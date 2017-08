TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jul 27

Jul 27 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE027E14BO9 L AND T FIN 364D 28-Jul-17 99.9823 6.4616 3 970 99.9823 6.4616 INE205A14IP1 VEDANTA 91D 28-Jul-17 99.9824 6.4325 8 795 99.9826 6.3521 INE916D14E50 KOTAK MAH PRIME 16D 28-Jul-17 99.9823 6.4616 1 200 99.9823 6.4616 INE094O14AB7 DAIMLER FIN SERV 364D 28-Jul-17 99.9821 6.5347 1 175 99.9821 6.5347 INE860H14YO8 ADITYA BIRLA FIN 91D 28-Jul-17 99.9816 6.7172 1 100 99.9816 6.7172 INE476M14897 L AND T HOUSING FIN 24D 28-Jul-17 99.9822 6.4982 1 100 99.9822 6.4982 INE501G14373 HT MEDIA 60D 28-Jul-17 99.9817 6.6625 2 100 99.9816 6.7172 INE477L14AP0 INDIA INFOLINE HSG 78D 28-Jul-17 99.9814 6.7903 2 100 99.9814 6.7903 INE896L14AB1 INDOSTAR CAP FIN 91D 28-Jul-17 99.9821 6.5347 1 25 99.9821 6.5347 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.9290 6.4831 12 860 99.9305 6.3463 INE531F14CO5 EDELWEISS SECURITIES 28D31-Jul-17 99.9284 6.5382 1 235 99.9284 6.5382 INE121A14OD4 CHOLAMANDALAM 48D 31-Jul-17 99.9266 6.7027 1 200 99.9266 6.7027 INE657N14LH7 EDELWEISS COMMOD 60D 31-Jul-17 99.9279 6.5867 3 128 99.9279 6.5839 INE804I14PQ7 ECL FIN 28D 31-Jul-17 99.9274 6.6250 2 80 99.9266 6.7027 INE438A14IP8 APOLLO TYRES 31D 31-Jul-17 99.9295 6.4377 1 25 99.9295 6.4377 INE059B14HO5 SIMPLEX INFRASTS 28D 31-Jul-17 99.8950 9.5913 1 25 99.8950 9.5913 INE881J14LZ3 SREI EQUIPMENT FIN 28D 31-Jul-17 99.9203 7.2784 1 21 99.9203 7.2784 INE148I14RW3 INDIABULLS HOUSING 60D 1-Aug-17 99.9093 6.6272 2 100 99.9090 6.6491 INE306N14IJ3 TATA CAP FIN SERV 365D 2-Aug-17 99.8892 6.7478 1 100 99.8892 6.7478 INE306N14LA6 TATA CAP FIN SERV 71D 3-Aug-17 99.8707 6.7508 1 100 99.8707 6.7508 INE148I14RY9 INDIABULLS HOUSING 62D 3-Aug-17 99.8721 6.6750 2 100 99.8717 6.6985 INE261F14BL7 NABARD 59D 4-Aug-17 99.8610 6.3507 1 500 99.8610 6.3507 INE267A14226 HINDUSTAN ZINC 60D 4-Aug-17 99.8644 6.1952 1 100 99.8644 6.1952 INE641O14728 PIRAMAL FIN 91D 4-Aug-17 99.8597 6.4102 1 50 99.8597 6.4102 INE556F14FE6 SIDBI 85D 8-Aug-17 99.7917 6.3490 2 100 99.7917 6.3490 INE556F14FC0 SIDBI 90D 14-Aug-17 99.6878 6.3505 3 300 99.6878 6.3505 INE523H14C53 JM FIN PRODUCTS 28D 14-Aug-17 99.6566 6.9874 1 220 99.6566 6.9874 INE860H14YV3 ADITYA BIRLA FIN 73D 14-Aug-17 99.6883 6.3403 1 105 99.6883 6.3403 INE414G14FH9 MUTHOOT FIN 89D 16-Aug-17 99.6233 6.9008 1 25 99.6233 6.9008 INE178A14BT7 CHENNAI PETROLEUM 60D 18-Aug-17 99.6187 6.3503 1 150 99.6187 6.3503 INE247J14419 STERLING AND WILSON 32D 18-Aug-17 99.5700 7.1649 1 25 99.5700 7.1649 INE208A14AS6 ASHOK LEYLAND 90D 22-Aug-17 99.5508 6.3345 1 50 99.5508 6.3345 INE572E14BP1 PNB HOUSING FIN 90D 24-Aug-17 99.5229 6.4806 1 5 99.5229 6.4806 INE110L14ED5 RELIANCE JIO INFO 49D 28-Aug-17 99.4497 6.3116 1 65 99.4497 6.3116 INE389H14CC9 KEC INTERNATIONAL 60D 1-Sep-17 99.3578 6.5533 1 12 99.3578 6.5533 INE267A14234 HINDUSTAN ZINC 91D 8-Sep-17 99.2836 6.2704 2 10 99.2757 6.3404 INE069A14IK2 ADITYA BIRLA NUVO 91D 18-Sep-17 99.1496 6.0204 1 200 99.1496 6.0204 INE641O14975 PIRAMAL FIN 83D 18-Sep-17 98.9582 7.2502 2 50 98.9582 7.2502 INE267A14259 HINDUSTAN ZINC 91D 19-Sep-17 99.0112 6.7503 2 195 99.0112 6.7503 INE267A14259 HINDUSTAN ZINC 91D 19-Sep-17 99.0294 6.7498 1 5 99.0294 6.7498 INE538L14789 AADHAR HOUSING FIN 70D 20-Sep-17 98.9904 6.7684 1 11 98.9904 6.7684 INE020B14474 REC 61D 20-Sep-17 99.0475 6.5001 1 5 99.0475 6.5001 INE053F14070 IRFC 121D 21-Sep-17 99.0577 6.2002 1 25 99.0577 6.2002 INE013A14B74 RELIANCE CAP 92D 22-Sep-17 99.0066 6.5398 2 400 99.0066 6.5398 INE110L14EG8 RELIANCE JIO INFO 59D 22-Sep-17 99.0460 6.1678 1 275 99.0460 6.1678 INE523H14YC7 JM FIN PRODUCTS 321D 28-Sep-17 98.8720 6.6098 1 11 98.8720 6.6098 INE477L14BB8 INDIA INFOLINE HSG 88D 6-Oct-17 98.7381 6.5701 1 200 98.7381 6.5701 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 98.5113 6.3401 1 50 98.5113 6.3401 INE774D14MG1 MAH AND MAH FIN 172D 23-Oct-17 98.4571 6.4998 1 50 98.4571 6.4998 INE756I14AS7 HDB FIN SERV 180D 24-Oct-17 98.4398 6.5000 2 250 98.4398 6.5000 INE975F14KG3 KOTAK MAH INVEST 331D 25-Oct-17 98.4225 6.5002 2 100 98.4225 6.5002 INE018E14KB6 SBI CARDS AND PAY 109D 27-Oct-17 98.3954 6.4699 2 150 98.3954 6.4699 INE523H14ZS0 JM FIN PRODUCTS 215D 30-Oct-17 98.2584 6.8100 1 50 98.2584 6.8100 INE477A14700 CANFIN HOMES 179D 7-Nov-17 98.2160 6.4999 1 200 98.2160 6.4999 INE001A14QV5 HDFC 174D 20-Nov-17 97.9969 6.4877 6 225 97.9962 6.4900 INE134E14865 PFC 180D 5-Dec-17 97.7952 6.3300 1 50 97.7952 6.3300 INE514E14MG9 EXIM 181D 3-Jan-18 97.2794 6.3799 1 50 97.2794 6.3799 INE027E14DL1 L AND T FIN 364D 18-Jun-18 94.1554 6.9500 1 25 94.1554 6.9500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com