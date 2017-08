TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jul 26

Jul 26 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE742F14DN8 ADANI PORTS AND SPL 90D 27-Jul-17 99.9822 6.4982 1 100 99.9822 6.4982 INE267A14218 HINDUSTAN ZINC 60D 28-Jul-17 99.9649 6.4080 1 200 99.9649 6.4080 INE244N14152 MAH VEHICLE MANU 63D 28-Jul-17 99.9655 6.2984 1 120 99.9655 6.2984 INE477L14AP0 INDIA INFOLINE HSG 78D 28-Jul-17 99.9603 7.2481 1 100 99.9603 7.2481 INE148I14RT9 INDIABULLS HOUSING 60D 28-Jul-17 99.9628 6.7915 1 25 99.9628 6.7915 INE476M14897 L AND T HOUSING FIN 24D 28-Jul-17 99.9644 6.4993 1 5 99.9644 6.4993 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.9126 6.3883 4 380 99.9123 6.4077 INE657N14LH7 EDELWEISS COMMOD 60D 31-Jul-17 99.9083 6.7002 4 275 99.9083 6.7002 INE831R14611 ADITYA BIRLA HOUSING88D 31-Jul-17 99.9097 6.5979 1 200 99.9097 6.5979 INE169A14DN5 COROMANDEL INTER 68D 31-Jul-17 99.9120 6.4297 1 95 99.9120 6.4297 INE531F14CO5 EDELWEISS SECURITIES 28D31-Jul-17 99.9281 6.5656 1 10 99.9281 6.5656 INE582L14BL4 TATA HOUSING DEVP 91D 3-Aug-17 99.8610 6.3507 1 50 99.8610 6.3507 INE267A14226 HINDUSTAN ZINC 60D 4-Aug-17 99.8475 6.1942 1 75 99.8475 6.1942 INE085A14CK1 CHAMBAL FERTILISERS 60D 4-Aug-17 99.8599 6.4010 1 25 99.8599 6.4010 INE582L14BM2 TATA HOUSING DEVP 90D 7-Aug-17 99.7917 6.3490 1 40 99.7917 6.3490 INE050M14452 VARDHMAN SPECIAL 62D 10-Aug-17 99.7277 6.6441 1 2.4 99.7277 6.6441 INE205A14IT3 VEDANTA 91D 11-Aug-17 99.7133 6.5591 1 715 99.7133 6.5591 INE813A14110 MAH LIFESPACE DEVP 87D 11-Aug-17 99.7001 6.8620 1 50 99.7001 6.8620 INE522D14GF8 MANAPPURAM FIN 59D 14-Aug-17 99.6371 6.9969 1 2.1 99.6371 6.9969 INE140A14PH2 PIRAMAL ENTERPRISES 91D 16-Aug-17 99.6303 6.4496 1 10 99.6303 6.4496 INE178A14BT7 CPCL 60D 18-Aug-17 99.6169 6.3804 1 5 99.6169 6.3804 INE522D14FY1 MANAPPURAM FIN 91D 21-Aug-17 99.5534 6.5496 1 5 99.5534 6.5496 INE813A14128 MAH LIFESPACE DEV 89D 23-Aug-17 99.4729 6.9075 1 25 99.4729 6.9075 INE915T14121 SUN PHARMA LAB 90D 29-Aug-17 99.4426 6.1997 1 5 99.4426 6.1997 INE002A14516 RELIANCE INDUSTRIES 69D 5-Sep-17 99.3084 6.1998 1 200 99.3084 6.1998 INE134E14857 PFC 90D 6-Sep-17 99.2916 6.2003 2 300 99.2916 6.2003 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 99.2581 6.2004 1 5 99.2581 6.2004 INE870D14AZ2 NATIONAL FERTILIZERS 63D 8-Sep-17 99.2517 6.3997 1 5 99.2517 6.3997 INE081A14635 TATA STEEL 90D 11-Sep-17 99.2185 6.2499 1 5 99.2185 6.2499 INE155A14MO3 TATA MOTORS 136D 15-Sep-17 99.1287 6.2906 1 30 99.1287 6.2906 INE657N14KK3 EDELWEISS COMMOD 179D 15-Sep-17 99.0821 6.6301 1 5 99.0821 6.6301 INE261F14BM5 NABARD 91D 15-Sep-17 99.1713 6.1001 1 5 99.1713 6.1001 INE641O14975 PIRAMAL FIN 83D 18-Sep-17 98.9582 7.2502 1 25 98.9582 7.2502 INE020B14474 REC 61D 20-Sep-17 99.0803 6.0501 1 25 99.0803 6.0501 INE205A14JN4 VEDANTA 91D 22-Sep-17 99.0411 6.1998 1 5 99.0411 6.1998 INE085A14CP0 CHAMBAL FERTILISERS 88D29-Sep-17 98.9053 6.2152 1 130 98.9053 6.2152 INE114A14EO7 SAIL 91D 9-Oct-17 98.7300 6.2602 1 200 98.7300 6.2602 INE114A14ES8 SAIL 91D 18-Oct-17 98.5798 6.2600 1 50 98.5798 6.2600 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 98.4945 6.3398 3 225 98.4945 6.3398 INE514E14ML9 EXIM 184D 19-Jan-18 97.0154 6.3801 3 250 97.0154 6.3801 INE514E14MM7 EXIM 185D 22-Jan-18 96.9661 6.3800 2 100 96.9661 6.3800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com