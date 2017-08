TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jul 10

Jul 10 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE866I14UO1 INDIA INFOLINE FIN 7D 11-Jul-17 99.9768 8.4700 1 1000 99.9768 8.4700 INE081A14601 TATA STEEL 60D 11-Jul-17 99.9827 6.3156 1 275 99.9827 6.3156 INE001A14PN4 HDFC 364D 11-Jul-17 99.9822 6.4982 1 25 99.9822 6.4982 INE866I14UL7 INDIA INFOLINE FIN 22D 12-Jul-17 99.9535 8.4902 6 1550 99.9535 8.4902 INE248U14AA8 IIFL WEALTH FIN 22D 14-Jul-17 99.9096 8.2588 5 1000 99.9071 8.4850 INE466L14304 IIFL WEALTH MANAGE 22D 14-Jul-17 99.9071 8.4850 2 550 99.9071 8.4850 INE523H14B96 JM FIN PRODUCTS 25D 17-Jul-17 99.8426 8.2194 2 500 99.8375 8.4870 INE242A14HD2 IOC 11D 17-Jul-17 99.8797 6.2803 3 250 99.8797 6.2803 INE018E14JG7 SBI CARDS AND PAY 91D 17-Jul-17 99.8755 6.4999 5 200 99.8755 6.4999 INE114A14EF5 SAIL 91D 17-Jul-17 99.8789 6.3222 1 50 99.8789 6.3222 INE261F14BI3 NABARD 90D 20-Jul-17 99.8275 6.3071 2 200 99.8278 6.2961 INE001A14PO2 HDFC 364D 20-Jul-17 99.8197 6.5928 1 103.5 99.8197 6.5928 INE560K14827 PTC INDIA FIN SERV 60D 21-Jul-17 99.7824 7.2361 1 50 99.7824 7.2361 INE523H14WQ1 JM FIN PRODUCTS 365D 26-Jul-17 99.7013 6.8345 1 100 99.7013 6.8345 INE896L14AA3 INDOSTAR CAP FIN 91D 26-Jul-17 99.7093 6.6509 1 15 99.7093 6.6509 INE866I14UC6 INDIA INFOLINE FIN 67D 28-Jul-17 99.6959 6.5491 1 5 99.6959 6.5491 INE804I14PQ7 ECL FIN 28D 31-Jul-17 99.6221 6.5932 1 25 99.6221 6.5932 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.6402 6.2762 1 15 99.6402 6.2762 INE085A14CK1 CHAMBAL FERTILISERS 60D 4-Aug-17 99.5466 6.6498 1 25 99.5466 6.6498 INE085A14CK1 CHAMBAL FERTILISERS 60D 4-Aug-17 99.5648 6.6476 1 25 99.5648 6.6476 INE891K14DS2 AXIS FIN 90D 10-Aug-17 99.4510 6.4997 1 50 99.4510 6.4997 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 99.3594 6.3602 2 800 99.3594 6.3602 INE001A14QT9 HDFC 89D 21-Aug-17 99.2907 6.3596 1 400 99.2907 6.3596 INE002A14490 RELIANCE INDUSTRIES 62D 21-Aug-17 99.2689 6.4004 1 25 99.2689 6.4004 INE560K14868 PTC INDIA FIN SERV 61D 28-Aug-17 99.0640 7.0381 1 50 99.0640 7.0381 INE146O14264 HINDUJA LEYLAND FIN 91D 29-Aug-17 99.0572 6.9479 1 200 99.0572 6.9479 INE501G14365 HT MEDIA 91D 30-Aug-17 99.0931 6.5500 2 50 99.0931 6.5500 INE572E14BU1 PNB HOUSING FIN 90D 4-Sep-17 98.9900 6.6502 2 50 98.9900 6.6502 INE134E14857 PFC 90D 6-Sep-17 98.9722 6.6499 1 5 98.9722 6.6499 INE110L14DU1 RELIANCE JIO INFO 90D 7-Sep-17 98.9699 6.5500 1 5 98.9699 6.5500 INE001A14PU9 HDFC 359D 8-Sep-17 98.9682 6.4497 1 5 98.9682 6.4497 INE002A14524 RELIANCE INDUSTRIES 70D 8-Sep-17 98.9998 6.2502 1 5 98.9998 6.2502 INE891K14DQ6 AXIS FIN 125D 13-Sep-17 98.8505 6.5299 2 150 98.8505 6.5299 INE140A14PB5 PIRAMAL ENTERPRISES140D 15-Sep-17 98.8155 6.5302 1 250 98.8155 6.5302 INE119A14500 BALRAMPUR CHINI MILLS79D15-Sep-17 98.8335 6.4298 1 200 98.8335 6.4298 INE523H14XS5 JM FIN PRODUCTS 342D 25-Sep-17 98.6001 6.7301 1 25 98.6001 6.7301 INE891K14DP8 AXIS FIN 138D 26-Sep-17 98.6238 6.5298 3 200 98.6238 6.5298 INE756I14BA3 HDB FIN SERV 83D 28-Sep-17 98.5879 6.5350 2 250 98.5879 6.5350 INE742F14DE7 ADANI PORTS AND SPL227D 28-Sep-17 98.6527 6.3099 1 200 98.6527 6.3099 INE891K14BZ1 AXIS FIN 358D 29-Sep-17 98.5716 6.5299 1 150 98.5716 6.5299 INE607M14103 TATA POWER RENE 86D 29-Sep-17 98.5597 6.5851 1 50 98.5597 6.5851 INE033L14FI5 TATA CAP HOUSING 365D 6-Oct-17 98.4337 6.6000 2 115 98.4337 6.6000 INE404K14CK3 SHAPOORJI PALLONJI 256D 24-Oct-17 97.9282 7.2850 1 150 97.9282 7.2850 INE001A14QC5 HDFC 364D 7-Nov-17 97.8510 6.6801 1 75 97.8510 6.6801 INE265F14021 ENTERTAINMENT NET 364D 23-Jan-18 96.4347 6.8500 1 25 96.4347 6.8500 INE155A14ME4 TATA MOTORS 365D 30-Jan-18 96.4076 6.6999 1 50 96.4076 6.6999 INE916D14D36 KOTAK MAH PRIME 310D 9-Mar-18 95.5708 6.9900 1 40 95.5708 6.9900 INE155A14ML9 TATA MOTORS 348D 26-Mar-18 95.4783 6.6999 1 50 95.4783 6.6999 INE134E14873 PFC 320D 15-May-18 94.5922 6.7750 1 25 94.5922 6.7750 INE013A14B82 RELIANCE CAP 365D 22-Jun-18 93.1378 7.7500 1 40 93.1378 7.7500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com