91D 9-Oct-17 98.7011 6.3202 2 500 98.7011 6.3202 INE134E14840 PFC 176D 15-Nov-17 98.0720 6.3500 1 50 98.0720 6.3500 INE001A14QV5 HDFC 174D 20-Nov-17 97.9590 6.4999 1 200 97.9590 6.4999 INE514E14MC8 EXIM 176D 29-Nov-17 97.8383 6.3500 1 100 97.8383 6.3500 INE572E14BT3 PNB HOUSING FIN 178D 30-Nov-17 97.7713 6.5001 2 50 97.7713 6.5001 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 97.5675 6.5000 1 100 97.5675 6.5000 INE477A14734 CANFIN HOMES 178D 15-Dec-17 97.5336 6.5000 1 150 97.5336 6.5000 INE514E14ML9 EXIM 184D 19-Jan-18 96.9814 6.3825 1 200 96.9814 6.3825 INE975F14LG1 KOTAK MAH INVEST 364D 2-Feb-18 96.5639 6.8000 1 25 96.5639 6.8000 INE756I14AQ1 HDB FIN SERV 364D 27-Feb-18 96.2191 6.6401 1 100 96.2191 6.6401 INE514E14MJ3 EXIM 241D 9-Mar-18 96.1433 6.4501 1 25 96.1433 6.4501 INE296A14LO7 BAJAJ FIN 364D 9-Mar-18 96.0572 6.6000 1 25 96.0572 6.6000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com