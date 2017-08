TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jul 7

Jul 7 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14PN4 HDFC 364D 11-Jul-17 99.9303 6.3646 1 200 99.9303 6.3646 INE657N14LU0 EDELWEISS COM 13D 12-Jul-17 99.8724 9.3267 6 1500 99.8724 9.3267 INE248U14AA8 IIFL WEALTH FIN 22D 14-Jul-17 99.9071 8.4850 1 250 99.9071 8.4850 INE641O14769 PIRAMAL FIN 58D 14-Jul-17 99.8755 6.4999 2 40 99.8755 6.4999 INE242A14HD2 INDIAN OIL CORP 11D 17-Jul-17 99.8282 6.2815 3 250 99.8282 6.2815 INE018E14JG7 SBI CARDS AND PAY 91D 17-Jul-17 99.8222 6.5013 1 25 99.8222 6.5013 INE523H14A22 JM FIN PRODUCTS 60D 18-Jul-17 99.7954 6.8029 1 41 99.7954 6.8029 INE688I14DP2 CAP FIRST 365D 19-Jul-17 99.7753 6.8500 2 28 99.7753 6.8500 INE001A14PO2 HDFC 364D 20-Jul-17 99.7656 6.5967 1 6.5 99.7656 6.5967 INE404K14BX8 SHAPOORJI PAL332D 28-Jul-17 99.6274 6.5004 1 50 99.6274 6.5004 INE476M14897 L AND T HOUSING FIN 24D 28-Jul-17 99.6854 6.3995 1 25 99.6854 6.3995 INE205A14IP1 VEDANTA 91D 28-Jul-17 99.6780 6.5505 1 5 99.6780 6.5505 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.5888 6.2795 2 180 99.5888 6.2795 INE804I14PQ7 ECL FIN 28D 31-Jul-17 99.5681 6.5971 2 40 99.5679 6.6000 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.6245 6.5503 2 10 99.6274 6.5004 INE261F14BL7 NABARD 59D 4-Aug-17 99.5568 6.4995 1 5 99.5568 6.4995 INE245A14610 THE TATA POWER 89D 16-Aug-17 99.3354 6.6001 1 5 99.3354 6.6001 INE445L14571 NABHA POWER 61D 21-Aug-17 99.2485 6.5803 1 5 99.2485 6.5803 INE001A14QT9 HDFC 89D 21-Aug-17 99.2293 6.7498 1 5 99.2293 6.7498 INE002A14508 RELIANCE INDUSTRIES 59D 28-Aug-17 99.1218 6.6000 2 10 99.1086 6.6997 INE722A14AL1 SHRIRAM CITY 180D 29-Aug-17 99.0636 6.9003 1 5 99.0636 6.9003 INE501G14365 HT MEDIA 91D 30-Aug-17 99.0931 6.5500 1 25 99.0931 6.5500 INE001A14QO0 HDFC 175D 30-Aug-17 99.1027 6.4800 1 5 99.1027 6.4800 INE296A14MG1 BAJAJ FIN 91D 31-Aug-17 99.0154 6.5991 1 100 99.0154 6.5991 INE148I14SA7 INDIABULLS HOUS 79D 31-Aug-17 99.0475 6.7501 1 5 99.0475 6.7501 INE860H14YU5 ADITYA BIRLA FIN 90D 31-Aug-17 99.0685 6.5999 1 5 99.0685 6.5999 INE002A14474 RELIANCE INDUSTRIES 72D 31-Aug-17 99.0853 6.4798 1 5 99.0853 6.4798 INE081A14643 TATA STEEL 60D 1-Sep-17 99.0650 6.4999 1 5 99.0650 6.4999 INE205A14JF0 VEDANTA 91D 1-Sep-17 99.0393 6.6803 1 5 99.0393 6.6803 INE572E14BU1 PNB HOUSING FIN 90D 4-Sep-17 98.9900 6.6502 1 25 98.9900 6.6502 INE414G14FQ0 MUTHOOT FIN 91D 5-Sep-17 98.9340 6.8997 1 5 98.9340 6.8997 INE296N14020 WELSPUN REN 86D 15-Sep-17 98.7314 6.6998 1 100 98.7314 6.6998 INE355A14096 SOMANY CERAMICS 87D 15-Sep-17 98.7828 6.4250 1 40 98.7828 6.4250 INE053F14070 INDIAN RAILWAY 121D 21-Sep-17 98.6991 6.3301 2 200 98.6991 6.3301 INE018A14EU7 LARSEN AND TOU 103D 25-Sep-17 98.6209 6.3801 1 200 98.6209 6.3801 INE027E14DN7 L AND T FIN 91D 27-Sep-17 98.5498 6.5501 1 100 98.5498 6.5501 INE913H14162 ENDURANCE TECH 90D 27-Sep-17 98.5826 6.3999 1 70 98.5826 6.3999 INE786A14894 JK LAKSHMI CEMENT 91D 27-Sep-17 98.5433 6.5799 1 50 98.5433 6.5799 INE657N14LT2 EDELWEISS COMMOD 91D 28-Sep-17 98.4806 6.7848 1 100 98.4806 6.7848 INE028E14CG1 KOTAK SECURITIES 91D 28-Sep-17 98.5258 6.5799 1 100 98.5258 6.5799 INE033L14FI5 TATA CAP HOUSING 365D 6-Oct-17 98.3812 6.5998 1 85 98.3812 6.5998 INE134E14840 POWER FIN CORP 176D 15-Nov-17 97.6963 6.5701 2 75 97.6963 6.5701 INE975F14MM7 KOTAK MAH INVEST 183D 5-Jan-18 96.6739 6.9000 1 100 96.6739 6.9000 INE916D14A39 KOTAK MAH PRIME 364D 12-Jan-18 96.5021 7.0001 3 100 96.5021 7.0001 INE975F14KY6 KOTAK MAH INVEST 365D 18-Jan-18 96.4448 6.8999 2 150 96.4448 6.8999 INE013A14B33 RELIANCE CAP 334D 28-Feb-18 95.4311 7.5000 1 150 95.4311 7.5000 INE148I14QN4 INDIABULLS HOU 365D 2-Mar-18 95.5041 7.2196 1 25 95.5041 7.2196 INE916D14D36 KOTAK MAH PRIME 310D 9-Mar-18 95.5122 7.0001 1 40 95.5122 7.0001 INE001A14QX1 HDFC 364D 4-Jun-18 94.0140 7.0000 1 50 94.0140 7.0000 INE013A14B82 RELIANCE CAP 365D 22-Jun-18 93.0826 7.7500 2 60 93.0826 7.7500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com